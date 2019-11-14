Россия намерена войти в пятерку мировых лидеров поставщиков контента

Россия может войти в топ-5 основных поставщиков контента в мире к 2025 году. Об такой цели заявила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова, выступая на панельной дискуссии «Россия на международном рынке», организованной на проходящем сейчас в Санкт-Петербурге Международном культурном форуме. Она представила информативный доклад о достижениях российской киноотрасли в 2019 году и рассказала о результатах работы по продвижению отечественного кино за рубежом.

В 2018 году в России было снято 5290 часов кино и телеконтента, что на 34% больше, чем два года назад. При этом, международные продажи контента российского производства выросли в среднем на 20%, а число упоминаний наших проектов в зарубежной прессе в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,5 раза. В 2019 году году Россия приняла участие во всех значимых международных кино и телерынках.

«Мы действительно видим от рынка к рынку положительный тренд: нас воспринимают не как разрозненных игроков, а как индустрию, которая в состоянии поставлять качественный продукт. Мы получаем такой фидбэк и от СМИ, и от байеров, − отметила Маркова. − Внутри страны компании не всегда дружественно относятся друг к другу, но тот объем рынка, который нам предстоит покорить, настолько велик, что имеет смысл выступать единым фронтом. И мне кажется, что в этом году индустрия как никогда объединилась». Способствовать улучшению ситуации могло бы появление единого бренда для продвижения отечестенного кино за рубежом, наподобии существующего в Великобритании UK Films или французского Unifrance.

В 2019 году в России прошло несколько важных индустриальных форумов, целью которых было знакомство иностранных кинопроизводителей с нашей страной, ее контентом и возможностями. В сентябре в Санкт-Петербурге организовали Международный Синепозиум кинокомиссий, а в конце октября в Москве провели Key Buyers Event, на который привезли пятьдесят представителей ведущих зарубежных дистрибьюторов и кинопроизводителей. Ранее системно подобные мероприятия по популяризации России, как кинопроизводителя, не проводились.

По словам Марковой, Key Buyers Event выявил несколько интересных деталей, связанных с восприятием иностранцами нашей страны и того, что она снимает. Выяснилось, что российский контент у зарубежных закупщиков и зрителей ассоциируется в основном с сильными брутальными мужчинами с тяжелыми характерами (в основном с солдатами, представителями силовых структур и пожарными). Кроме того, зарубежные закупщики не всегда довольны сюжетами и сценариями российских картин, хотя им безусловно импонирует качество съемки и продакшна наших кинолент. Не играет на руку нашему кино и отсутствие звезд, изветных на мировом уровне. Однако главная претензия к российскому кино − непонимание его целевой аудитории.

Все эти проблемы, по словам Евгении Марковой, будут постепенно решаться и помочь в этом смогут результаты глобального исследования российских фильмов за рубежом. Оно впервые запущено в этом году и затронет 67 стран мира. Благодаря ему можно будет увидеть развернутую картину, определить сильные и слабые стороны российского контента на том или ином рынке, выработать конкретные рекомендации по продвижению на каждой из зарубежных территорий.

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14.11.2019 Автор: Артур Чачелов