Дополнительные питчинги Фонда кино 2019: независимые компании. Часть 1

19 ноября в Москве, в здании ТАСС, Фонд кино провел дополнительную очную защиту фильмов кинокомпаний, не входящих в список лидеров кинопроизводства, но претендующих на получение господдержки. Организация намерена распределить около 382 млн рублей, которые остались у нее после проведения питчингов весной. Сейчас на субсидии Фонда претендуют 39 компаний с 43 проектами, три из которых − анимационные. Порядок выступления выстроен по рейтингу проектов после прохождения ими сценарной группы Фонда. На защиту каждого проекта перед Экспертным советом отведено по 5 минут.

Первым представленным экспертам проектом стал психологический триллер компании Hype Film КАЗНЬ. Его сюжет основан на деле серийного убийцы Андрея Чикатило. Проект представляли продюсер Илья Стюарт, режиссер Лади Кватания и исполнитель одной из главных ролей Александр Паль. В проекте также принимает участие Виктор Сухоруков. Авторы настаивают, что их кино не основано, а вдохновлено реальными событиями. Бюджет проекта составляет 100 млн рублей, еще как минимум 40 планируется потратить на продвижение. Продюсеры надеются при помощи компании WDSSPR собрать в прокате не менее 350 млн рублей. Есть интерес и среди иностранных прокатчиков.

Компания Vita Aktiva в лице продюсера Юлии Мишкинене и режиссера и продюсера Бакура Бакурадзе представили драму ТАНЯ И ВОЙНА. Он рассказывает о женщине, которая живет в блокадном Ленинграде и работает над созданием мозаик в академии художника Фролова. Бакурадзе отметил, что фильм затрагивает базовые ценности: любовь, сопротивление смерти и ужасу войны, созидание и смелость художника. Оператором станет Михаил Кричман, обещаны батальные сцены, большое количество компьютерной графики. Юлия Мишкинене заявила о желании привлечь к проекту иностранных сопродюсеров, а пока у него уже есть поддержка фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича. Бюджет картины не назывался, однако заявлено, что он значителен. Потенциал проекта в прокате авторы оценивают примерно в миллион зрителей.

Компания «План 9» рассказала о проекте СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ с Александром Кузнецовым в главной роли. Продюсер Роман Борисевич представил его вместе с режиссером Олегом Уразайкиным. Это фантастическая картина в стиле ГРАВИТАЦИИ о космонавте, который оказывается один в открытом космосе, и, чтобы не погибнуть, он должен за полтора часа добраться до своей станции, следуя консультациям диспетчера. Создателей картины консультируют реальные космонавты и эксперты космической отрасли. Оператором картины станет Федор Лясс.

Представители компании «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ» − режиссер Константин Буслов и сценарист Олег Кузнецов − представили проект полнометражной спортивной драмы ЛЮБОВЬ с сильной социальной составляющей. Это кино про спортивные единоборства, история успеха девушки, которая проходит путь от отчаявшейся наркоманки до чемпионки MMA. Сюжет основан на реальных событиях. Бюджет проекта и прокатные ожидания на презентации не озвучивались.

Компания Wizart Animation снова представила на суд экспертов проект ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ − 3D-анимацию по мотивам сказок братьев Гримм, над которой работает команда франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. На весеннем питчинге мультфильм преподносили как семейную комедию с интересными мирами, забавными монстрами и шутками уровня фильма ОДИН ДОМА. Тогда назывался ее бюджет: 361 млн рублей. Юрий Москвин рассказал, что проект вызвал интерес у американских продюсеров, рассматривается вопрос его выхода в прокат в Северной Америке. Выход в российский прокат запланирован на конец 2020 года.

Продюсер Павел Буря и сценарист Алексей Казаков из компании «Резервная копия» представили экспертам проект триллера БЕШЕНСТВО, рассказывающего об отце и сыне-наркомане, которые оказываются в таежной глуши в тот момент, когда там бушует эпидемия бешенства диких животных. В дримкасте картины заявлен Сергей Бурунов. Создатели обещают сделать ленту настоящим «эмоциональным аттракционом». Снимать кино будет Дмитрий Дьяченко. В прокат лента должна выйти зимой 2021 года, авторы надеются собрать не менее 500 млн рублей. Производственный бюджет проекта − 160 млн рублей, бюджет на промо − 70 млн.

«Марс Медиа» напомнила экспертам о хорошо известном проекте ПАЛЬМА. Продюсер Рубен Дишдишян сразу оговорился, что у Фонда просят возвратные средства, потому что кино наполовину уже снято. У проекта появились японские прокатчики, потому сейчас доснимаются дополнительные сцены в Стране восходящего солнца. Экспертам показали рабочий тизер проекта, охарактеризовавший его как сильную драматическую историю о собаке, которая ждет своего хозяина в аэропорту.

