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Ivi хочет на биржу

Это поможет компании привлечь средства на развитие

Крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi до конца 2020 года планирует провести IPO. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Выход на биржу поможет компании получить средства для дальнейшего развития, ведь крупных стратегических инвесторов в ближайшей перспективе ей привлечь не откуда. В своем сегменте ivi сейчас занимает примерно 36% рынка, далее следуют Okko с 19% и «Амедиатека» с 9%. 

Аналитики с оптимизмом смотрят на планы ivi. Компания является лидером рынка и может представлять интерес для инвесторов на бирже. Сейчас  ivi оценивают примерно в $700−800 млн. Это в два раза меньше, чем предлагалось за контрольный пакет компании холдингом МТС в апреле 2019 года ($320 млн).

По данным «Коммерсанта», онлайн-кинотеатр уже начал активную фазу подготовки к IPO и даже привлек международную компанию JP Morgan Chase. Источники издания утверждают, что нанятым консультантам по инестициям поставлена задача «провести IPO до конца года». Размещение планируется на нью-йоркской бирже NASDAQ.

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03.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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