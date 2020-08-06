IVI рассказал о новинках августа

Самый популярный онлайн-кинотеатр России IVI рассказал о проектах, которые появятся в сервисе в августе. Это новые фильмы и сериалы крупных голливудских и независимых международных студий. Какие-то проекты будут доступны по подписке, какие-то − за отдельную плату. В частности, за отдельную плату с 1 августа на сервисе можно посмотреть второй сезон популярного комедийного сериала «Дрянь».

Кроме того, в августе на IVI можно будет найти:

С 1 августа: российский боевик КАПИТАН ГОЛЛИВУД.

Лето 1999 года. В городе на юге России происходит взрыв жилого дома в результате теракта. За расследование берётся капитан ФСБ Андрей Верещагин, известный также по прозвищу «Капитан Голливуд». Фильм основан на реальных событиях.

С 1 августа: лента МАХИНАТОРЫ.

Шотландия, начало 1980-х. Получив травму, молодой футболист Дэйви оставляет свои мечты о спортивной карьере. У него появляется новый план – организовать приезд в свой город группы Iron Maiden, главных звезд британского хеви-метала. В поисках финансирования амбициозный Дэйви связывается с местными гангстерами.

С 1 августа: сериал «Поместье в Индии».

Индия, 1795 год. Британская империя всё больше захватывает индийский субконтинент благодаря Ост-Индской компании. Это не нравится ни самим жителям, ни другим европейским державам, которые имеют свои интересы в богатой стране. Бывший военный Джон Бичем покупает роскошное поместье, чтобы начать новую жизнь. В дом он прибывает вместе с маленьким сыном, что становится сюрпризом для слуг... Сериал будет доступен по подписке.

С 3 августа: фантастический триллер ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ.

У человечества, обреченного на войну с машинами, появляется новая спасительница. Терминатор из будущего REV-9 пытается ее уничтожить, но в битву вступает сама Сара Коннор, объединившись с суперсолдатом Грэйс и старым знакомым Т-800. Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер возвращаются к самым известным ролям в своей карьере в новой главе оригинальной киносаги о Терминаторе. Создатель культовой франшизы с 35-летней историей Джеймс Кэмерон выступил одним из продюсеров и сценаристов фильма, доверив режиссерское кресло Тиму Миллеру. Фильм будет доступен по подписке.

С 3 августа: фильм ужасов НЯНЯ.

Молодая учительница Кейт устраивается гувернанткой к двум сиротам и переезжает в роскошный готический особняк. Вскоре девушка понимает, что у её подопечных есть серьезные психологические проблемы, а в доме начинают происходить пугающие вещи…

С 3 августа: лента УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС МЭЙ.

Уважаемая судья Фиона Мэй сталкивается с тяжелой дилеммой: она должна определить судьбу смертельно больного подростка, чья религиозная семья выступает против переливания крови. После принятия сложного решения Фиона резко меняет свою привычную жизнь. Экранизация романа Иэна Макьюэна.

С 3 августа: фэнтези РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ.

Режиссер Джо Корниш представляет современную интерпретацию классической английской легенды «Рожденный стать королем». Вместе с детьми-актерами в фильме снимались Ребекка Фергюсон и Патрик Стюарт. Неудачливый школьник Алекс становится обладателем легендарного меча короля Артура. Вместе с группой друзей и волшебником Мерлином он противостоит средневековой ведьме Моргане, угрожающей всему миру. Фильм будет доступен по подписке.

С 5 августа: боевик ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ.

Спецагенты Люк Хоббс и Декард Шоу никогда не были друзьями. Мягко говоря. Им приходится отложить старые счеты, чтобы победить общего врага, который угрожает их близким и всему миру. Герои Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стэйтема сражаются плечом к плечу в Лондоне, Украине и на Самоа в спин-оффе высокоскоростной экшн-франшизы «Форсаж». Фильм будет доступен по подписке.

С 5 августа: триллер МАЯК.

