Питчинги Фонда Кино 2017: независимые компании. Часть 1

20 июля, в Москве, в здании информационного агентства ТАСС, Фонд кино провел очную защиту фильмов независимых кинокомпаний, претендующих на получение господдержки. В этом году на субсидии Фонда претендовали 53 компании с 57 проектами: это 48 игровых полнометражных картин и 9 анимационных фильмов. На защиту каждого проекта было отведено по 6 минут

Первым на суд зрителей свой проект представили его режиссер Кирилл Плетнев и продюсер Ольга Васильева СЕВАСТОПОЛЬ 1942. Эта лента студии РВК расскажет историю людей, участвовавших в обороне крымского города-героя. У продюсеров уже есть предварительные договоренности с Сергеем Гармашом, Константином Хабенским и Евгенией Добровольской. Предполагаемый бюджет проекта – более 400 млн рублей, однако эксперты обратили внимание, что при таких расходах, если судить по предоставленной им карте проекта, лента окажется убыточной. Продюсер пояснила, что представила экспертам минимальные сборы и у картины есть шансы заработать больше.

«Мастерская Павла Лунгина» представила проект БРАТСТВО – военную драму о периоде вывода советских войск из Афганистана. Одну из главных ролей в фильме исполняет Юрий Чурсин. Экспертам показали первые отснятые кадры. Вопросов по существу у них не созникло.

Компания Карена Оганесяна «Карго» представила проект ГЕРОЙ о молодом человеке, который выясняет, что его давно пропавший отец не только жив, но и является крутым секретным агентом. В проекте согласились принять участие Павел Прилучный, Владимир Машков и Светлана Ходченкова. Съемки будут проходить в Германии и в Калининграде, где продюсеры рассчитывают на получение региональных рибейтов. У Фонда кино в этом году ими запрашивается 60 млн рублей.

«Марс Медиа» в лице продюсеров Рубена Дишдишяна и Николая Ларионова и режиссера Кирилла Плетнева презентовала экспертам проект НЕИДЕАЛЬНЫЕ по сценарию Дарьи Грацевич. Завязка сюжета похожа на драму P.S. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, а сам фильм, являющийся «духоподъемной романтической историей», рассчитан на широкую женскую аудиторию. Съемки картины начнутся осенью.

Компания «Инвада фильм» Александра Котелевского представила музыкальную комедию ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ по сценарию Юрия Короткова. Это история о двух людях, которые пробуют стать звездами шоу-бизнеса. Снимать кино будет победитель «Кинотавра» в коротком метре Вадим Валиуллин, назвавший в качестве референсов проекта фильмы ЛА-ЛА ЛЕНД, САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ, СТИЛЯГИ и другие. Эксперты обратили внимание на то, мюзикл – сложный жанр, который трудно продать зрителям.

Кинокомпания «Большое кино» Гевонда Андреасяна совместно с продюсерами Рубеном Дишдишяном и Николаем Ларионовым снова представили фильм КОМА. Эта фантастическая история – режиссерский дебют мастера спецэффектов Никиты Аргунова – уже хорошо известна на рынке. Концепт-арты и тизер КОМЫ в свое время вызвали бурную положительную реацию в Интернете, а первый съемочный период проекта прошел в прошлом году. Бюджет картины составляет 265 млн рублей и около 70 млн планируется потратить на рекламу. В проект деньгами также вошел онлайн-кинотеатр ivi.ru. В ленте снимаются Алексей Серебряков, Любовь Аксенова и Риналь Мухаметов. У Фонда запрашивается 60 млн рублей.

Еще одним крупнобюджетным проектом на презентации стал фильм ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ: НА ПОРОГЕ БЕССМЕРТИЯ от «Русской Фильм Группы» Алексея А. Петрухина и «СТВ» Сергея Сельянова. Картина станет российско-китайско-индийской копродукцией, причем Китай обеспечивает 50% бюджета. Некоторые сцены картины уже отсняты, в них задействованы известные индийские актеров. Бюджет проекта – 2 млрд рублей, на раскрутку картины в России планируется выделить 120 млн рублей. Эксперты поинтересовались, не будет ли в картине «слишком много Индии» с ее танцами и песнями. Режиссер Олег Степченко ответил, что танец является составляющей сюжета, но основной упор будет сделан на элементы фэнтези.

