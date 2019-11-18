В Санкт-Петербурге завершился Международный культурный форум

В Санкт-Петербурге завершился VIII международный культурный форум. Он проходил в период с 14 по 16 ноября 2019 года. Форум заслуженно считается культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества и, конечно, кино. Организаторы Форума: Правительство РФ, Министерство культуры РФ, Правительство Санкт-Петербурга.

Кинематограф и затрагивающие его темы занимали важную часть программы. Так, накануне официального открытия Форума на «Ленфильме» провели международный коллоквиум ФИПРЕССИ, на котором провели закрытые показы новых российских фильмов разных жанров и направлений. Отдельные дни были отведены авторскому и жанровому кино, а также фильмам, снятым режиссерами-женщинами. Программу мероприятий завершил круглый стол, посвященный актуальному состоянию российского кинематографа. Участниками коллоквиума, который проводится в рамках Форума каждые два года, стали кинокритики, представляющие ведущие мировые издания о кино, отборщики важнейших мировых кинофестивалей: куратор Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, автор Variety и CinemaScope Алиса Саймон (США), кинокритик, автор Screen и The Observer Джонатан Ромни (Великобритания), кинокритик, вице-президент Международного кинофестиваля в Бари Марко Спаньоли (Италия) и другие.

Одной из самых представительных и информативных оказалась панельная дискуссия «Россия на мировом кинорынке». В ней приняли участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел Степанов, руководитель проекта по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (РЭЦ) Евгения Дальниченко, председатель правления Ассоциации анимационного кино и киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор «Центральной киностудии имени М. Горького» Юлиана Слащева, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова, руководитель «Русского офиса кинокомиссий» Валерий Купеев и продюсер компании Amrita, прокатчик российских фильмов в Китае Ду Лян (КНР). Здесь обсудили последние новости, связанные с введением Россией рибейтов, проблемы и чаяния индустрии в области совместного кинопроизводства, работу кинокомиссий, а также то, какой наша страна выглядит в глазах зарубежных кинопроизводителей. Мероприятие принесло несколько интересных новостей, в частности, стало известно, что премьер Дмитрий Медведев до конца года может подписать поставновление, открывающее возможность использования государственных субсидий для продвижения кино, телевизионных проектов и анимации за пределами страны.

Большой интерес представляла также панельная дискуссия «Перспективы российско-китайского сотрудничества в области кино», состоявшейся в рамках секции «Кино» и программы «Китай − страна гость». Здесь выступили представители лидеров отрасли из двух стран: продюсер дистрибуционной компании Airmita (прокатчик фильмов ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34 в Китае) Ду Лян (КНР), продюсер компании China International Filmand Media (сопродюсеры фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА) Лю Сюань (КНР), продюсер, владелец студии компьютерных спецэффектов Algous Studio Алексей Гусев, генпродюсер ГК «Рики» Илья Попов и другие.

Международное сотрудничество в сфере анимации − одна из ключевых тем секции «Кино» в этом году. Дискуссионная панель «Копродукция как основной вектор развития анимационной индустрии в России» собрала внушительный состав именитых спикеров. В дискуссии приняли участие генеральный директор и президент Cyber Group Studios Пьер Сисманн (Франция), исполнительный вице-президент Toonz Media Group Пол Робинсон (Великобритания), руководитель отдела бренда и развития Gutsy Animations Реетта Ранта (Финляндия), председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор по развитию медиасервисов, ООО «Яндекс Медиасервисы» Ольга Филипук и другие эксперты. Они говорили о конкуренции и сотрудничестве с иностранными производителями, о стриминговых платформах, продюсировании современных мультфильмов и перспективах российской анимации.

Кроме того, в Бертгольд центре работал выставочный проект, посвященный 50-летию главных персонажей «Союзмультфильма». Экспозиция рассказывала о том, как в любимых многими поколениями персонажах отразилась их «родная» эпоха − шестидесятые годы. Героями выставки стали Крокодил Гена и Чебурашка, Винни-Пух и его друзья, Бременские музыканты, медвежонок Умка, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», а также персонажи первого выпуска мультсборника «Веселая карусель».

В рамках форума было объявлено о создании новой кинопрокатной компании «Белые ночи». Она создается в рамках холдинга «ГПМ РТВ» и будет специализироваться на прокате авторского и артхаусного кинемтографа. Основную часть пакета компании составит российское кино, в частности, одним из первых ее релизов станет фильм Оксаны Карас ДОКТОР ЛИЗА.

Руководитель секции «Кино» Федор Бондарчук провел мастер-класс, посвященный его новому проекту ВТОРЖЕНИЕ. Здесь были показаны материалы по созданию спецэффектов, кадоры со съемок и несколько эксклюзивных материалов с новыми фрагментами из будущей картины. Вместе с Бондарчуком на вопросы зала отвечали сценарист Андрей Золотарев и супевайзер по спецэффектам Юлия Гюне.

Впрочем, только секцией «Кино» кинематограф на форуме не ограничился. Так, например, в рамках секции «Литература и чтение» состоялась конференция «75-летие Великой Победы: литература, кино, театр», где режиссер Дмитрий Астрахан представил рабочие материалы своего нового фильма СУДЬБА ДИВЕРСАНТА, который сейчас находится в процессе монтажа и должен быть закончен к предстоящему юбилею. Здесь же продюсер Игорь Угольников анонсировал художественный фильм, посвященный подвигу Подольских курсантов при обороне Москвы в октябре 1941 года. Лента ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ, трейлер которой увидели участники конференции, должна выйти в прокат 9 мая 2020 года.

Следующий международный культурный форум пройдет в 2021 году в период с 12 по 14 ноября.

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18.11.2019 Автор: Артур Чачелов