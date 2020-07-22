IVI покажет фильмы-участники кинофестиваля «Балтийский онлайн-дебют»

IVI эксклюзивно покажет кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют», который пройдет в Калининграде с 24 по 31 июля. Фестивальные фильмы будут доступны в специальном разделе на IVI, где зрители по всей России смогут проголосовать за понравившуюся картину: от лидеров российского проката до нишевых международных фильмов.

В программу мероприятия войдет 15 картин режиссеров Балтийского региона и Северной Европы. Зрители смогут стать членами большого жюри, приняв участие в онлайн-голосовании. Голосование продлится неделю на сайте IVI, и по его итогам в последний фестивальный день будет вручен Приз зрительских симпатий.

Организаторами фестиваля выступила АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке Правительства Калининградской области. Церемония открытия состоится в Калининграде 24 июля, на территории объекта культурного наследия Башня Врангеля. На нее приглашены специальные гости: губернатор Калининградской области Антон Алиханов, министр по культуре и туризму КО Андрей Ермак, режиссер и генпродюсер IVI Давид Кочаров, режиссер, сценарист независимого кино и актер Игорь Волошин.

Во время церемонии будет играть Калининградский Областной Симфонический Оркестр под руководством Аркадия Фельдмана, произойдет торжественная закладка памятной плитки в честь первого Дня янтаря, а также состоится показ дебютной картины СВЕРХНОВАЯ польского режиссера Бартоша Коуглика.

Бесплатно посмотреть фильм в это же время смогут все желающие в автомобильном кинотеатре «Ночной дозор». Перед фильмом на экран выведут прямую трансляцию из Башни Врангеля, начало показа в 21:30. Программный список фестиваля доступен на сайте АНО «Фестивальная дирекция».

Закрытие фестиваля состоится 31 июля, на следующий день после завершения онлайн-голосования. В этот день организаторы назовут фильм, которому достанется Приз зрительских симпатий.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

22.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI