Проект российских продюсеров вошел в программу крупнейшего британского фестиваля хорроров

Англоязычный проект продюсеров Сергея и Николая Саркисова и компании «БЛИЦ ФИЛЬМ», фильм ужасов НАПУГАТЬ ДЖУЛИ (Let’s scare Julie), вошел в программу крупнейшего британского кинофестиваля хорроров FrightFest. Показ картины состоится 24 октября в Лондоне. Ключевой особенностью фильма является то, что он снят одним дублем, без скрытых монтажных склеек.

Все сюжетные события происходят в течение одной ночи. По сюжету группа девушек-подростков во время вечеринки на Хэллоуин решают разыграть свою новую соседку, но безобидный розыгрыш превращается в настоящий кошмар, когда девушки одна за другой начинают исчезать.

Цифровой релиз фильма состоялся 2 октября на Amazon, Itunes/Apple TV, Vudu, Google и других крупных западных онлайн-платформах.

FrightFest проводится с 2000 года и является крупнейшим в Британии фестивалем хорроров. В этом году киносмотр проводится с 22 по 25 октября.

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22.10.2020 Автор: Артур Чачелов