Питчинги Фонда кино 2020: кинокомпании-лидеры. Часть 1

11 августа в Москве, в Большом зале МИА «Россия сегодня», Фонд кино провел очную защиту проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Как и год назад, в список лидеров отечественного кинопроизводства официально вошли десять кинокомпаний, однако состав десятки заметно обновился. В расписании защиты указаны 23 проекта, на защиту каждого отводилось по 8 минут.

Первой на суд экспертного совета свой единственный, претендующий на господдержку проект представил новичок списка кинокомпаний-лидеров − 123 Production (Premier Studios) холдинга «Газпром-медиа». Это фильм БАНСУ − основанная на реальных событиях приключенческая драма о поисках советского пилота на Аляске в 1943 году, снимать которую будет Павел Костомаров (сериал «Эпидемия»). Проект представили продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также сам режиссер. Снимать кино будут на Алтае, картинку обещают в стиле фильма ВЫЖИВШИЙ. Производственный бюджет проекта − 300 млн, еще 50 планируют потратить на рекламу и промо, помимо использования ресурсов холдинга «Газпром-медиа». У Фонда запрашивается 200 млн невозвратных средств. В прокате, который планируется в первой половине 2022 года, продюсеры хотят собрать 600 млн рублей.

Компания «Марс Медиа» вышла на питчинг с презентацией двух фильмов. Первый − новинка, ранее не представленная экспертам Фонда кино − комедия МАЛЬВИНА по оригинальному сценарию Евгении Хрипковой (КРАСОТКА В УДАРЕ) о девушке и ее эксцентричной воображаемой подруге, которая помогает справиться с личными комплексами и трудностями жизни героини. В дрим-касте проекта значатся Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Полина Гагарина, Елизавета Боярская, Юлия Александрова, Милош Бикович, Сергей Безруков и другие. Снимать будут в Москве, режиссером будет клипмейкер Дмитрий Литвиненко. Референсами являются сериал «Дрянь», ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС и другие. Бюджет проекта 110 млн рублей, в прокате рассчитывают собрать не менее 320 млн. У Фонда запрашивается 50 млн невозвратных рублей.

Второй проект «Марс Медиа» экспертам уже знаком − это эффектный семейный экшн с элементами фильма-катастрофы МИРА, который в прошлом году представлялся на питчинге детских проектов. Тогда эта лента, рассказывающая о том, как отец-космонавт на далекой космической станции и его дочь на Земле пытаются спасти город от экологической катастрофы после метеоритного дождя, поддержки не получила. Режиссером картины является Дмитрий Кисилев (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ). За визуальные эффекты отвечать компания Main Road Post Армана Яхина. Для этой ленты с бюджетом в 500 млн рублей у Фонда запрашивают 250 млн рублей. В прокате планируют собрать не менее миллиарда. Снимать будут во Владивостоке летом 2021 года. Выйти в прокат планируют весной 2023 года и собрать не меньше миллиарда рублей

Yellow, Black & White представила на суд экспертов сразу четыре кинопроекта. О них рассказывали Эдуард Илоян, Денис Жалинский и Клим Шипенко. Первым был представлен проект ДЕКАБРЬ. С ним компания уже выходила на питчинги 2018 года, но тогда денег не получили. Эта картина будет посвящена последним дням жизни Сергея Есенина. Проект станет новой работой режиссера Клима Шипенко (ХОЛОП, ТЕКСТ, САЛЮТ-7), который лично рассказал о ней Экспертному совету. Обещана уникальная эстетика «белого нуара» и саспиенса, однако авторским и артхаусным проект стать не должен. Создатели надеются собрать в кинотеатрах не меньше 350 млн рублей, потратив 90 млн рублей на маркетинг. На роль Сергея Есенина актера пока не нашли, а роль Айседоры Дункан может исполнить западная звезда. Производство картины запланировано на 2021 год, а прокат – на IV квартал 2021 года.. Бюджет картины – 250 млн рублей, у Фонда они хотят получить 100 млн рублей невозвратных средств. Продюсеры рассчитывают на кассовые сборы в 350 млн рублей, поддержку будет осуществлять один из федеральных каналов. Эксперты отметили, что проект могут воспринимать как реальную биографию поэта, хотя к ней он имеет лишь опосредованное отношение.