Продюсеры Аркадий Голубович и Игорь Толстунов вышли представили дорогостоящий и амбициозный проект ЛЕС РУК И ЗУБОВ, который станет копродукцией Ирландии, Великобритании и России. Этот постапокалиптический триллер будет основан на романе Керри Райан. В числе создателей проекта – Даг Лайман, режиссер фильмов МИСТЕР И МИССИС СМИТ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА и ГРАНЬ БУДУЩЕГО. Художественным руководителем с российской стороны значится Владимир Хотиненко. Оператор у фильма тоже будет российский – Федор Лясс, на главную роль утверждены Константин Крюков и актриса из «Игры Престолов» Мэйзи Уиллиямс. Режиссером картины станет Кейт Мэйберли. Бюджет проекта – около 650 млн рублей, отбивать его будут в основном за счет международных продаж. У Фонда кино запрашивается 60 млн рублей. Игорь Толстунов заявил, что участие российской стороны достаточно велико, чтобы проекту без труда удалось получить удостоверение национального фильма.

Алексей Учитель представил сразу два проекта своей студии «РОК». Первый – биографическая спортивная драма СТРЕЛЬЦОВ. Учитель рассказал, что на создание этой картины его вдохновили успехи студии ТРИТЭ Никиты Михалкова и Леонида Верещагина с фильмами ЛЕГЕНДА №17 и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Режиссером СТРЕЛЬЦОВА станет Илья Учитель. Он рассказал, что намерн применить особый подход к съемкам футбола, чтобы сделать эти эпизоды очень зрелищными. Также планируется привлечение в проект зарубежных звезд современного футбола. Консультатном картины стал футболист Александр Мостовой. Проект находится в предподготовительном периоде, бюджет картины – около 160 млн рублей и еще 30 млн запланировано на продвижение. Эксперты обратили внимание, что для кассового успеха таких вложений в маркетинг будет явно недостаточно.

Второй проект «РОКа» снимет сам Алексей Учитель. Это драма ЦОЙ, которая сосредоточится на человеке, по вине которого погиб музыкант, людях, которые сопровождают Виктора Цоя в его последний путь, и его последней любви. Учитель уточнил, что его история не пересекается с проектом о Цое, который собрался снимать Кирилл Серебренников. Бюджет этой ленты составит 150 млн рублей. У студии уже есть права на восемь песен группы «Кино». На СТРЕЛЬЦОВА создатели хотят получить 40 млн рублей на безвозвратной основе и 30 млн на ЦОЯ на таких же условиях.

Следующим проектом питчинга стала романтическая комедия для взрослых с элементами фэнтези ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕС. Его представила кинокомпания «Киноквант Ко». Лента получила поддержку властей Калининградской области и будет сниматься в этом регионе. Фильм рассказывает о домработнице, которая выдав себя за другого человека, выходит замуж за сына олигарха. Вскоре выясняется, что и он не тот, за кого себя выдает. После того, как обман раскрывается, в дело вступают высшие силы, которые помогают героям понять, что их встреча вовсе не случайна. Несмотря на сложный сюжет, создатели намерены продавать кино зрителю как классический ромком в стиле 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ.

Проект Николая Досталя ЛИЦО также позиционируется как комедия. Это лента о шоумене, который зарабатывает тем, что пародирует президента. Когда выясняется, что первое лицо государства хочет уйти в отставку, комик вынужден искать себе новое призвание. Главную роль в картине исполнит Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на Владимира Путина еще со времен КВН, а в кастинге заявлены Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Геннадий Хазанов и другие звезды. Бюджет картины составит 214 млн рублей, еще 50 млн потратят на продвижение. Эксперты обратили внимание, что для такой истории затраты на производство кажутся завышенными, но Досталь объяснил, что это связано с дороговизной съемок за Полярным кругом, в городе Кандалакша. Прокатчиком комедии заявлена компания «Централ Партнершип».

Комедийная составляющая есть и в проекте ДИТЯ УСПЕХА Павла Руминова. Этот проект представлял продюсер фильма Сергей Бобза. Руминов и Бобза уже работали вместе на фильме СТАТУС: СВОБОДЕН. В эмоциональном видеобращении к экспертам Руминов рассказал, что хочет снять похожий проект, но более мелодраматический. В нем также будут затрагиваться взаимоотношения между родными людьми. ДИТЯ УСПЕХА расскажет о семье, которая неожиданно для себя становится известной и едва не разваливается, не сумев справится со свалившейся на них популярностью. Дрим-каст включает Паулину Андрееву (она уже согласилась), Петра Федорова и Данилу Козловского. К проекту недавно присоединилась компания «Фетисов Иллюзион».

Кинокомпания «Мармот Фильм» Валерия Тодоровского представила психологический триллер ГИПНОЗ. Тодоровский сам выступит его режиссером. Лента расскажет о молодом человеке, который попадает под влияние гипнолога, которого подозревают в причастности к исчезновению одной из пациенток. Жанр триллера сложен для российского проката, но Тодоровский, что его это не пугает. Режиссер назвал историю «компактной и клаустрофобичной» и рассказал о поиске большого актера на главную роль. Бюджет проекта 100 млн рублей и 60 млн создатели просят от Фонда кино. Предполагается, что прокатчиком картины станет русский Disney в лице WDSSPR.

