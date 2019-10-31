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Фонд кино опроверг данные РБК о выводе субсидий в офшоры

В организации считают, что были опубликованы недостоверные сведения

Представители Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) выступили с заявлением после публикации в РБК статьи о результатах проверки распределения средств федерального бюджета на господдержку кинопроизводства.

Напомним, в материале говорилось, что Счетная палата проверила деятельность Минкультуры и Фонда кино с 2017 года по сентябрь 2019 года. Отмечалось, что вопросы у проверяющих вызвали работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. В материале указывалось, что по некоторым проектам бюджетные средства якобы был направлены в зарегистрированные на Кипре компании.

В Фонде кино факт вывода бюджетных средств, выделенных на поддержку кино, в офшоры опровергли.

«Прежде всего, хотелось бы обратить внимание корреспондентов и редакции РБК на необходимость внимательного изучения материалов перед публикации статей со столь громкими заголовками. В отчете Счетной палаты Российской Федерации нет ни слова о выводе бюджетных средств в офшоры. Там приведен пример того, как российская кинокомпания заказывала услуги у зарубежной компании, действительно зарегистрированной на Кипре, – пояснили «Бюллетеню» в ФК. – При этом в отчете Счетной палаты Российской Федерации черным по-белому написано, что речь идет о направлении собственных средств организации кинематографии.  Законодательно не наложен запрет на заказ в рамках производственного процесса услуг, например, по созданию компьютерной графики, у организаций – нерезидентов Российской Федерации».

В организации подчеркнули, что кинематографисты представляют в Фонд кино отчет по всему бюджету проекта, в том числе и собственным средствам. Именно поэтому анализ Счетной палаты затронул не только предоставленные Фондом, но и собственные средства организаций кинематографии.

«Поэтому считаем недопустимым, когда уважаемое и авторитетное издание вводит всех в заблуждение. Сегодня же в адрес редакции будет направлено требование об опровержении ложных сведений, – добавили в Фонде. – В целом по итогам проверки, проведенной Счетной палатой, в деятельности Фонда кино нарушений законодательства выявлено не было. Есть замечания по текущей деятельности, для исправления которых Фонд, безусловно, примет меры».

31.10.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

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