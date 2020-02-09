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Сборы «Холопа» в российском прокате перевалили за 3 млрд

Это второй фильм в истории, которому покорилась эта отметка

Кассовые сборы российской комедии ХОЛОП перевалили за 3 млрд рублей. Речь идет о цифрах по одной только России, без СНГ. По данным ЕАИС, отметка была пройдена днем в воскресенье, 9 февраля. Это случилось на 46-ой день широкого проката.

Это второй фильм в истории российского проката, сумевший преодолеть отметку сборов в 3 млрд рублей. Ранее это удалось лишь фильму АВАТАР, в активе которого почти 3,517 млрд рублей и 13,466 млн зрителей. Число зрителей ХОЛОПА по предварительным данным составляет около 12 млн. Точные цифры будут в начале следующей недели.

Интересно, что в кинопрокате России и СНГ 3 млрд рублей покорились ХОЛОПУ еще 1 февраля. Он стал третьей картиной, перешагнувшей за эту отметку после АВАТАРА (FOX) и ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ (CP).

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09.02.2020 Автор: БК

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