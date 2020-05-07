Okko рассказал, что пользователи смотрели на первых майских праздниках

Онлайн-видеосервис Okko рассказа БК о том, какие фильмы, сериалы и анимацию пользовались особым спросом у зрителей во время первых майских праздников − с 1 по 5 мая. Абсолютным лидером в сводном чарте сервиса стал его оригинальный проект «Нагиев на карантине» − комедийный сериал о том, как звезда переживает период самоизоляции.

Вторым по популярности у зрителей Okko стал российско-сербский комедийный фильм ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Как и «Нагиев на карантине», он доступен пользователям по подписке. А вот занявший третье место полнометражный мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР можно посмотреть только за дополнительную плату.

В список самого популярного кино и сериального контента первх майских также вошли комедия ХОЛОП (доступна в подписках), сериал «Все вместе» (доступен в подписках), сериал START «257 причин, чтобы жить» (доступен в некоторых подписках), фильм Disney КОРОЛЬ ЛЕВ (доступен по подписке), сериал START «ИП Пирогова» (доступен в некоторых подписках), корейский фильм ПАРАЗИТЫ (доступен в подписке) и сказка Disney АЛАДДИН (доступна в подписке).

Сколько конкретно человек посмотрело вышеназванные проекты не сообщается. Информация о точном числе просмотров контента не предоставляется ни одним из игроков рынка.

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07.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko