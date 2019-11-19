Дополнительные питчинги Фонда кино 2019: независимые компании. Часть 2

Дополнительный питчинг Фонда кино 2019: независимые компании. Часть 1

После перерыва вторую часть пичинга открыла компания «ТриоФильм», представлявшая проект КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ. Этот научно-фантастический хоррор уже знаком многим экспертом, он уже участвовала в питчинге год назад. Лента, действие которой происходит в 80-е, рассказывает о неком зле, которое вырывается на свободу из-за строительства Кольской сверхглубокой буровой. Продюсеры Сергей Торчилин и Андрей Шишканов рассказали о том, в каком состоянии находится проект, часть которого уже снята. Прокатчиком проекта и сопродюсерами стала компания «Вольга».

Проект ЛЕД 2 компании «Водород» хорошо известен и экспертам и зрителям. Продюсеры Михаил Врубель и Александр Андющенко отметили, что с весны, когда ленту представляли в первый раз, ничего драматического с проектом не произошло: он в графике и почти снят. На питчинге показали первый, уже опубликованный в Сети тизер. От Фонда просят возвратные 75 млн рублей. Информация об экономике проекта не раскрывается.

«Старт Студио» − продакшн-хаус онлайн-кинотеатра Start − представила фильм от сценаристов «Кухни» и ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ − ромком ОТЕЛЬ БЕЛГРАД. Эта лента, снимается совместно с Сербией, партнером продюсеров является компания Милоша Биковича, который играет в этом кино одну из главных ролей. Экспертам показали атмосферный сиззл-ролик, собранный на основе отснятого материала. Бикович рассказал, что проект имеет большую поддержку в высших политических кругах Сербии.

Компания «Медиа Юниверсал Ивент» (RSS Production) снова представила проект ТОПИ режиссера Владимира Мирзоева. Этот мистический триллер будет сниматься по оригинальному сценарию Дмитрия Глуховского, который со времени первого представления весной был улучшен. По сюжету, пятеро молодых людей, которые вынуждены бежать из Москвы, попадают в русскую глушь, в загадочную деревню Топи с брошенным монастырем, где оказываются заперты в том числе собственным воображением и внутренними демонами. Съемки проекта пройдут в Беларуси. Есть договоренности об участии в проекте Максима Суханова и Александры Бортич. Производственный бюджет проекта − 110 млн рублей, на промо рассчитывают потратить 40 млн рублей. Предполагаемые сборы картины, по мнению ее создателей − 270 млн рублей.

Кинокомпания «Арк Пикчерс» в лице продюсера Константина Фама снова представила проект НИХАО, МОСКВА режиссером которого стал молодой автор Илья Аксенов. Лента рассказывает о дочери китайского миллиардера, которая застревает в Москве из-за вынужденной посадки ее самолета и остается здесь без денег и документов. Несмотря на трудности, девушка вскоре обзаведется в российской столице и друзьями и, конечно, встретит любовь. Весной авторы назвали картину «одним днем из жизни иностранца в Москве», где город будет показан глазами туриста, который не понимает языка. В начале года эксперты Фонда отправили проект на доработку, сейчас продюсеры вышли на питчинг с новой информацией о своих достижениях. Проект будет поддержан кинокомиссией острова Хайнянь в Китае, а другой китайский партнер готов закрыть им до 30% бюджета. Ранее назвалось, что производство картины обойдется в 94 млн рублей и еще 50 млн потратят на продвижение. Главную роль в проекте должна будет исполнить некая китайская кинозвезда.

Проект СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА представляли режиссер Михаил Райхельгауз и продюсер Евгений Плотников. Это молодежный экшн об ограблении с помощью современных технологий, его главный герой − хакер. Создатели пообещали креативно продвигать картину в Сети. У экспертов вызвали вопросы наполеоновские планы на прокат картины: авторы надеются собрать ей миллиард рублей.

Компания All Media Company представила комедию ЧАО − полнометражный режисерский проект актрисы Ирины Вилковой (веб-сериал «Бар «На Грудь»). Это новогодняя история о четырех подругах, которые отправляются в Италию, чтобы найти себе там мужей, но из этого ничего не выходит. Сценарий писали совместно с Семеном Слепаковым. Лента планируется к выходу в 2021 году. Бюджет проекта составляет 100 млн рублей, создатели надеются собрать минимум 200 млн рублей.

Проект ПЕРВЫЙ от компании «Лига фильм» представил режиссер и сценарист Алексей Рыбин. Это драма с Николаем Фоменко, который играет музыканта, которому предстоит сделать непростой выбор между успехом и принципами. В ленте также снимается Ксения Раппопорт. Создатели не считают свое кино авторским, но у экспертов возникли сомнения на этот счет. Бюджет картины − 45,5 млн рублей. У ленты уже есть 15 млн рублей от комитета по культуре Санкт-Петербурга, остальные просят у Фонда кино. Авторы рассчитывают на сборы в размере 150 млн рублей.

Компания «Революция фильм» рассказала о проекте ЛЮБОВНИЦЫ 2: ОТВЕТНЫЙ УДАР. Его представили продюсеры Артем Виткин, Михаил Дворкович и режиссер Елена Хазанова. Экспертам напомнили об успехах первого фильма, собравшего более 300 млн рублей. Авторы картины уверены, что разговор на поднятую тему нужно продолжить, только с точки зрения мужчин. Поэтому теперь на чистую воду будут выводить коварных женщин. Кастинг картины продолжается.

