IVI и кинокомпания Hype Film заключили контракт о приоритетном производстве сериалов

Онлайн-кинотеатр IVI и компания Hype Film заключили сделку first look deal, которая предоставляет приоритетное право отбора проектов. Согласно контракту, Hype Film должна будет в течение двух лет предоставлять IVI сценарий и пилот не менее 20 сериалов, из которых четыре обязана снять за указанный период — по два в год. Если онлайн-кинотеатром будут отобраны больше проектов, решение о сроке их производства будет приниматься отдельно в каждом случае.

Ранее продюсерская компания «Среда» подписала эксклюзивный контракт с IVI. В течение трех лет продюсерский центр должен выпускать каждый год по восемь сериалов различного хронометража, жанра и серийности. Теперь «Среда» будет снимать проекты только для IVI, а не для других видеосервисов и телеканалов. Как отмечает генеральный продюсер компании Иван Самохвалов, до 2022 года «Среда» закончит работу над всеми текущими проектами.

Онлайн-кинотеатр IVI был запущен в 2010 году. По данным, TelecomDaily, он занимает 22,5% рынка видеосервисов по итогам 2020 года. Кинокомпания Hype Film основана продюсерами Ильей Стюартом и Мурадом Османном в 2011 году. В 2018-м к ним присоединился продюсер Павел Буря. Сейчас у Стюарта, Османна и Бури по 30% в юрлице кинокомпании – ООО «Хайп фильм», еще 10% принадлежат ее гендиректору Илье Джинчарадзе. Hype Film занималась производством фильмов режиссера Кирилла Серебренникова УЧЕНИК, ЛЕТО и ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ. Последняя вошла в основной конкурс 74-го Каннского фестиваля.

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01.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Ведомости