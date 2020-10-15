Санкт-Петербургский международный культурный форум 2020 официально отменен

Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году и проведении его в 2021-м. Даты Форума в 2021 году были объявлены еще в 2018-м – это 11-13 ноября.

«Безопасность участников и гостей Форума – главный приоритет организаторов. Министерством культуры Российской Федерации проведены консультации с Правительством Санкт-Петербурга по вопросам проведения Форума в этом году. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в стране в целом, так и в Санкт-Петербурге, проведение Форума в текущем году в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников представляется невозможным», − говорится в сообщении организаторов.

Также уточняется, что, ввиду многопрофильности секций и треков проекта, проведение Форума в формате онлайн, по мнению Минкультуры России, не будет эффективным и не позволит в полной мере реализовать его главные цели – открытое общение международного культурного сообщества, свободный обмен мнениями в дружественной атмосфере и поддержание неформальных контактов между иностранными делегациями и деятелями культуры разных стран.

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15.10.2020 Автор: Артур Чачелов