Питчинги Фонда Кино 2017: независимые компании. Часть 2

Питчинги Фонда Кино 2017: независимые компании. Часть 1

Питчинг независимых кинокомпаний возобновился представлением проекта ГЛАЗА НОЧИ. Это мистический триллер от режиссера МОЕГО УБИЙЦЫ Костаса Марсана, который расскажет основанную на реальных событиях историю таинственной гибели семьи в якутской глуши. Лента кажется довольно атмосферной и камерной, в отличие от проекта с говорящим названием ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Его представила «Свердловская киностудия» Среди потенциальных прокатчиков этого фильма значится WDSSPR. Другой крупный прокатчик – компания «Каропрокат» – может стать дистрибьютором детективного триллера Руслана Бальтцера МЕЖСЕЗОНЬЕ, главная героиня которого, переживая экзистенциальный кризис, уходит во все тяжкие.

Кинокомпания All Media представила комедию РУССКИЕ, затрагивающую проблемы межнациональных отношений. Сюжет картины крутится вокруг китайца, который приезжает знакомиться с родителями своей русской невесты, но не вызывает особого восторга у ее сурового отца. Запуску проекта поспособствовал успех сериала «Последний из Магикян» в России и сериала «Как я стал русским» в Китае. Эта картина, возможно, будет сделана с участием китайской кинокомпании. Основным референсом фильма является лента ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ.

Тему брака людей из разных стран затрагивает и комедия ЖЕНИХ 2. Ленту представляли продюсеры Сергей Светлаков и Полина Арустамова. Бюджет проекта по сравнению с первой частью вырос: теперь он составляет 108 млн рублей. Рост затрат связан с переносом действия и съемок в Берлин, где пройдет встреча с родственниками немецкого жениха. Скорее всего, в фильме появится Дольф Лунгрен, который сыграет отца горе-жениха. Планируется, что на продвижение этой картины потратят 100 млн рублей. В данный момент идет работа над сценарием проекта.

Фильм СЕКРЕТ, представленный следом, – тоже комедия, только фантастическая и пародийная. По сюжету, музыкантов легендарной советской группы вербуют спецслужбы и отправляют в логово террористов, спасать мир. В этой приключенческой ленте снимутся все участники коллектива, а ее режиссером станет Григорий Константинопольский. Партнером фильма выступает канал СТС. Дистрибьютором картины будет «Каропрокат».

Презентация фильма ПРОЕКТ «ХОЛОП» началась с сообщения о том, что к его реализации присоединилась кинокомпания Yellow, Black & White. Эта комедия расскажет о молодом мажоре, отец которого, устав от выходок сына, отправляет того работать конюхом в деревню. Но деревня эта не простая, а живущая по канонам XIX века. Бюджет проекта – 100 млн рублей. Актерский состав вновь соединит звезд «Интернов» Ивана Охлобыстина и Илью Глинникова.

Проект БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ от компании «Вайт Медиа» – это кино на более серьезную тему. Лента расскажет о советском партизане Николае Кисилеве, который во время войны вывел с территории оккупированной Белорусии более двух сотен евреев. Главную роль в фильме сыграет Сергей Безруков, а режиссером станет Анна Матисон. К проекту планируется привлечь мировых звезд еврейского происхождения, в том числе таких, как Дастин Хоффман и Галь Гадот.

Ксения и Константин Ёлкины представили проект ДИВНЫЙ МИР – фантастическую экшн-драму о недалеком будущем, в котором людей отправляют путешествовать в параллельную реальность. По сюжету, главный герой вынужден вернуться из своего путешествия и начать бороться с гигантской корпорацией, которая, как оказывается, разработала технологию путешествий в параллельные миры вовсе не с благими целями. Режиссером картины станет Дмитрий Суворов, а в ее дрим-касте – Егор Корешков, Артур Смольянинов, Любовь Аксенова, Константин Хабенский и другие звезды. Бюджет у фильма скромный – 90 млн рублей, у Фонда запрашивается 60 млн. Сергей Сельянов из экспертной комиссии усомнился в том, что при таком бюджете авторам удастся реализовать все свои планы, однако продюсеры заверили, что их концепция позволяет уложиться в заявленные деньги.

