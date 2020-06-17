Губернатор Нижегородской области подтвердил, что фестиваль «Горький fest» все же состоится

IV фестиваль нового российского кино «Горький fest» в этом году пройдет с 17 по 23 июля. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Такое решение было принято по итогам встречи с президентом фестиваля «Горький fest» Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером Оксаной Михеевой.

«Обсуждая программу мероприятий и меры безопасности, продиктованные санитарно-эпидемиологическими нормами, мы решили дополнить уже традиционные форматы фестиваля онлайн-трансляциями, чтобы все желающие смогли так или иначе стать их участниками, − подчеркнул губернатор. − В прошлые годы уже была заложена хорошая традиция – устраивать показы на открытом воздухе. В этом году мы повторим этот опыт, с учетом повышенных требований. Главное – обеспечить безопасность людей. Рассчитываем на то, что несмотря на существующие ограничения организаторам удастся создать интересную, насыщенную программу, а в следующем году, в год 800-летия Нижнего Новгорода, мы проведем юбилейный фестиваль».

«Полным ходом идет прием заявок на участие в конкурсе, за первые дни мы получили более 300 работ, что говорит о повышенном интересе к фестивалю со стороны коллег-кинематографистов. Уверен, что нам будет чем порадовать и удивить наших гостей и зрителей», − сказал президент фестиваля Михаил Пореченков.

Напомним, в начале июня стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе IV фестиваля нового российского кино «Горький fest». Подать заявку на участие и ознакомиться с регламентом можно на официальном сайте фестиваля.

«Наша задача, как организаторов, предложить не только безопасный, но и интересный формат, например, мы прорабатываем возможность создания на время фестиваля автокинотеатра, − отметила генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева. − Также мы собираемся максимально задействовать открытые городские площадки и добавить несколько новых мест к уже полюбившемуся нижегородцам летнему кинотеатру на Нижневолжской набережной. Мы очень надеемся, что к 17 июля начнут работать и традиционные кинозалы, в которых мы планируем увеличить количество сеансов, что даст возможность сохранить уже сложившуюся зрительскую аудиторию фестиваля и даже приумножить ее».

«Горький fest» − это фестиваль нового российского кино. Его конкурсная программа «Встряска» собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики. Это широкая и насыщенная панорама актуального российского кино, профессиональная площадка для кинематографистов и уникальная возможность познакомить нижегородских зрителей с самым важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии.

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17.06.2020 Автор: Артур Чачелов