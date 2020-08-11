Питчинги Фонда кино 2020: кинокомпании лидеры. Часть 2

11 августа в Москве, в Большом зале МИА «Россия сегодня», Фонд кино провел очную защиту проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Как и год назад, в список лидеров отечественного кинопроизводства официально вошли десять кинокомпаний, однако состав десятки заметно обновился. В расписании защиты указаны 23 проекта, на защиту каждого отводилось по 8 минут.

О презентации первой пятерки компаний можно почитать здесь.

Наибольшее число проектов на суд экспертов представила кинокомпания «СТВ» − сразу шесть, но никакие финансовые аспекты этих фильмов на презентации не озвучивались. Проекты представлял продюсер Сергей Сельянов. Практически все они уже хорошо знакомы как экспертам, так и журналистам: например, полнометражный мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ, который делается совместно с телеканалом «Россия 1» и студией «Мельница» и выходит в прокат уже 10 сентября, а также ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, стартующий в прокате 27 августа. Эти проекты уже получали от Фонда средства на производство, но выходят в очень сложное время, когда кинотеатры переживают явный кризис посещаемости. Именно это стало причиной того, фильмы, выходящие в прокат уже совсем скоро, снова представлены на питчинге Фонда кино и претендуют на финансовую поддержку. Оба проекта уже получали средства от государства.

Выступление Сергея Сельянова вообще было достаточно эмоциональным. Он посетовал, что компании в этот период вряд ли удастся заработать что-то в кинотеатрах. Даже на самом большом и дорогом проекте пакета СТВ − художественном фильме КОНЕК-ГОРБУНОК, который делается вместе с каналом «Россия 1» и CGI-Factory, ожидаются убытки. Ранее сообщалось, что бюджет этой сложнопостановочной сказки превышает 700 млн. Фонд уже выделял на данный проект безвозвратные средства, но их сумма не озвучивалась.

Представляя блок проектов СТВ, которые выйдут уже в следующие годы, Сергей Сельянов рассказал о новом анимационном фильме ТРИ БОГАТЫРЯ И КНЯЗЬ ЮЛИЙ. Это очередная часть «богатырской серии», которая появится на экранах на следующий Новый год. По условиям конкурса, на этот проект компания может запрашивать только возвратные средства. Еще одним полнометражным мультфильмом, упомянутым в большом блоке СТВ, стал музыкальный мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА. Его снимают по сценарию Василия Ровенского. Мультфильм представляется уже не в первый раз, однако в прошлом году средств Фонда кино ему не досталось. Сейчас проект находится на стадии производства, его доделают к концу года. Продюсеры уверены в высоком кассовом потенциале бренда во всем мире (Сельянов упомянул, что цифры международных продаж уже сейчас оставляют около 100 млн рублей).

Полнометражная военная драма ДЖОН (на питчинге он шел под названием СИРИЯ, которое, как признался Сергей Сельянов, ему не нравится) − режиссерский дебют Алексея Чадова, который уже вошел в съемочный период. Фильм рассказывает о молодом человеке по имени Иван, который давно вернулся с войны, но не смог с ней проститься. Герой отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон. Сергей Сельянов назвал проект − главным для его компании, из тех, что сейчас снимаются. В качестве референсов называются фильмы ВОЙНА и ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ.

В отличие от коллег, Art Pictures Studio представила только один проект. Это комедия с рабочим названием ВАСИЛИЙ. Лента расскажет об обаятельном русском аферисте, который узнает, что у него в США есть взрослый сын и отправляется в Америку знакомиться с ним. Проблема в том, что сын − стопроцентный американец, который, как поначалу кажется, слишком сильно отличается по ментальности от русского отца. Главную роль в проекте сыграет сам Федор Бондарчук. Снимать будут в Москве, Будапеште и в США.

Компания Bazelevs в лице Тимура Бекмабетова представила на суд экспертного совета Фонда свежий проект ДЕВЯТАЕВ. Это история о реальном герое − летчике Михаиле Девятаеве, который во времена Великой отечественной войны совершил побег из фашистского плена на угнанном самолете, захватив с собой секретное оружие врага − разработки по программе FAU 2. Сценарий создан на основе книги, написанной самим Девятаевым. Главную роль исполняет Павел Прилучный. Проект снимался на «Ленфильме» в инновационном формате, для съемок виртуальных боевых сцен привлекали реальных игроков в одну из популярных компьютерных игр. Кроме того, ленту делали сразу в обычной (для кинотеатров) и вертикальной (для платформ) версиях. Возможно она также выйдет в формате IMAX. Производство не удалось завершить до коронакризиса, но сейчас картина снята, идет монтаж. Бюджет составляет 625 млн рублей. Сопродюсерами фильма выступают «МТС Медиа» и компания «Военфильм». У Фонда кино просят 200 млн рублей невозвратных средств. Ранее проект уже получал поддержку Фонда.

Компания «Водород 2011» представила два разножанровых проекта − фантастический семейный экшн СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и комедию РАШН ЮГ. СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД основан на приключениях героев Кира Булычева − профессора Селезнева и его дочери Алисы. По сюжету героям из будущего придется вернуться в СССР, чтобы спрятать важный артефакт от космических пиратов. Режиссером картины станет Егор Баранов (трилогия ГОГОЛЬ, АВАНПОСТ). Проект впервые попадает в поле зрение Фонда кино, от него рассчитывают получить в общей сложности 240 млн рублей (за два года). В прокат кино должно выйти на осенние каникулы 2022 года. Дистрибьютором выступает компания Sony Pictures. Кроме того, в проекте участвуют «НМГ Студия», ВГТРК, Art Pictures и канал СТС.

Sony Pictures, НМГ, Art Pictures и СТС также участвуют во втором проекте «Водорода» − фильма Антона Федотова РАШН ЮГ, съемки которого уже начались. Правда, здешние масштабы истории заметно скромнее. По сюжету картины студент Артем Дудин (Семен Трескунов) отправляется в черноморский городок вслед за любимой Ксюшей (Стася Милославская). Чтобы завоевать ее сердце, безнадежно влюбленный молодой человек собирается устранить всех своих многочисленных соперников. Лента выйдет на киноэкраны 14 февраля 2021 года. Планируется, что у фильма будет рейтинг 12+.

Финальным штрихом питчинга стала презентация фильмов от студии «ТРИТЭ». Их представил продюсер Леонид Верещагин. Первым из этой когорты проектов стал ОГОНЬ − героическая история о пожарных Авиалесоохраны и МЧС. На презентации представили первый полноценный трейлер данного фильма (его премьеры для широкой аудитории еще не было) и несколько готовых сцен. Леонид Верещагин назвал проект картиной повышенной постановочной сложности, а ее создателей − первопроходцами в некоторых аспектах съемки. Напомним, режиссером здесь выступил Алексей Нужный (Я ХУДЕЮ, сериал «Ольга»), для которого эта картина стала первым «блокбастером» такого масштаба. Лента выходит в широкий прокат на новогодних праздниках 2020 года. Ранее заявлялось, что студия намерена привлечь в кинотеатры не менее 3 млн зрителей и собрать не менее 800 млн рублей. Фонд кино финансово уже поддерживал проект в предыдущие годы.

Вторым совместным проектом «ТРИТЭ» и Нужного станет оригинальная фантастическая драма с элементами комедии ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, рассказывающая о двух немолодых людях, которые живут в 2040 году и мечтают развестись, но не могут сделать этого из-за принятых когда-то законов. Они получают возможность попасть в прошлое, в 2020 год, во времена своего конфетно-букетного периода и попытаться сделать все, чтобы никогда не пожениться. Главные роли исполнят Сергей Бурунов и Мария Аронова. Картина будет сниматься в Нижнем Новгороде и Зарайске.

Последним из этого блока стал проект ЧЕМПИОН МИРА − представитель любимого компанией жанра спортивная ретро-драма. Леонид Верещагин назвал его самым амбициозным проектом компании. Зрителям приготовили историю о самом драматичном в истории шахмат матче за звание чемпиона мира. Речь идет о легендарной встрече между Анатолием Карповым и Виктором Корчным на филиппинском острове Багио в 1978 году. Сам Карпов выступает консультантом проекта. Несмотря на то, что шахматы мало ассоциируются с экшном, создатели будущей картины, в числе которых сценарист и режиссер Алексей Сидоров («Ликвидация», «Бригада», Т-34, БОЙ С ТЕНЬЮ), обещают захватывающую и эффектную историю, в которой будут интриги, шпионские страсти, природные катаклизмы и романтическая линия. В фильме снимаются Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимр Вдовиченков, Виктор Добронравов и другие звезды. Снимать ее собираются в разных уголках мира, в том числе в Юго-Восточной Азии. Лента должна была уйти в производственный период весной, однако помешала пандемия. Ранее заявлялось, что производственный бюджет проекта составляет 550 млн рублей, однако очевидно, что теперь он вырос. Прокатчиком ЧЕМПИОНА МИРА будет компания «Централ Партнершип».

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11.08.2020 Автор: Артур Чачелов