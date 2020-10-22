Новости


Проект российских продюсеров вошел в программу крупнейшего британского фестиваля хорроров

Англоязычный проект «Напугать Джули» покажут на FrightFest

Англоязычный проект продюсеров Сергея и Николая Саркисова и компании «БЛИЦ ФИЛЬМ», фильм ужасов НАПУГАТЬ ДЖУЛИ (Let’s scare Julie),  вошел в программу крупнейшего британского кинофестиваля хорроров FrightFest. Показ картины состоится 24 октября в Лондоне. Ключевой особенностью фильма является то, что он снят одним дублем, без скрытых монтажных склеек.

Все сюжетные события происходят в течение одной ночи. По сюжету группа девушек-подростков во время вечеринки на Хэллоуин решают разыграть свою новую соседку, но безобидный розыгрыш превращается в настоящий кошмар, когда девушки одна за другой начинают исчезать. 

Цифровой релиз фильма состоялся 2 октября на Amazon, Itunes/Apple TV, Vudu, Google и других крупных западных онлайн-платформах. 

FrightFest проводится с 2000 года и является крупнейшим в Британии фестивалем хорроров. В этом году киносмотр проводится с 22 по 25 октября. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

22.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Самое читаемое

Самая успешная из новинок «Авангард: Арктические волки» лишь на пятой строчке

Предварительная касса четверга: в лидеры неожиданно вырвался «Довод»

Подробнее
И принял в свою киносеть еще один российский кинотеатр

Eurimages принял решение поддержать несколько российских кинопроектов

Подробнее
Новости от Disney, Sony, MEGOGO Distribution, «Нашего кино», «Капеллы» и других

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 12 по 18 октября

Подробнее
Она будет заниматься созданием анимационных проектов для взрослых

ГК «Рики» и «КиноПоиск HD» запускают конкурс-лабораторию Riki.lab

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 