В Санкт-Петербурге завершился международный коллоквиум ФИПРЕССИ

В Санкт-Петербурге прошел трехдневный коллоквиум Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). В рамках мероприятия с 11 ноября на киностудии «Ленфильм» проходили закрытые показы новых российских фильмов разных жанров и направлений. Программу мероприятий завершил круглый стол, посвященный актуальному состоянию российского кинематографа.

«Российское кино нуждается сегодня в большем внимании, чем оно получает обычно на международных фестивалях и тем более в международном прокате, — отметил на круглом столе кинокритик, почетный президент ФИПРЕССИ Андрей Плахов, — Картина русского кино неоднозначна, она довольно разветвленная и динамичная. Сегодня она другая, чем была вчера. С тех пор, как мы встречались здесь же два года назад, произошло много разных изменений, появились новые тенденции, которые интересно отследить сейчас».

Участниками коллоквиума, который проводится в рамках Форума каждые два года, стали кинокритики, представляющие ведущие мировые издания о кино, отборщики важнейших мировых кинофестивалей: куратор Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, автор Variety и CinemaScope Алиса Саймон (США), кинокритик, автор Screen и The Observer Джонатан Ромни (Великобритания), кинокритик, вице-президент Международного кинофестиваля в Бари Марко Спаньоли (Италия) и другие.

Отдельные дни коллоквиума были отведены авторскому и жанровому кино, а также фильмам, снятым режиссерами-женщинами. В три дня программы было показано 12 свежих российских картин, в том числе фильмы ТЕКСТ, ВЕРНОСТЬ, МАЛЬЧИК РУССКИЙ, ДЫЛДА, БЫК, СЕРДЦЕ МИРА, ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ, БРАТСТВО и другие. Иностранные гости могли не только посмотреть эти фильмы, но и пообщаться с их создателями. Критики не раз отмечали, что приятно удивлены разнообразием представленных кинопроектов, а также признательны организаторам за возможность окунуться в мир разного российского кино, а не только того, что существует в пределах громких кинофестивалей.

Следующий международный коллоквиум ФИПРЕССИ должен пройти в 2021 году.

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13.11.2019 Автор: Артур Чачелов