Продюсер Сергей Бобза рассказал экспертам о новой комедии Павла Руминова СТАТУС: ВСЁ СЛОЖНО. Главные герои влюбились друг в друга, но у них никак не получается остаться наедине − им все время кто-то или что-то мешает. Руминов считает, что из такого сюжете можно снять микс эксцентрических комедий Гайдая, лирических комедий Рязанова и современного ромкома в американском стиле. Создатели хотели бы объединить новую картину в одну серию с фильмом СТАТУС: СВОБОДЕН. Кастинг фильма пока не проведен. Бюджет проекта − 60 млн рублей. В прокате надеются собрать минимум 150 млн.

Проект СУПЕРДЕВОЧКА компании «Маяк» охарактеризовали как историю о современном молодом поколении и технологиях. Судя по показанному рабочему ролику, лента рассказывает о девушке-программисте, которая легко придумывает софт для виртуального голосового помощника, но при этом никак может встретить вторую половинку в реальной жизни. Продюсеры рассказали, что в ленте планируется несколько крупных рекламных интерграций, так как тематика позволыет привлечь к проекту нескольких крупных IT-партнеров.

Комедия СПАСИТЕ, КОЛЮ! от «Мотор Фильм Студии» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, когда-то уже представлялась экспертам. Картина рассказывает о противостоянии молодой девушки и ее отца-военкома, который постоянно отвергает всех кавалеров дочери. Лента давно заявлена в графике релизов, но, оказывается, пока даже не снята: производство начнется в феврале. Среди партнеров проекта − онлайн-кинотеатр ivi, который является сопродюсером картины. Прокатчиком ленты давно значится «Двадцатый век Фокс СНГ», он выпустит ее в октябре 2020 года.

Фильм 5 ВЕЧЕРИНОК от кинокомпании «Апрель» представили продюсер Арсений Овчинников и режиссер Дмитрий Николенко. Они рассказали, что проект представляет из себя лирическую комедию, задача которой создать трогательную и ностальгическую атмосферу 90-х. Потому, по их мнению, ядром аудитории здесь является зритель 25-35 лет. На главные роли не рассматриваются известные актеры, зато на второстепенные предполагается привлечение медийных лиц. Интересно, что в проекте участвует некий известный продюсер, чьи проекты собирали более 2 млн зрителей. Столько же надеются привлечь и этим фильмом.

Алексей Лихненко, Дмитрий Литвинов и Анастасия Бельская представили народную комедию ДЕНЬ ГОРОДА. Это история о маленьком городе и людях, которые в нем живут − смешной альманах, чьи невероятные истории связаны одним местом действия. В ленте заняты Катерина Шпица, Тимофей Трибунцев, Игорь Хрипунов и другие. Экспертам представили тизерный трейлер на основе первого отснятого материала и, похоже, он произвел должное впечатление. Экономика проекта на этот раз не озвучивалась.

Известный сценарист и продюсер Илья Куликов выступил на презентации проекта ПАРК. Это хоррор о двух сестрах, которые отправляются на квест в парк ужасов и вясняют, что на деле это безобидное развлечение чрезвычайно опасно для жизни. Создатели охарактеризовали свое кино, как по-настоящему оригинальный жанровый хоррор и показали его атмосферный сиззл. Вопросов у экспертов проект не вызвал.

Компания «Русское кино» представила спортивную драму с элементами фантастики и детектива БОДИБИЛДЕР. Экспертам представили трейлер, который дал достаточно полное представление о сюжете картины. Спортсмен-бодибилдер из-за состояния здоровья теряет все, к чему так долго шел. Помочь ему вызывается ученый, предлагающий экспериментальное лекарство. Однако, оказывается, что появление этого чудо-препарата невыгодно слишком многим влиятельным людям... Продюсеры заявляют, что кино рассчитано на самую широкую аудиторию. Съемки уже идут и даже началась рекламная кампания, впрочем, прокатчика у картины пока нет. Бюджет проекта − 82 млн рублей, у Фонда просят 40 млн невозвратных рублей.

Ленту МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК от компании «Белый зонт» представляли продюсер Екатерина Кононенко, режиссер и сценарист Александр Фомин и актриса Любовь Асенова. Кроме того, с экрана к экспертам обратился второй продюсер картины Илья Найшуллер, рассказавший, чем его так привлек проект. Авторы МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА обещают по-настоящему народную комедию. Лента расскажет о взрослом парне, который вынужден изображать из себя старшеклассника. В ходе презентации выяснилось, что в фильме снимаются Павел Табаков и Евгений Кулик. Бюджет проекта − 57 млн рублей + 40 млн рублей потратят на промо. Авторы рассчитывают собрать в прокате не менее 300 млн рублей с помощью компании «Каропрокат».

Лента АМАНАТ студии «Даггер фильм» была представлена продюсером и автором сценария Шамилем Джафаровым. Это историческая драма, основанная на реальных событиях: история любви, случившаяся в Царской России XIX века, соединившая вместе двух непохожих молодых людей с разной ментальностью и культурой. Режиссером картины стал Антон Сиверс, который назвал проект историей наших Ромео и Джульетты. Несколько лет назад проект получил субсидию от Министерства культуры. Сейчас от Фонда кино также пробуют получить новую, уже возвратную субсидию.

Кинокомпания «Демарш» в лице Андрея Эшпая представила проект ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОТОАЛЬБОМУ по роману Владислава Отрошенко. Писатель сам представил проект на суд экспертов Фонда. Будущий фильм − это семейная сага, история дома, в котором обитаем один род, большая казачья семья. По словам Эшпая, адаптация романа была неплостой. В проекте будет сниматься Максим Суханов, в дримкасте − Виктория Исакова, Константин Хабенский и даже Венсан Кассель.

Дополнительный питчинг Фонда кино 2019: независимые компании. Часть 1

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19.11.2019 Автор: Артур Чачелов