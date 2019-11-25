«Кино Okko» вернет IMAX в Сочи

Объединенная сеть кинотеатров «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино») возобновляет работу зала IMAX в кинотеатре «Кино Окко МореМолл» в городе Сочи. Модернизация и переоборудование зала IMAX завершено, и он возобновил свою работу в восьмизальном мультиплексе, расположенном в ТРЦ «МореМолл». Ранее этот кинотеатр принадлежал обанкротившейся сети «Люксор», но в июне этого года вошел в состав Объединенной киносети.

Зал IMAX в кинотеатре «Кино Окко МореМолл» вмещает 296 гостей и обеспечивает кристально-чистое изображение в сочетании с четко выверенной геометрией зала и мощным цифровым звуком. Все это создает уникальную атмосферу, которая переносит зрителей буквально внутрь действия на экране.

«Мы рады, что наш стратегический партнер в России – Объединенная киносеть «Кино Okko» («Формула Кино» и «Синема Парк») − модернизовала кинотеатр в Сочи, и он снова открывает двери для поклонников IMAX, − говорит Джон Шрайнер, вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса на территории России, СНГ, Индии и стран Ближнего Востока. − Ранее кинозал в Сочи входил в топ-10 по посещаемости в России, что подчеркивает популярность этого формата у сочинцев и гостей города. Мы уверены, что благодаря Объединенной киносети и интересу со стороны зрителей, кинотеатр будет продолжать демонстрировать такие же впечатляющие результаты».

«Наша команда сделала все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу зала IMAX в новом кинотеатре Объединенной сети, − рассказывает Алексей Васясин, генеральный директор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино»). − Формат IMAX прекрасно зарекомендовал себя в Сочи, и мы надеемся, что для жителей такого города, как Сочи, а это около 365 тыс. жителей и свыше 6 млн. туристов, возобновление работы зала IMAX станет прекрасным подарком в преддверии новогодних праздников».

Актуальное расписание сеансов в формате IMAX в кинотеатре «Кино Окко МореМолл» в городе Сочи доступно на сайте объединенной киносети.

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25.11.2019 Автор: Артур Чачелов