С самолетами был связан и следующий проект: Ренат Давлетьяров представил фильм ЛЕТЧИК − военную драму с Петром Федоровым в главной роли. Экспертам продемонстрировали рабочий ролик картины, основанный на материале, который отсняли ранее. Прокат ленты планируется осенью 2020 года. Денис Ковалевский и Эдуард Бордуков из киностудии «Соль» рассказали о комедии БУМАЖНЫЕ КЛОУНЫ. Сюжет картины чем-то напоминает классическую французскую комедию ИГРУШКА. Продюсеры обещают семейное кино, где будет много юмора и здоровой иронии − то есть «настоящее зрительское кино». В качестве локации для съемок рассматривается Нижний Новгород.

Компания «Новые люди» в лице продюсера Натальи Мокрицкой и режиссера и сценариста Марии Шульгиной (также сценарист фильма ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!) рассказала о новой лирической комедии РОЗА ЧАЙНАЯ. По словам режиссера, лента затронет такую животрепещущую для каждой женщины тему, как страх перед старением. В проекте заняты Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин и Иван Колесников. Бюджет проекта не назывался. Авторы намерены собрать не менее 200 млн рублей в прокате в 2020 году. Первые съемки этой картины уже прошли в районе Кавказских Минеральных Вод.

Компания «Лицензионные бренды» представила два анимационных проекта ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ и КОТЫ ЭРМИТАЖА. Роман Борисевич и Василий Ровенский представили короткое видео о студии и ее успехах и видеопрезентацию двух вышеназванных мультфильмов. ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ − анимационная комедия для всей семьи, названная «первым российским подводным мультфильмом», которая рассказывает о дельфине, который ищет некую волшебную арку и борется с противостоящими ему муренами. Ленте обещан международный прокат, ее уже купила Lionsgate. В России в кинотеатрах мультфильм появится в 2021 году. КОТЫ ЭРМИТАЖА − проект с абсолютно говорящим названием, который пока находится на ранней стадии производства. Экспертам представили эскизы и первые образы героев.

Продюсер Анастасия Разлогова и режиссер Анджей Петрас представили проект компании «Камер-Тон-Фильм-Рус» ОГНИВО − художественный фильм-сказка по мотивам одноименной сказки Андерсена. В фильме будет много юмора и сразу 17 оригинальных песен, но мюзиклом проект называть не хотят, говоря, что он будет сделан скорее в традиции советского музыкального кино. Главную роль сыграет Алексей Демидов. Бюджет проекта − 120 млн рублей, еще 40 млн будет затрачено на промо. Ранее он получил поддержку от Министерства культуры (40 млн рублей). У Фонда продюсеры хотят запросить 34 млн рублей возвратных средств. Они надеются собрать в прокате 200 млн рублей.

Студия «28 панфиловцев», известная одноименным кинопроектом, представила на суд экспертов Фонда кино новый проект ЛИТВЯК. Он расскажет о советской летчице-истребителе Лидии Литвяк, которая в 1943 году сражалась с фашистами в небе Сталинграда. На презентации продемонстрировали зрелищный тизер. Режиссером выступают Ким Дружинин и Андрей Шальопа. Для воспроизведения воздушных боев будут использоваться технологии комбинированных съемок с миниатюрами, а также технология фронт-проекции. Главную роль исполнит Полина Чернышева. Есть договоренность по прокату с Universal, компании работают совместно. Бюджет проекта будут собирать в том числе и с помощью краудфандинга. Проект стоит в резервном листе ожидания госсубсидии от Минкультуры.

Режиссер Анна Матисон и продюсер Андрей Савельев из кинокомпании «Север» представили новый проект ДЕЛО БЕЙЛИСА с Сергеем Безруковым в главной роли. Это историческая судебная драма, основанная на одном из самых известных и резонансных дел Российской Империи. Название картины рабочее, продюсер уточнил, что сейчас она фигурирует как КРОВАВЫЙ НАВЕТ. У ленты, возможно, будут французские и сербские сопродюсеры, к ней есть интерес со стороны европейских прокатчиков. В России фильм, возможно, будет прокатывать WDSSPR Sony. Бюджет проекта − 103 млн рублей, авторы надеются собрать не меньше 200 млн рублей.

