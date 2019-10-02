Новости


Фонд кино определился с получателями господдержки на прокат до конца года

Отобрано шесть проектов

Фонд кино объявил о результатах конкурса на получение господдержки кинокомпаний и кинопроектов для выхода в кинопрокат. Конкурс касался фильмов, запланированных к выпуску в III и IV кварталах 2019 года. Напомним, что эти деньги Фонд распределяет из собственных средств и они всегда выдаются в возвратной основе.

Советом Фонда кино к финансированию были утверждены шесть кинофильмов от четырех различных кинокомпаний. Это фэнтези ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, мультфильм УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ и мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 от кинокомпании СТВ, а также боевик ГЕРОЙ от кинокомпании «Карго», фантастическая драма КОМА от кинокомпании «Большое кино» и комедия ХОЛОП от «ВБД-групп».

Интересно, что уже после подачи заявки стало известно, что фильм КОМА поменял дату выхода и теперь запланирован к прокату в I квартале 2020 года.   

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

02.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

Новости по теме:

Минкультуры и Фонд кино раскроют цифры по господдержке кинопроизводства

Фонд кино продлевает прием заявок на поддержку детских и семейных фильмов

Фонд кино начал отбор заявок на господдержку фильмов и мультфильмов

Фонд кино проведет дополнительный конкурс на поддержку кинопроизводства

Фонд кино определился с получателями субсидий на выпуск фильмов в прокат


Самое читаемое

Речь идет о фильме «Карамора»

Данила Козловский представит новый проект на Comic Con Russia

Подробнее
«К звездам» против «Героя»

Прогноз кассовых сборов в России на 26–29 сентября

Подробнее
Фильм с Брэдом Питтом возглавил прокат

Предварительная касса четверга: «Герой» пока не долетел до «Звезд»

Подробнее
На суд экспертов было представлено 10 проектов

В Минкультуры прошел питчинг фильмов совместного производства и сериалов

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Топ-100
 
 