А вот проект ГАРДЕМАРИНЫ IV назвать компактным нельзя. Его представляла режиссер проекта Светлана Дружинина. Фильм питчингуется уже не в первый раз – ранее Фонд кино выделял проекту 5 млн рублей на разработку. ГАРДЕМАРИНЫ IV станут прямым продолжением предыдущих фильмов франшизы, только к хорошо знакомым и любимым зрителям героям по сюжету присоединятся их взрослые дети, что должно освежить сюжет и привлечь молодую аудиторию. Заявлено, что в фильме снимутся почти все звезды, занятые в предыдущих фильмах. Для сборки части бюджета будет привлечена краудфандинговая площадка Palneta.Ru. Экшн-сцены будут доверены второй группе во главе с режиссером, имеющим опыт создания такого кино.

Студия «Русский Голливуд» рассказала экспертам о проекте БУЛЬТЕРЬЕР. Эта лента тоже уже получала от Фонда кино средства на разработку и теперь претендует на более крупную сумму для продолжения производства. БУЛЬТЕРЬЕР – это история человека, который участвует в бойцовских матчах. В качестве референсов названы фильмы ВОИН и СУКА-ЛЮБОВЬ. В дрим-касте фигурируют Александр Петров, Петр Федоров, Сергей Бондарчук, Аня Чиповская, Аглая Шиловская и Андрей Мерзликин. Музыкальным продюсером возможно станет Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста.

Продюсер Ольга Данова и режиссер Елена Хазанова представили проект ОДИН ВДОХ – историю чемпионки мира по фридайвингу, которая ради победы преодолела множество трудностей, но однажды бесследно исчезла. В основе сюжета – биография спортсменки Натальи Молчановой. Главную роль в фильме исполнит Виктория Исакова, а ее партнером по проекту станет Евгений Миронов. Бюджет картины, в которой сочетаются драма, мистика и подводный спорт, составляет 90 млн рублей и еще 30 млн рублей планируется потратить на промо. Продюсеры заверили, что в случае необходимости сумма на продвижение будет увеличена. Прокатчиком фильма называется «Двадцатый век Фокс СНГ».

О картине ПЛАН «Ж» рассказывали режиссер Клип Шипенко и продюсер Анна Соболевская. Это народная романтическая комедия о молодом человеке, который становится тренером женской команды по футболу. Много юмора обещано и в проекте ВРЕМЕНА ГОДА МЕНДЕЛЬСОНА, которую продюсеры назвали парафразом фильма Леонида Гайдая НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Концепция предполагает несколько новелл о том, как случайные встречи и непредвиденные обстоятельства становятся решающими в судьбе обычных людей.

Питчинг этого года отличался большим количеством проектов мистической и хоррор-тематики. Так компания «АБС» представила проект фильма ужасов КЛЯТВА, чей сюжет основан на славянских и городских мифах, а также, частично, на повести Гоголя «Вечер накануне Ивана Купалы». Прокатчиком картины станет «Каропрокат», а продвигать ее будет команда, которая до этого занималась НЕВЕСТОЙ. Продюсер Андрей Шишканов рассказал, что уверен в успехе и аудитория готова смотреть ленты такого жанра. Картину планируется выпустить в прокат в конце 2018-го или в 2019 году.

Лента ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ станет продолжением одноименного фильма ужасов 2015 года, но уже с новыми героями и новым режиссером. Теперь в сюжете на первый план выйдет молодая женщина, которая сталкивается с Пиковой Дамой и бросается на борьбу с ней, чтобы защитить своего ребенка. Продюсером фильма выступит Константин Буслов, а кроме него в проекте, как в предыдущем фильме франшизы, участвует компания «Вольга». Представитель «Вольги» Сергей Некрасов рассказал, что работа по продвижению фильма начинается в ближайшее время и уже разработаны первые концепты и постеры.

Второй продюсерский проект Константина Буслова – фильм ужасов КОНВЕРТ – экспертам Фонда кино оказался знаком: он уже питчинговался в предыдущие годы. Вот здесь режиссером выступил тот самый Святослав Подгаевский, поставивший два года назад уже упомянутую ПИКОВУЮ ДАМУ и успешный хоррор НЕВЕСТА. Сценарий КОНВЕРТА написал автор сериалов «Глухарь», «Шахта» и «Чернобыль» Илья Куликов. Прокатчиком картины значится «Централ Партнершип».

