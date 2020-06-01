IVI получит 3,7 млрд рублей от «Альфа-Банка»

IVI первым из онлайн-кинотеатров привлек крупный банковский кредит на развитие сервиса. Видеосервис получил одобрение на 3,7 млрд рублей от «Альфа-Банка». Кредит взяли на шесть лет под залог акций сервиса и опцион для банка выкупить 2,5% IVI по согласованной цене. Размер заложенного пакета, ставку по кредиту, а также оценку акций компании для опциона стороны не раскрывают.

«Ведомости» отмечают, что для России привлечение кредитного капитала в таком объеме не характерно для бизнеса онлайн-кинотеатров. Обычно сервисы развиваются на собственные средства или деньги акционеров. В IVI и в «Альфе» привлеченный кредит называют венчурным.

«Инвестиции «Альфа-Банка» свидетельствуют о зрелости и экономической устойчивости бизнес-модели IVI, а также о значимых результатах деятельности команды, − говорит генеральный директор и основатель IVI Олег Туманов. − С учетом инвестиций в акционерный капитал, привлеченных в 2019 году, и нового кредитного финансирования от «Альфа-Банка» IVI обладает достаточным инвестиционным ресурсом для дальнейшего роста и сохранения лидерства».

«Альфа-Банк позитивно оценивает бизнес-модель и перспективы развития IVI, − подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса «Альфа-Банка» Андрей Чулак. − Однако с учетом специфики OTT сервисов – активного инвестирования в увеличение доли рынка при низкой доле материальных активов, предоставляемых как обеспечение кредита, – со стороны банка требовались качественная экспертиза и индивидуальный подход к оценке компании. «Альфа-Банк» совместно с IVI нашли оптимальную, взаимовыгодную структуру сделки, которая полностью отвечает интересам обеих сторон».

Интересно, что размер кредита превышает заявленную выручку IVI. В 2019 году она составляла 6,1 млрд руб. Компания остается убыточной, но рассчитывает переломить ситуацию. Это вполне реально: видеосервисы и так активно росли, а в этом году из-за самоизоляции и активного маркетинга ситуация для них лишь улучшится. Сейчас у IVI уже есть 3 млн ежемесячно платящих пользователей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

01.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости, IVI