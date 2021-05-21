Институт развития интернета выбрал победителей конкурса на создание интернет-контента

Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» утвердил 62 проекта, которые получат финансовую поддержку в рамках национального проекта «Культура».

Кроме того, теперь производителей контента могут поддержать на условиях софинансирования — в таких случаях обязательно подтверждение намерений со стороны соинвесторов. В итоге по такой схеме получат помощь сериалы «Зеленый мэр», «Струны» и третий сезон «Трудных подростков».

«В течение всего 2020 года мы поддержали 13 сериалов, а в этот раз — по итогам одной сессии победителями стали сразу 8 проектов», — рассказал генеральный директор ИРИ Антон Ключкин. В их число вошли продолжения многосерийных фильмов «Сама дура» и «Найден_жив»; «Френдзона» — рассказывает о студенте-психологе, который изобретает методику превращения дружбы в романтические отношения; «Моя бабушка призрак» — проект, референсом которого является сериал Netflix «Очень странные дела»; и веб-сериал «Ничего страшного» от Mail.ru о буллинге в подростковой среде.



При поддержке ИРИ начнется работа и над документальными сериалами, в их числе проект о героях нашего времени «Россия — новые горизонты». Его художественным руководителем станет режиссер картины КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ Александр Хант.

Заседание Наблюдательного совета проходило в обновленном составе, в него вошли руководители крупных медиахолдингов — Светлана Баланова («Национальная Медиа Группа»), Татьяна Доброхвалова (Rambler Group) и Александр Жаров («Газпром-Медиа Холдинг»), в качестве председателя Совета выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Еще больше интересного на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

21.05.2021 Автор: Виолетта Палий