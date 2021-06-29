Кинофестиваль «Горький fest» объявил состав жюри и конкурсную программу

В состав жюри V Фестиваля нового российского кино «Горький fest» вошли: кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева; кинорежиссер, сценарист Александр Велединский; драматург, киносценарист Александр Родионов; актер театра и кино Павел Табаков; актриса театра и кино Юлия Хлынина.
Откроет фестиваль картина Леонида Парфенова КАРМАН РОССИИ. Фильмом закрытия стал ДАЛЬНИЙ ПЛАН Владимира Головнева.
Конкурсная программа состоит из 11 картин:
Всего на участие в конкурсной программе было подано 379 заявок.
Организовывает фестиваль продюсерский центр «Люксар» при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.
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29.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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