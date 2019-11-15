В России появится новый прокатчик, специализирующийся на авторском кино

У «Газпром-медиа» (ГПМ) появится еще одна прокатная компания. Холдинг, владеющий «Централ Партнершип», запускает компанию «Белые ночи», которая будет заниматься дистрибуцией и продвижением авторского и артхаусного кино. Компания была презентована в рамках Международного культурного форума, проходящего сейчас в Санкт-Петербурге. «Белые ночи» также будут базироваться в этом городе. Генеральным директором компании стала Ирина Пономарева.

Генеральный директор Группы Компаний «ГПМ КИТ» Рафаел Минасбекян охарактеризовал новую компанию как бутиковую. По его словам, это своего рода культурологический проект, одной из целей которого будет популяризация авторского кино. Прежде всего, российского. Он отметил, что «Белые ночи» − «проект непростой с точки зрения бизнеса», требующий особого подхода и понимания рисков, однако, по его словам «ГПМ КИТ» с его опытом, базой и экспертизой «уже может себе позволить такую компанию».

Глава «Белых ночей» Ирина Пономарева рассказала БК, что компания официально начнет работать в декабре, но штат ее специалистов уже сформирован, а пакет активно пополняется. Первыми релизами компании могут стать российские картины ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой в главной роли и ГЕРДА Натальи Кудряшовой. Обе произведены структурами «ГПМ КИТ». Точные сроки выпуска этих проектов в прокат пока не называюся. Кроме того, компания намерена работать и с иностранным авторским кино, включая проекты мэтров и знаковые фестивальные работы. С закупками такого контента компании будут помогать в том числе и специалисты ЦПШ, а вот росписью она намерена заниматься полностью самостоятельно.

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15.11.2019 Автор: Артур Чачелов