Вторым проектом режиссера Клима Шипенко и YBW на этом питчинге стала комедия от создателей ХОЛОПА OKНУТЫЙ. Лента расскажет о чиновнике-карьеристе, который получает шанс встретиться лично с президентом, сыграв с ним в хоккей. Чиновник начинает усиленные тренировки, даже не подозревая, чем они для него закончатся. В проекте заняты Сергей Бурунов и Гарик Харламов. Прокатом будет заниматься «Централ Партнершип», выпуск должен быть в феврале 2022 года. Бюджет 180 млн, маркетинг 120 млн. У Фонда запрашивают 70 млн невозвратных или 50 млн возвратных рублей, надеясь собрать не менее 500 млн.

Еще одной комедией от YBW стал проект Антона Маслова ПОЕХАВШАЯ − романтическая комедия, основанная на книге «А чего дома сидеть?» Анны Смолиной. Это романтическое роуд-муви о девушке, которая отправляется в путешествие через всю страну из Москвы на Байкал на велосипеде, и встречает на своем пути множество интересных людей. В дримкасте Полина Максимова и Александр Паль. Бюджет проекта 150 млн рублей, 80 млн будет потрачено на маркетинг. В поддержку выступят каналы холдинга «Газпром-медиа». У Фонда запрашивают 70 млн невозвратных или 30 млн возвратных рублей. Релиз фильма запланирован на весну 2022 года.

Заключительным проектом компании на этом питчинге стала сказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3, который производится совместно с Disney и «Россией 1». Его представил продюсер и автор сценария Виталий Шляппо. В третьем фильме все сказочные герои перемещаются в современный мир. На этот проект кинокомпания запрашивает только возвратные средства в размере 100 млн рублей. Второй и третий фильм снимались одновременно и производственный период уже завершен в прошлом году. Сейчас идет активный пост-продакшн. Фонд кино уже выделал 100 млн возвратных и 100 млн невозвратных рублей на продолжение ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ в прошлом году.

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила два новых проекта. Первый − приключенческий экшн-фильм БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО от режиссера Глеба Орлова, рассказывающий о поиске аутентичных исторических артефактов. Глава компании Вадим Верещагин рассказал, что проект разрабатывается компанией уже три года. В главной роли снимается Илья Маланин (ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ), интерес к фильму проявляет Владимир Машков. Ленту будут снимать во многих городах России. Бюджет фильма − почти 400 млн рублей. У Фонда запрашивают 270 млн рублей на безвозвратной основе.

Второй представленный проект от ЦПШ − военная драма НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА. Фильм режиссера Кирилла Плетнева рассказывает о двух врачах − советском и немецком − которые после жестокого боя находят на нейтральной полосе солдата, чью идентичность невозможно определить. Врачи начинают борьбу за его жизнь, не понимая, свой это или чужой. В качестве референса называются 1917 и ДЮНКЕРК. Обещают множество однокадровых сцен. Бюджет проекта − 250 млн рублей, на промо могут потратить до 100 млн рублей. У Фонда в этом году запрашивают 100 млн рублей невозвратных средств и рассчитывают попросить еще 75 млн в дальнейшем. Снимать будут весной-летом 2021 года, в прокат лента должна выйти к майским праздникам 2022 года.

Единственным проектом компании «Дирекция кино» на этом питчинге стала психологическая военная драма МОМЕНТ ИСТИНЫ, с которым продюсер Анатолий Максимов приходит в Фонд кино уже во второй раз. Лента рассказывает о событиях конца лета 1944 года, финальных этапов советской операции «Багратион» в Западной Белоруссии. Проект является еще одной экранизацией книги Михаила Пташука, которая один раз уже была экранизирована в начале 2000-х под названием В АВГУСТЕ 44-ГО. История о том, как советские солдаты выслеживали в тыловых лесах немецких солдат и вражеские группы. Максимов показал эффектные концепт-арты проекта, на которых изображены разрушенные войной территории с брошенными танками, взорванными поездами и упавшими самолетами. Реализовывать их будут с помощью компьютерной графики. Снимать будут летом 2021 года, прокат предполагается на майские праздники 2022 года. Бюджет картины сократился до 600 млн рублей (ранее был 650 млн). 200 млн сейчас запрашиваются в Фонде. Ранее проекту уже выделялись средства на безвозмездной основе. У картины будет полноценная промоподдержка Первого канала.

Питчинги Фонда кино 2019: компании-лидеры. Часть 2 (скоро).

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11.08.2020 Автор: Артур Чачелов