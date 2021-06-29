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Кинофестиваль «Горький fest» объявил состав жюри и конкурсную программу

Смотр состоится в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля

В состав жюри V Фестиваля нового российского кино «Горький fest» вошли: кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева; кинорежиссер, сценарист Александр Велединский; драматург, киносценарист Александр Родионов; актер театра и кино Павел Табаков; актриса театра и кино Юлия Хлынина.

Откроет фестиваль картина Леонида Парфенова КАРМАН РОССИИ. Фильмом закрытия стал ДАЛЬНИЙ ПЛАН Владимира Головнева.

Конкурсная программа состоит из 11 картин:

  • АФИНЫ (реж. Игорь Ерохин, 60 мин)
  • ЕХАЙ (реж. Никита Ильяшенко, 8 мин)
  • КОГДА Я БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ, Я ЛЮБИЛА СМОТРЕТЬ НА КОСТЕР (реж. Алексей Житковский, 25 мин)
  • КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ТОТАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИИ: ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА (реж. Надежда Ишкиняева, 12 мин)
  • МАМА, Я ПОДРУЖИЛАСЬ С ПРИЗРАКАМИ (реж. Александр Воронов, 60 мин)
  • МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ (реж. Михаил Давыдов, 30 мин)
  • МЫ БУДЕМ ГРОМКО ЕМУ КРИЧАТЬ (реж. Александр Елизаров, 40 мин)
  • НА ДНЕ ПОЧЕРНЕВШЕЙ ШКАТУЛКИ БЕЛЕЮТ ХЛЕСТКИЕ СТРУНЫ (реж. Арсений Колмыков, 6 мин)
  • ОТМЕНА РЕЖИМА (реж. Яна Садулаева, 18 мин)
  • СТЕПЬ МОЯ (реж. Сергей Яковенко, 45 мин)
  • ЧЕЛОВЕК РАСТЕТ ВО СНЕ (реж. Иван Курбаков, 27 мин)

Всего на участие в конкурсной программе было подано 379 заявок.

Организовывает фестиваль продюсерский центр «Люксар» при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

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29.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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