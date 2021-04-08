Онлайн-фестиваль европейского кино подвел итоги

32 дня, 27 фильмов европейских кинематографистов, около 30 тысяч российских зрителей, 7 творческих встреч и дискуссий с участием деятелей кино и киноэкспертов из Европы и России, привлекшие привлекли более 180 тысяч человек − таковы предварительные итоги только что завершившегося Фестиваля Европейского кино. Он был организован Представительством Европейского Союза в России при поддержке посольств и культурных центров стран ЕС, и впервые проходил онлайн с 2 марта по 2 апреля на мультимедийной платформе Okko.

Программа Фестиваля дала возможность зрителям всех регионов России познакомиться с новинками европейского кино разных жанров − от романтических комедий, триллеров и хорроров до приключенческой фантастики и психологических драм. Все киноленты ранее уже получили восторженные отзывы критиков, а также отмечены престижными кинонаградами, включая номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

К концу Фестиваля определились пять фаворитов по числу просмотров.

Наибольшее внимание зрителей привлекла португальская драма ПОСЛЕДНЯЯ ВАННА − по-настоящему филигранная работа режиссера Дэвида Бонневилля о разуме, чувствах, жажде духовной и телесной. Киноленту посмотрели 6 тыс. человек. Второе место заняла картина всемирно известного итальянского режиссера Уберто Пазолини ОБЫЧНОЕ МЕСТО. Эта щемящая лента о любви и родительском самоотречении набрала около 3 тыс. просмотров. Третье место и 2 тыс. зрителей − у смелой датской комедии КЛОУН НАВСЕГДА. Редкая в наши дни пикантность киноистории оттеняется отличным текстом и блистательной актерской игрой. Следующая в списке лидеров − трагикомедия о семейных узах КОРОЛЬ АТЛАНТИДЫ из Швеции. Рассказ о вечном конфликте «ужасных родителей» и взрослых детей собрал 1,4 тыс. просмотров. Замыкает пятерку самых популярных фильмов Фестиваля драма КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ОТСЮДА из Польши. Пронзительную историю близости и взросления, рассказанную одним из лучших молодых польских режиссеров, посмотрели 1,3 тыс. зрителей.

Фестиваль Европейского кино − это не только фильмы, но и творческие встречи с их создателями. Зрители смогли виртуально познакомиться и пообщаться с режиссером ленты ПОСЛЕДНЯЯ ВАННА Дэвидом Бонневиллем (Португалия); создателями фильма КОРОЛЬ АТЛАНТИДЫ − сценаристом и исполнителем главной роли Симоном Сеттергреном и режиссером Сони Йергенсен (Швеция); режиссером драмы ТЫ И Я Филиппо Менегетти (Франция); режиссером Раду Драгомиром и исполнительницей главной роли Даной Рогоз, создателями фильма МО (Румыния); а также с режиссером и продюсером Уберто Пазолини, автором драмы ОБЫЧНОЕ МЕСТО (Италия).

Помимо этого, в рамках Фестиваля состоялись две яркие дискуссии. Одна из них − «Женский голос в мире кино» − привлекла наибольшее число зрителей, или 22 тысячи просмотров. Участниками встречи стали режиссеры Элиза Мишто (Германия), Анна Видулея (Латвия), журналистка и кинокритик Алиса Таежная и куратор Майя Кузина, а мужской взгляд представлял Всеволод Коршунов − шеф-редактор отдела документального кинопоказа телеканала «Россия К», куратор курса «Практическая кинокритика» в «Московской школе кино».

В финале Фестиваля говорили о перспективах киноиндустрии − «Гости из будущего: какие истории будут рассказаны в фильмах будущих лет». Молодые режиссеры из Европы − Йонатан Элберс (Нидерланды), Ромас Забараускас (Литва), а также классик европейского кино Райко Грлич (Хорватия) − совместно с российскими экспертами и киноведами − Денисом Виреном, Борис Нелепо и Теей Ткебучава − обсудили тенденции развития кинематографа в Европе и России, выявили особенности авторского кино в эпоху стриминга и назвали героев завтрашнего дня.

В общей сложности встречи и дискуссии онлайн посмотрели 184 тысяч человек.

Запись всех творческих встреч и дискуссий можно посмотреть на официальном сайте Фестиваля.

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08.04.2021 Автор: БК