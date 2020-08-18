Экспертный совет Фонда кино назвал проекты питчинга лидеров, рекомендованные к финансированию

Фонд кино опубликовал информацию о том, какие проекты кинокомпаний – лидеров, представленные на недавнем питчинге, были рекомендованы Экспертным советом для дальнейшего рассмотрения Советом Фонда кино. Именно Совет Фонда решает какому проекту выделять деньги на производство, в каком количестве и на какой основе (возвратной и безвозвратной).

По итогам питчингов лидеров, Экспертный совет Фонда кино рекомендовал поддержать все представленные на нем проекты. Сформированный Экспертным советом список проектов согласован с Минкультуры России.

№ Организация кинематографии Название проекта 1 ООО «1-2-3 Продакшн» БАНСУ 2 ООО «Арт Пикчерс Студия» ВАСИЛИЙ 3 ООО «Базелевс» ДЕВЯТАЕВ 4 АО «ВБД Груп» ДЕКАБРЬ ОКНУТЫЙ ПОЕХАВШАЯ ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3 5 ООО «Водород 2011» РАШНЮГ СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД 6 ЗАО «Дирекция Кино» МОМЕНТ ИСТИНЫ 7 ООО «Кинокомпания «СТВ» БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ КОНЕК-ГОРБУНОК СИРИЯ (ДЖОН) ТРИ БОГАТЫРЯ И КНЯЗЬ ЮЛИЙ ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 8 ООО «МАРС МЕДИА» ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ МАЛЬВИНА МИРА 9 ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» ОГОНЬ ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО ЧЕМПИОН МИРА 10 ООО «Централ Партнершип» БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА

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18.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино