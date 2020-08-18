Экспертный совет Фонда кино назвал проекты питчинга лидеров, рекомендованные к финансированию

Фонд кино опубликовал информацию о том, какие проекты кинокомпаний – лидеров, представленные на недавнем питчинге, были рекомендованы Экспертным советом для дальнейшего рассмотрения Советом Фонда кино. Именно Совет Фонда решает какому проекту выделять деньги на производство, в каком количестве и на какой основе (возвратной и безвозвратной).
По итогам питчингов лидеров, Экспертный совет Фонда кино рекомендовал поддержать все представленные на нем проекты. Сформированный Экспертным советом список проектов согласован с Минкультуры России.
|
№
|
Организация кинематографии
|
Название проекта
|
1
|
ООО «1-2-3 Продакшн»
|
БАНСУ
|
2
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
ВАСИЛИЙ
|
3
|
ООО «Базелевс»
|
ДЕВЯТАЕВ
|
4
|
АО «ВБД Груп»
|
ДЕКАБРЬ
|
ОКНУТЫЙ
|
ПОЕХАВШАЯ
|
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3
|
5
|
ООО «Водород 2011»
|
РАШНЮГ
|
СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|
6
|
ЗАО «Дирекция Кино»
|
МОМЕНТ ИСТИНЫ
|
7
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ
|
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
|
КОНЕК-ГОРБУНОК
|
СИРИЯ (ДЖОН)
|
ТРИ БОГАТЫРЯ И КНЯЗЬ ЮЛИЙ
|
ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|
8
|
ООО «МАРС МЕДИА» ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ
|
МАЛЬВИНА
|
МИРА
|
9
|
ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
|
ОГОНЬ
|
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|
ЧЕМПИОН МИРА
|
10
|
ООО «Централ Партнершип»
|
БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО
|
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА
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18.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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