Бывший лесоруб нанимается в помощники к старому смотрителю маяка, живущему на безлюдном острове. Невыносимый старик испытывает терпение новичка, у которого начинаются кошмары, паранойя и безумные видения. Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо в мистическом триллере Роберта Эггерса, режиссера нашумевшего арт-хоррора ВЕДЬМА. Клаустрофобный черно-белый «Маяк» получил номинацию на «Оскар»-2020 за лучшую операторскую работу. Фильм будет доступен по подписке.

С 5 августа: триллер МА.

Одинокая добродушная женщина завоевывает доверие компании школьников и разрешает им устраивать вечеринки в подвале своего дома. Подростки слишком поздно понимают, что попали в ловушку психопатки. Лауреатка премии «Оскар» Октавия Спенсер раскрывается с новой стороны в психологическом фильме ужасов, где снова сотрудничала с режиссером ПРИСЛУГИ Тейтом Тейлором. Фильм будет доступен по подписке.

С 5 августа: комедия YESTERDAY.

Неудачливый британский музыкант Джек просыпается в мире, где никто, кроме него, не знает о существовании The Beatles. Он решает исполнять хиты «ливерпульской четвёрки» и выдавать их за свои песни, чтобы стать мировой звездой. Фильм будет доступен по подписке.

С 10 августа: триллер ОХОТА.

Одиннадцать незнакомцев просыпаются на отдаленной пустоши, не понимая, кто и зачем их похитил. Они становятся добычей в жестокой игре группы миллиардеров, но одна из «живых мишеней» Кристалл разворачивает войну против самих охотников.

С 10 августа: фантастическая драма ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ.

Индийская кинозвезда Фрида Пинто в остросюжетной драме об отношениях на фоне мировой катастрофы от режиссера и сценариста Такаши Дошера. Большая часть женского населения Земли стало жертвой загадочного вируса. Молодая пара Ева и Уилл пытается спастись от преследователей, которые устраивают охоту за последними выжившими женщинами.

С 12 августа: триллер ПЕРВОЕ УБИЙСТВО.

Брюс Уиллис и звезда франшизы «Звездные войны» Хейден Кристенсен в криминальном экшн-триллере от режиссера Стивена С. Миллера. Отец и сын Уилл и Дэнни приезжают в лес на охоту, где становятся свидетелями бандитской разборки. Когда Денни берут в заложники, Уиллу приходится действовать отдельно от полиции и вести двойную игру.

С 14 августа: полнометражный мультфильм СКУБИ-ДУ!

Однажды обычный мальчик Шэгги встретил бездомного щенка, которому дал странную кличку – Скуби-ду. Так началась дружба на всю жизнь. Вместе со школьниками Вельмой, Дафни и Фредди они основали частное детективное агентство, которое специализируется на разоблачении «сверхъестественного» зла.

С 14 августа: по подписке станет доступен хоррор ДОКТОР СОН.

Мальчик со сверхъестественным даром «сияния» Дэнни Торранс, переживший кошмар наяву и крах своей семьи в отеле «Оверлук», вырос несчастным алкоголиком. Ему приходится снова использовать свои способности, чтобы помочь еще более одаренной девочке Абре, за которой идет охота. Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон в экранизации романа Стивена Кинга о дальнейшей судьбе героев культовой истории ужасов СИЯНИЕ.

С 14 августа: полнометражный мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II.

Продолжение мультфильма, полюбившегося зрителям по всему миру. Через три года после событий первой части сказки Эльза и Анна счастливо живут в Эренделле в окружении друзей и верных подданных. Однажды Эльза слышит загадочный голос, который просит её о помощи, и герои отправляются в опасное путешествие, чтобы узнать правду о её волшебных способностях и раскрыть важные секреты своего прошлого.

С 15 августа: корейский сериал «Силачка До Бон-сун».

Эта дорама расскажет про девушку, которая наделена суперсилой. До Бон Сун может с легкостью сломать любую вещь и потому ей все время приходиться следить за своими действиями. Вместе с тем девушка хочет понравится парню Гук Ду, в которого она давно влюблена, но очень комплексует из-за своего «недостатка». Она устраивается на работу телохранителем к избалованному богатенькому сынку, который является полной противоположностью Гук Ду. Теперь ей приходится нянчиться с парнем, который пренебрегает всеми правилами жизни.