Святослав Подгаевский станет режиссером и нового проекта «Киностудии КИТ» Джаника Файзиева под названием ОЗЕРО МЕРТВЫХ: РУСАЛКА. Автором сценария этой картины стал Иван Капитонов, в багаже которого та же ПИКОВАЯ ДАМА и МАРШРУТ ПОСТРОЕН. Действие картины происходит в наше время, однако в ее основе лежит славянская легенда об утопленницах, которые возвращались в мир живых в образах русалок и мстили предавшим их мужчинам. Подгаевский рассказал, что намерен сделать из проекта классический «попсовый» хоррор, понятный самой широкой аудитории.

Еще одним представленным на питчинге проектом Подгаевского и Капитонова стал фильм ужасов с элементами фантастики ВЕРНУВШИЙСЯ. Его они будут снимать совместно с партнерами из компании «Нон-стоп продакшн» Сергея Мелькумова и Александра Роднянского. Лента расскажет о молодой паре, потерявшей ребенка, которая получает возможность создать голограмму погибшего сына и вскоре эта технология превращается в нечто зловещее. В дрим-касте заявлены Виктория Исакова и Юлия Пересильд. ВЕРНУВШИЙСЯ стал не единственным мистическим проектом питчинга, рассказывающем о «странном ребенке». Похожую тему развивает лента ТВАРЬ Ольги Городецкой. Ее концепция отдаленно напомнила фильмы ДЕЛО №39, ПРИЮТ и МАМА. Как пояснил продюсер картины Илья Стюарт, подготовка к съемкам фильма уже начата и его каст утвержден – главные роли здесь исполнят Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Фильм выпустит в прокат «Двадцатый век Фокс СНГ».

Тему хорроров на питчинге продолжил проект КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ, хотя его создатели и уточнили, что их фильм, это, скорее, научная фантастика с элементами мистики и фильма-катастрофы. Сюжетная завязка основана на реальных событиях – бурения самой глубокой нефтяной скважины в мире в Советском Союзе. В 1985 году на глубине 12 тыс. метров это бурение было прервано мощнейшим взрывом. По сюжету картины, перед тем как он произошел ученые и военные на объекте услышали леденящие душу звуки с глубины, а на поверхность земли выбралось Нечто. КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ – вторая попытка режиссера Романа Каримова снять кино о сверхъестественном. Бюджет ленты составляет 75 млн рублей, и эксперты усомнились в том, хватит ли этих денег на реализацию всей масштабной задумки. Роман Каримов уверил, что особенности сюжета позволяют не раздувать траты.

Александр Войтинский и его компания «Ангел» в хоррорах пока не заинтересованы. Они преставили на питчинге продолжение новогоднего фэнтези ДЕД МОРОЗ: БИТВА МАГОВ под названием ДЕД МОРОЗ: НОВАЯ БИТВА. Предполагается, что в проект вернутся его главные звезды – Федор Бондарчук и Алексей Кравченко, но твердых договоренностей пока нет. Прокат будущей картины запланирован на новогодние праздники 2018-2019 года. Дистрибьютором, возможно, снова станет «Двадцатый век Фокс СНГ». Бюджет сиквела составит 136 млн рублей, а на промо планируется потратить 65 млн. Именно недостаточное промо, по мнению Войтинского, стало основной причиной кассового недобора первой картины и этот промах он намерен исправить.

Свою долю фэнтези обещает и приключенческая лента кинокомпании «Валькирия» СОКРОВИЩА ВАЛЬКИРИИ, которая станет экранизацией популярной одноименной серии книг Сергея Алексеева, рассказывающих о тайном мире, расположенном в глубинах Уральских гор. Режиссером этой картины станет Алексей Мурадов.

А вот проект Петра Буслова СБИТЫЕ ПРОГРЕССОМ будет далек от фантастики и потустороннего. Это криминальная комедийная драма о потерявшем всё человеке, который после неудачной попытки самоубийства вынужден работать на алчного бизнесмена. Втянувшись в криминальный мир, герой превращается в успешного, но столь же беспринципного человека. В качестве референса Буслов назвал фильм УОЛЛ-СТРИТ. На главную роль скорее всего будет утвержден Тимофей Трибунцев.

Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» представил проект ПЕЧЕНЬ режиссера Ивана Снежкина. Это молодежная комедия о шестнадцатилетних, которые решают бросить учебу и начать бизнес. В поисках стартового капитала они ввязываются в криминальную историю. Режиссер назвал картину «попыткой взгляда на 90-е». Прокатчиком картины может выступить «Централ Партнершип». Эксперты снова отметили, что создатели фильма заложили слишком маленький бюджет на его продвижение, но продюсер проекта Федор Попов парировал, что 18 млн рублей, на его взгляд, будет достаточно для успеха.

20.07.2017 Автор: Артур Чачелов