Международная касса: «Форсаж 9» бьет рекорды в Китае и Корее

После старта на восьми рынках в эти выходные ФОРСАЖ 9 собрал около $162,4 млн, став голливудским проектом с крупнейшим стартом в международном прокате за время пандемии. Китай внес существенный вклад в копилку фильма, пополнив ее на $135,6 млн, хотя этот результат и оказался ниже ожидаемого. Такая стартовая сумма стала второй среди проектов Universal и всех серий ФОРСАЖА на территории Поднебесной. За счет кассы новой части вся франшиза уже суммарно преодолела планку в $6 млрд международных кассовых сборов. Кроме того, ФОРСАЖ 9 — первая голливудский фильм со времен МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ, который в первую неделю заработал больше $100 млн.

Территорией, где ФОРСАЖ 9 отлично показал себя, стала Корея: для непростого состояния рынка $9.9 млн за первый уикенд настраивают кинотеатры и прокатчиков на позитивный лад. Это лучший старт для фильмов франшизы и всех проектов, вышедших на экраны во время пандемии, а также третий результат среди фильмов Universal. При этом, падение с субботы на воскресенье составило всего 10%, что лишь подтверждает высокий интерес аудитории.

В Саудовской Аравии проект показал самые большие сборы за стартовые выходные — $2,6 млн, а $2,7 млн в ОАЭ дали возможность фильму стать самым кассовым в первый уикенд за время пандемии. В Египте $300 тыс. также делают ФОРСАЖ 9 лидером рынка в коронавирусную эпоху. $2.4 млн удалось собрать на территории Гонконга, обновив тем самым рекорд по стартовому прокатному дню за время пандемии, на всём рынке, а также для всей гоночной франшизы.

На минувшей неделе открылись кинотеатры Великобритании, что позволило картине КРОЛИК ПИТЕР 2 собрать $6,4 млн и стать лидером кассовых сборов уикенда. Сиквел семейного фильма показал второй результат по стартовой неделе в Великобритании за время пандемии, уступив ДОВОДУ Кристофера Нолана. За этот уикенд на международном рынке КРОЛИК ПИТЕР 2 собрал $8,4 млн, что суммарно увеличило его копилку до $30,2 млн. Картина продолжает удерживать высокие позиции в Австралии, где по сравнению с прошлой неделей падение составило 17%, Мексике (-24%) и Саудовской Аравии (-27%).

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24.05.2021 Автор: Виолетта Палий