Компания «ЗИГЗАГ» рассказала о проекте ДЕТКА. Это драма о взаимоотношениях подростков и их родителей. Проект представили продюсер Владимир Грамматиков, режиссер Ирина Басенко и оператор Ирина Ларионова. Грамматиков назвал картину правдивой и энергичной, современной МАЛЕНЬКОЙ ВЕРОЙ. Экспертам продемонстрировали трехминутный ролик-нарезку с утвержденной на главную роль актрисой. Режиссер Ирина Басенко отметила, что идея картины появилась после серии интервью с подростками, которые часто жалуются на непонимание со стороны взрослых.

Компания «2Д Целлулоид» продюсера Василия Соловьева заявила на очную защиту сразу два проекта: это черная комедия с говорящим названием Я УБИЛА МУЖА и музыкальная драма СЧАСТЬЕ МОЕ. Первый представила режиссер-дебютант Юлия Трофимова, которая охарактеризовала проект как фильм, иронично и дерзко рассказывающий о кризисе среднего возраста с женской точки зрения. Сценарий понравился Светлане Ходченковой, она сыграет в картине главную роль. Второй проект снят с более серьезной интонацией: лента Алексея Франдетти − музыкальная драма об артистах на войне. Главную роль исполнит Юрия Пересильд, в фильме также заявлен Сергей Безруков. Ленту уже представляли Фонду год назад, и он его поддержал. За год авторы поработали над историей и доработали сценарий. В качестве референсов называются ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮША и... БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ. Бюджет проекта составляет 180 млн рублей, на промо потратят 60 млн рублей. Авторы надеются собрать в прокате 500 млн рублей.

Компания «ЭГО продакшн» представила спортивную драму УДАР С ВОСТОКА, основанную на биографии легендарной российской спортсменки-биатлонистки Елены Вяльбе. Она лично представила проект на питчинге вместе с режиссером Николаем Хомерики. Экспертам продемонстрировали ролик с артистами и технические пробы съемок лыжных тренировок. Прокатывать картину хочет компания «Каропрокат».

Компания «М Продакшн» − продакшн-хаус онлайн-кинотеатра Megogo − представила на суд экспертов Фонда два известных проекта: авантюрную комедию НОМЕР 1 и триллер СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ. Их впервые презентовали на «Кино Экспо» в сентябре. Первый − картина об ограблении картинной галереи. На презентации показали трейлер фильма. Лента уже снята на 80%. Авторы рассчитывают собрать фильмом не менее 300 млн рублей, вложив 70 млн рублей в промо. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ рассказывают о братьях-иллюзионистах, которые противостоят неизвестному злодею, похитившему их ассистентку. В качестве референса приводится дилогия ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. Картина пока не снята до конца, предстоят досъемки. Иллюзионист Сергей Сафронов, привлеченный к проекту в том числе и как актер, пообещал использовать шоу братьев Сафроновых в промо картины. Бюджет картины вместе с затратами маркетинг и продвижение составляет 187 млн рублей, создатели надеются собрать в прокате 400 млн рублей.

Фильм ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН режиссер и продюсер Алексей Пиманов ранее уже представлял на питчинге независимых проектов весной. Лента, снятая по сценарию Олега Преснякова, даже получила тогда средства от Фонда. На этот раз создатели картины отчитались о том, что уже удалось снять, показав нарезку из имеющихся кадров и отразив масштаб реализуемого, высокий уровень воспроизведения эпохи. Лента рассказывает о том, как в 1945 году советская футбольная команда «Динамо» отправилась в Великобританию сыграть серию матчей с тогда еще союзниками в лице британских команд. Заявленный производственный бюджет проекта − 400 млн рублей, еще 160 млн собираются потратить на промо. Создатели картины уверены, что смогут собрать два миллиарда рублей, выйдя в прокат на следующий Новый год.

Закрывали первую часть питчинга проекты компании QS FILMS, специализирующейся на хоррорах. Продюсеры и режиссеры Иван Капитонов и Святослав Подгаевский представили ленты ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН и ПРИВОРОТ: ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ. Первый рассказывает о найденном во льдах мужчине, который находится в летаргическом сне и после после возвращения к жизни начинает терроризировать свою семью. Съемки картины стартуют в январе. Мистическая мелодрама с говорящим названием ПРИВОРОТ, по словам авторов, снята на тему, крайне популярную у молодых девушек. Проект ранее уже представлялся в Фонде. Бюджеты обеих картин составляют 60 млн рублей, ими надеются собрать по 150 млн рублей. Прокатчиком обоих проектов является «Централ Партнершип».

Дополнительный питчинг Фонда кино 2019: независимые компании. Часть 2

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19.11.2019 Автор: Артур Чачелов