Проект ЛЮБОВНИЦЫ представляли креативный продюсер Артем Виткин и продюсер Михаил Дворкович. Это комедия, где по сюжету три бывшие любовницы решают отомстить предавшим их мужчинам. Одну из главных ролей в картине исполнит Ирина Старшенбаум. Она сравнила проект с фильмами Эльдара Рязанова, а продюсеры проекта увидели в нем параллели с ЖЕНИХОМ. Лента получит поддержку телеканала ТНТ Music. Бюджет производства – 95 млн рублей и 60 млн из них запрашивается у Фонда кино.

Кинокомпания «Белый зонт» представила проект ИГРА ПРИЗНАНИЙ. Это психологический триллер-детектив, затрагивающий вопросы сексуального насилия и определения меры виновности жертв. Режиссер Соня Карпунина описала сюжет, как историю пятерых участников судебного эксперимента, которые оказываются замешанными в трагедии, ставшей Интернет-мемом. Продюсер Екатерина Кононенко уверена, что картина способна собрать как минимум 150 млн рублей. Референсами проекта названы кинохиты НЕ ДЫШИ, СПЛИТ и ПРОЧЬ.

Продюсеры проекта ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ не хотят, чтобы их картину считали «очередным фантастическим новогодним фильмом». Они охарактеризовали свое кино, как фантастический гиперреализм. Зрителям предлагается пофантазировать и представить, что Дед Мороз действительно существует, но является неким супергероем – представителем волшебной службы, исполняющей желания. Проект реализует кинокомпания «Лунапарк», известная по фильму ГОРЬКО. На картину планируют потратить 160 млн рублей, у Фонда запрашивается 50 невозвратных миллионов.

Проект ДИКАЯ ЛИГА возвращает зрителя к спортивной тематике. Это картина об истории футбола и тех, кто сделал эту игру народной. Ее действие происходит в начале XX века. Ранее проект уже получал поддержку Министерства культуры. Сейчас лента находится в решающей стадии предпродакшна: уже пошито множество исторических костюмов и выбраны локации (Краснодарский край, Москва, Ярославль, Кострома). Продюсеры намерены собрать проектом около 400 млн рублей, и эксперты предложили им резко увеличить маркетинговый бюджет (сейчас он составляет скромные 25 млн рублей). Дистрибьютором фильма выступает компания «Люксор».

Проект ПЕРВЫЕ также уже известен по предыдущим питчингам Минкультуры, где он уже получал поддержку. Ранее фильм назывался СОЗВЕЗДИЕ МАРИИ, его съемки завершились на днях. Лента рассказывает историю покорителей российского Севера. На питчинге показали первые готовые видеоматериалы фильма, заявляющие масштаб истории и дающие представление о качестве съемок. Производственный бюджет картины – 130 млн рублей.

Компания «СинеЛаб Продакшн» представила проект фантастического триллера ЗА ГРАНЬЮ. Лента выросла из короткометражки, которая рассказывает о вреде виртуальной реальности, которая все больше проникает в наш мир. Одну из главных ролей в картине возможно исполнит Андрей Мерзликин.

Продюсер комедии ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК Василий Соловьев из кинокомпании «2Д Целлулоид» представил свой новый проект – комедию ЭНСКИЙ РОБИНЗОН. Эта история о том, как маленькая ложь регионального журналиста-пройдохи приводит к катастрофическим последствиям для небольшого северного городка. Режиссером фильма станет Александр Хант, для которого это второй полнометражный проект после отмеченной в Карловых Варах ленты КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ. В прокат лента ЭНСКИЙ РОБИНЗОН будет выходить под другим названием, с упоминанием города, в котором пройдут съемки этой картины. Продюсер уверен, что фильм способен собрать не меньше 150 млн рублей.

Продюсерская компания Николая Расторгуева представила проект КЛУБ ЧЕРВОННЫХ ВАЛЕТОВ. В основе сюжета – реальная история аферистов конца XIX века, которая прославила их на всю Россию. В своем видеобращении Николай Расторгуев рассказал, что в фильме будет много исторических деталей, скурпулезно воссозданных специально для съемок. Кастинг этой авантюрной картины уже прошел: утверждены Антон Шагин, Виктор Сухоруков, Алексей Булдаков и другие звезды. На фильм планируется потратить около 500 млн рублей причем 200 млн безвозвратных средств будут привлечены от компаний-спонсоров.

