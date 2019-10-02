Фонд кино определился с получателями господдержки на прокат до конца года

Фонд кино объявил о результатах конкурса на получение господдержки кинокомпаний и кинопроектов для выхода в кинопрокат. Конкурс касался фильмов, запланированных к выпуску в III и IV кварталах 2019 года. Напомним, что эти деньги Фонд распределяет из собственных средств и они всегда выдаются в возвратной основе.

Советом Фонда кино к финансированию были утверждены шесть кинофильмов от четырех различных кинокомпаний. Это фэнтези ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, мультфильм УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ и мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 от кинокомпании СТВ, а также боевик ГЕРОЙ от кинокомпании «Карго», фантастическая драма КОМА от кинокомпании «Большое кино» и комедия ХОЛОП от «ВБД-групп».

Интересно, что уже после подачи заявки стало известно, что фильм КОМА поменял дату выхода и теперь запланирован к прокату в I квартале 2020 года.

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02.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино