В Петербурге пройдет Коллоквиум ФИПРЕССИ, посвященный российскому кинематографу

С 11 по 13 ноября 2019 года на киностудии «Ленфильм» пройдет второй коллоквиум Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ), посвященный российскому кинематографу. Мероприятие состоится в рамках секции «Кино» VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Соглашение о регулярном проведении в Санкт-Петербурге Коллоквиума ФИПРЕССИ, посвященного российскому кинематографу, было подписано в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2016 году руководителем секции «Кино» Федором Бондарчуком и генеральным секретарем Международной федерации кинопрессы Клаусом Эдером. Шаг мероприятия – раз в два года.

Первый коллоквиум ФИПРЕССИ, посвященный российскому кинематографу, прошел с 13 по 15 ноября 2017 года на киностудии «Ленфильм» в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участие в Коллоквиуме приняли 13 кинокритиков из 12 стран. В рамках Коллоквиума были показаны лучшие фильмы отечественной киноиндустрии. Благодаря этому событию в мире вышло более 50 материалов о новом русском кино, а фильмы из программы Коллоквиума были рекомендованы к включению в программы более 20 международных кинофестивалей.

Для участия в коллоквиуме 2019 года в Санкт-Петербург приедут кинокритики, представляющие ведущие мировые издания о кино, отборщики важнейших мировых кинофестивалей. В течение трех дней будут организованы закрытые показы новейших российских фильмов. В этом году кинопрессе покажут ленты ДЫЛДА, МАЛЬЧИК РУССКИЙ, БЫК, БРАТСТВО, ВЕРНОСТЬ, ТЕКСТ, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ, Я ХУДЕЮ и многие другие.

Цель коллоквиума – наиболее полно представить состояние современного российского кинематографа, поэтому в программу включены фильмы разных жанров, направлений и эстетических подходов. После каждого показа пройдут обсуждения фильмов с членами ФИПРЕССИ. Заключительное мероприятие коллоквиума – круглый стол, посвященный актуальному состоянию российского кинематографа, в котором примут участие представители ФИПРЕССИ, российские кинематографисты, журналисты, исследователи кино.

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08.11.2019 Автор: Артур Чачелов