Большой блок этого питчинга был посвящен анимационным проектам. Его открыл мультфильм БЕЛКА И СТРЕЛКА 3, который ранее уже участвовал в очных защитах Фонда кино. Проект представлял продюсер Вадим Сотсков из компании «КиноАтис», который рассказал о концепции новой части и участии в проекте «Киностудии им. Горького». Продолжения своих успешных франшиз представила и компания «Визарт Фильм». Если проект ВОЛКИ И ОВЦЫ 2 уже получал поддержку Фонда кино, то СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 4 таким пока похвастаться не может. Создатели мультфильмов пообещали в новых частях значительно улучшить качество анимации, что повлечет за собой рост бюджетов – на каждый мультфильм теперь будут тратить около 400 млн рублей. И ВОЛКИ И ОВЦЫ 2 и новая СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА просят у Фонда кино по 60 млн рублей.

Компания «Лицензионные бренды» также представила экспертам два мультфильма: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и ЦАРЕВНА И ДРАКОН: ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ЗЕРКАЛА. Первый, названный «одним из самых амбициозных анимационных проектов России», рассказывает о путешествии русского медведя и его друзей в Китай, чтобы вернуть на родину медвежонка-панду. Заявлено, что к проекту подключился один из авторов сценария МАДАГАСКАРА, но не уточнено, кто именно. Бюджет производства картины составляет более 290 млн рублей. Ожидается, что БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ выйдет в прокат 1 января 2020 года. Продюсеры хотят расширить аудиторию проекта за счет молодежи, а потому планируют насытить мультфильм шутками и использовать зарубежные музыкальные хиты. Второй проект – анимационное фэнтези ЦАРЕВНА И ДРАКОН: ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ЗЕРКАЛА – уже питчинговался в прошлом году. Продюсеры просят Фонд дофинансировать его производство. Права на проект уже проданы в Китай.

Компания «СКА-Петербург» представила свой анимационный полный метр СУПЕР-ТОМА. Он родился из сериала «Тима-Тома», главные герои которого слоненок и бегемотик. Бюджет производства составляет 90 млн рублей и 30 млн будет потрачено на промо. Проект рассчитан на маленьких детей, так же, как и мультфильм БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ от компании «Смешарики». Его презентация началась необычно: с песен и чтения стихов. Сценаристами проекта завлены детские писатели Алексей Гравицкий и Сергей Волков.

Компания «Аэроплан» представила мультфильм ФИКСИКИ 2. ПОЛНЫЙ МЕТР – продолжение приключений героев популярного мультсериала. Продюсеры рассказали, что планируют выйти на новый уровень качества анимации и расширить аудиторию проекта, перейдя с чисто детской на семейную. На широкую семейную аудиторию рассчитывает и компания «Водород», которая устами Михаила Врубеля и Александра Андрющенко рассказала экспертам о своем первом анимационном проекте ТЕЛЕФОНЫ. Он разрабатывается совместно с «Арт Пикчерс» и СТС. К созданию мультфильма привлечены один из авторов хита КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, лондонская анимационная студия и российская Main Road Post, которая открывает анимационное подразделение. Создатели также находятся в поисках партнеров в Китае и в Европе. У ТЕЛЕФОНОВ заявлен довольно большой бюджет – 600 млн рублей.

Заканчивать питчинг выпало компании «Арк Пикчерс», которая представила проект МОСКВА ВЛЮБЛЕННАЯ. Это не анимация, а полнометражный художественный фильм – первый, который будет официально поддерживаться властями Москвы и московской кинокомисией. Ленту снимает режиссер Константин Фамм. Продюсеры назвали картину признанием в любви российской столице. В качестве основных референсов для себя они озвучили названия популярных советских фильмов о Москве. На проект планируют потратить около 164 млн рублей, у Фонда кино запрашивают 60 млн. Эксперты посоветовали продюсерам также поучаствовать в конкурсе на получение кинопремии Мэра Москвы, призовой фонд которой в зависимости от занятого места, составляет 50, 30 и 20 млн рублей.

20.07.2017 Автор: Артур Чачелов