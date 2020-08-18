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Экспертный совет Фонда кино назвал проекты питчинга лидеров, рекомендованные к финансированию

Список был согласован с Минкультуры

Фонд кино опубликовал информацию о том, какие проекты кинокомпаний – лидеров, представленные на недавнем питчинге, были рекомендованы Экспертным советом для дальнейшего рассмотрения Советом Фонда кино. Именно Совет Фонда решает какому проекту выделять деньги на производство, в каком количестве и на какой основе (возвратной и безвозвратной).

По итогам питчингов лидеров, Экспертный совет Фонда кино рекомендовал поддержать все представленные на нем проекты. Сформированный Экспертным советом список проектов согласован с Минкультуры России.

Организация кинематографии

Название проекта

1

ООО «1-2-3 Продакшн»

БАНСУ

2

ООО «Арт Пикчерс Студия»

ВАСИЛИЙ

3

ООО «Базелевс»

ДЕВЯТАЕВ

4

АО «ВБД Груп»

ДЕКАБРЬ

ОКНУТЫЙ

ПОЕХАВШАЯ

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3

5

ООО «Водород 2011»

РАШНЮГ

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

6

ЗАО «Дирекция Кино»

МОМЕНТ ИСТИНЫ

7

ООО «Кинокомпания «СТВ»

БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ

ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ

КОНЕК-ГОРБУНОК

СИРИЯ (ДЖОН)

ТРИ БОГАТЫРЯ И КНЯЗЬ ЮЛИЙ

ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

8

ООО «МАРС МЕДИА» ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ

МАЛЬВИНА

МИРА

9

ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»

ОГОНЬ

ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО

ЧЕМПИОН МИРА

10

ООО «Централ Партнершип»

БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО

НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА

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18.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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