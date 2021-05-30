Обзор изменений графика релизов России за неделю с 24 по 30 мая

Неделя оказалась разнообразной на переносы различных проектов. Так, Sony Pictures подвинула выход мультфильма БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ со 2 сентября на 5 августа. Фильм MOONFALL компании «Централ Партнершип» получил дату выхода — 3 февраля 2022 года. Также с 8 на 1 июля Universal Pictures перенесла релиз проекта СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА.

Кроме того, прокат получат лауреаты ведущих премий и фестивалей последних лет. «Экспонента Фильм» объявила дату выхода картины МАРТИН ИДЕН, отмеченной наградами Венецианского фестиваля-2019 — 26 августа 2021 года. Также через четыре месяца после цифрового релиза — 24 июня — CoolConnections выпустит в прокат ЗВУК МЕТАЛЛА, который получил на церемонии «Оскар-2021» две золотые статуэтки в категориях «Лучший звук» и «Лучший монтаж».

Компания Planeta Inform Film Distribution определилась с датами для двух своих проектов: апокалиптический хоррор ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ НАС заявлен на 22 июля 2021 года, а слэшер КРИК. КРОВАВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ — на 8 июля.

О нескольких изменениях объявил World Pictures: с 24 июня на 30 сентября улетело ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ, а анимационный фильм СЕМЕЙКА МОНСТРОВ ушла с 1 июля тоже на осень — на 23 сентября. Проект THE BIRTHDAY CAKE тоже переехал на месяц дальше от зритилей с 17 июня на 22 июля.

Также «Экспонента фильм» перенесла на неделю вперед релиз фильма ужасов БУГИМЕН — с 1 на 8 июля.

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30.05.2021 Автор: Виолетта Палий