Кинофестиваль «Горький fest» объявил состав жюри и конкурсную программу

В состав жюри V Фестиваля нового российского кино «Горький fest» вошли: кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева; кинорежиссер, сценарист Александр Велединский; драматург, киносценарист Александр Родионов; актер театра и кино Павел Табаков; актриса театра и кино Юлия Хлынина.

Откроет фестиваль картина Леонида Парфенова КАРМАН РОССИИ. Фильмом закрытия стал ДАЛЬНИЙ ПЛАН Владимира Головнева.

Конкурсная программа состоит из 11 картин:

АФИНЫ (реж. Игорь Ерохин, 60 мин)

(реж. Игорь Ерохин, 60 мин) ЕХАЙ (реж. Никита Ильяшенко, 8 мин)

(реж. Никита Ильяшенко, 8 мин) КОГДА Я БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ, Я ЛЮБИЛА СМОТРЕТЬ НА КОСТЕР (реж. Алексей Житковский, 25 мин)

(реж. Алексей Житковский, 25 мин) КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ТОТАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИИ: ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА (реж. Надежда Ишкиняева, 12 мин)

(реж. Надежда Ишкиняева, 12 мин) МАМА, Я ПОДРУЖИЛАСЬ С ПРИЗРАКАМИ (реж. Александр Воронов, 60 мин)

(реж. Александр Воронов, 60 мин) МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ (реж. Михаил Давыдов, 30 мин)

(реж. Михаил Давыдов, 30 мин) МЫ БУДЕМ ГРОМКО ЕМУ КРИЧАТЬ (реж. Александр Елизаров, 40 мин)

(реж. Александр Елизаров, 40 мин) НА ДНЕ ПОЧЕРНЕВШЕЙ ШКАТУЛКИ БЕЛЕЮТ ХЛЕСТКИЕ СТРУНЫ (реж. Арсений Колмыков, 6 мин)

(реж. Арсений Колмыков, 6 мин) ОТМЕНА РЕЖИМА (реж. Яна Садулаева, 18 мин)

(реж. Яна Садулаева, 18 мин) СТЕПЬ МОЯ (реж. Сергей Яковенко, 45 мин)

(реж. Сергей Яковенко, 45 мин) ЧЕЛОВЕК РАСТЕТ ВО СНЕ (реж. Иван Курбаков, 27 мин)

Всего на участие в конкурсной программе было подано 379 заявок.

Организовывает фестиваль продюсерский центр «Люксар» при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

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29.06.2021 Автор: Виолетта Палий