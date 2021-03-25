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«Гнев человеческий» заменит «Черную вдову»

Новая работа Гая Ричи выйдет в США 7 мая

Пустовавшая в Америке после ухода ЧЕРНОЙ ВДОВЫ дата 7 мая недолго оставалась свободной.  Теперь в это время на заокеанских экранах появится криминальный экшн Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. В США прокатом совместной картины MGM и Miramax будет заниматься компания United Artists Releasing. Ранее она планировала выход фильма на 23 апреля.

В России дистрибуцией картины будет заниматься компания «Вольга», от которой в ближайшее время можно ожидать информации о точной дате релиза в нашей стране.

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25.03.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com

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