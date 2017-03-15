ivi отчитался о финансовых результатах 2016 года

Крупнейший российский онлайн-видеосервис ivi.ru обнародовал финансовые результаты своей деятельности в 2016 году. За этот период компании удалось заработать в общей сложности 2,1 млрд рублей – столько принесли ей рекламодатели и пользователи, оплачивающие доступ к контенту. При этом, чистая прибыль компании впервые превысила миллиард рублей и составила впечатляющие 1,569 млрд. Это почти на 50% больше, чем было в 2015 году.

Гендиректор ivi Олег Туманов на пресс-конференции во вторник, 14 марта, сообщил, что ежемесячная аудитория сервиса выросла на 23% по сравнению с показателем 2015 года и составила 33 млн пользователей. В прошлом году они насмотрели на 57 млн часов, в то время как в 2015-м этот показатель равнялся 44,2 млн. Онлайн-кинотеатр также подтвердил тренд на рост «платящей» аудитории: таких пользователей среди подписчиков ivi в 2016 году стало 350 тыс.

С 2016 года сервисы и часть библиотеки ivi стали доступны за пределами России. Зарубежные подписчики уже сейчас могут посмотреть российские фильмы, анимацию и сериалы, а также советскую классику. С 2017 года онлайн-кинотеатр намерен расширить предложение контентом ведущих мировых студий. Кроме того, ivi первым из российских онлайн-сервисов стал вкладывать средства в собственное производство: это мультфильм «10 друзей кролика», фильм ужасов НЕВЕСТА и комедия ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙ ПОВОРОТ.

15.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ivi