С 15 августа: сериал «Мертвые земли.

Павший воин маори по имени Вака возвращается с того света, чтобы обнаружить, что этот свет дал трещину. Что-то поломалось между мирами, и теперь на землях Новой Зеландии на людей охотятся толпы то ли призраков, то ли зомби. Вака объединяется с молодой охотницей Мехе, чтобы докопаться до причин происходящего и, пока не поздно, починить мир.

С 17 августа: по подписке станет доступен фильм FORD ПРОТИВ FERRARI.

В 1960-х морально отставшая империя Ford бросает вызов непобедимым на гонках Ferrari. Ключевую роль в этой борьбе сыграют «автомобильные гении» и старые друзья, конструктор Кэрролл Шелби и гонщик Кен Майлз. Крутые машины, высокие скорости, а главное – Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон в зрелищной спортивной драме на основе реальных событий.

С 18 августа: фильм В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ.

В могущественной и деспотичной Империи ходят слухи о готовящемся нападении варваров. Военные стягиваются в маленький колониальный городок на окраине, чтобы провести карательную экспедицию «на опережение». Местный чиновник становится свидетелем пыток и издевательств над захваченными варварами и пытается спасти одну молодую пленницу. Экранизация романа южноафриканского писателя Джона Кутзее, получившего Нобелевскую премию.

С 20 августа: фильм ЗАЩИТНИК.

Киану Ривз и Рене Зеллвегер в остросюжетной судебной драме Кортни Хант. Адвокату Ричарду Рамсею достается сложное дело − нужно доказать невиновность семнадцатилетнего подростка, обвиненного в убийстве отца-богача. Заручившись поддержкой молодого коллеги, Ричард начинает напряженное расследование.

С 21 августа: по подписке станет доступен фильм К ЗВЕЗДАМ.

Астронавт Рой Макбрайд отправляется в далекую космическую миссию, чтобы предотвратить гибель Земли. Он должен найти своего отца, который 29 лет назад оставил дом и семью ради поисков инопланетной жизни. Брэд Питт в большой космической драме об одиночестве «К звездам» от призера Венецианского фестиваля Джеймса Грэя. В фильме также снимались лауреаты премии «Оскар» Томми Ли Джонс и Дональд Сазерленд.

С 21 августа: по подписке станет доступен триллер ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ.

Пожилой английский мошенник Рой Кортни хочет завоевать сердце обеспеченной вдовы Бетти МакЛиш, чтобы впоследствии добраться до её богатства. Простое и прибыльное дело превращается для Роя в опасную и запутанную игру, когда оказывается, что у его жертвы есть свои тайны и скрытые мотивы.

С 21 августа: по подписке станет доступен мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО.

Остров Птиц заключает перемирие с давними врагами-соседями – зелеными свиньями. Объединившись, они должны защитить свои теплые земли от общей угрозы, исходящей с ледяного Острова Орлов. Второй полнометражный мультфильм на основе сверхпопулярных видеоигр Angry Birds.

С 24 августа: триллер КОМНАТА.

Джой похитил маньяк, когда она была подростком. С тех пор она живет в крохотной комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком. Мальчик ничего кроме этой комнаты не видел − он в ней родился и ни разу ее не покидал. Все эти годы Джой вынашивала план, побега и вот у нее появился шанс.

С 28 августа: по подписке станет доступен фильм СИРОТСКИЙ БРУКЛИН.

Одинокий детектив Лайонел Эссрог, живущий с синдромом Туретта, расследует убийство своего наставника Фрэнка Минна. В распоряжении Лайонела – лишь несколько зацепок и его беспокойный ум, но он не намерен останавливаться, пока не распутает клубок опасных секретов, связанных с жуликами, коррупцией и самым влиятельным человеком в городе.

С 31 августа: комедия ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ.

Подросток Абе живет в Бруклине в израильско-палестинской семье. Он мечтает прекратить вражду родственников и обучиться кулинарному искусству. Новый друг, повар Чико, помогает ему приблизиться к мечте. Душевная комедия о трудностях интернациональной семьи, конфликте поколений и миротворческой силе вкусной еды.

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06.08.2020 Автор: Артур Чачелов