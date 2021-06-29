Онлайн-кинотеатр IVI представил новинки июля

Среди новинок месяца — психологический триллер с Евгением Мироновым, новый сериал от соавтора «Рика и Морти», приключения поселенцев других планет и грабителей-джентльменов.

С 1 июля:

Сериал «Пробуждение» с Евгением Мироновым (в подписке IVI)

Режиссер: Эдуард Парри

В ролях: Евгений Миронов, Александр Робак, Наталья Вдовина, Владимир Ильин, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Яна Сексте.

Произошла страшная авария. В машине находилось трое: следователь Павел Фролов, его жена и 17-летний сын. Придя в сознание, герой обнаруживает, что происходит нечто странное… Он ежедневно оказывается в одной из двух реальностей. В одной -погибла его жена, в другой — сын. Павел пытается применить свои аналитические способности, чтобы узнать правду, попутно расследуяя сложнейшие преступления.

Историческая драма «Архипелаг» (в подписке IVI)

Режиссер: Алексей Тельнов

В ролях: Дмитрий Паламарчук, Марина Петренко, Алексей Шевченков, Андрей Мерзликин.

Основанный на реальных событиях приключенческий фильм об экспедиции рубежа XIX-XX веков на архипелаг Шпицберген. Русский ученый Александр Васильев возглавляет русско-шведскую экспедицию в Арктику. Он, как и другие ее участники, мечтает узнать истинную форму и размер Земли. Ради мечты он оставляет в Санкт-Петербурге невесту, а тем временем к экспедиции примыкает журналистка Лилиан. Арктика встречает первопроходцев испытаниями на прочность, которые могут выдержать не все.

Со 2 июля:

Драма ОТЕЦ с Энтони Хопкинсом и Оливией Коулман (в подписке IVI)

Режиссер: Флориан Зеллер

В ролях: Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Марк Гейтисс, Имоджен Путс

Фильм — обладатель двух «Оскаров»: за лучший адаптированный сценарий и за лучшую мужскую роль (Энтони Хопкинс). 83-летний Энтони страдает от деменции. Он забывает важные вещи, встречает в своей квартире незнакомых людей, которые оказываются его родственниками, и часто замечает, что из дома пропадают часы. В пропаже он подозревает сиделок. Энтони настаивает, что за ним не нужно ухаживать, но его дочь не собирается предоставлять отца самому себе.

С 3 июля:

Второй сезон сериала «Обратная сторона Земли» (в подписке IVI)

Режиссер: Энтони Чун

В ролях: Джастин Ройланд, Томас Миддлдитч, Шон Джамброун, Мэри Мак

Острый и ироничный сериал для взрослых от соавтора «Рика и Морти». На планете Шлорп все было прекрасно, пока она не столкнулась с астероидом и ее высокоразвитым обитателям не пришлось спасаться. Семья инопланетян уносит ноги на космическом корабле и отправляется на поиски лучшего мира. Но попадает на Землю. Теперь им придется жить вместе с людьми.

С 6 июля:

Анимационный сериал «Лагерь «Коралл»: юные годы Губки Боба» (в подписке IVI)

Режиссеры: Шерм Коэн, Дэйв Каннингэм, Лори Вонг

Что было до «Красти Краба» и домика в ананасе? Лагерь «Коралл»! Добрый юмор, веселье, дружба и приключения любимых героев в детстве.

С 7 июля:

По подписке IVI станут доступны новые фильмы и мультфильмы студии Universal, которые отлично подходят для отдыха на летних каникулахи семейного просмотра: ТРОЛЛИ.МИРОВОЙ ТУР, ГАДКИЙ Я (первая и вторая часть), МИНЬОНЫ, ОХОТА и ЭММА.

С 8 июля:

Комедия СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (в подписке IVI)

Режиссер: Дмитрий Губарев

В ролях: Сергей Чирков, Сергей Белов, Ольга Лерман, Нонна Гришаева

Судьба сводит известного московского стендапера Илью Погорелова и робкого парня из провинции Санька. Их объединяет мечта в духе фильма «Достучаться до небес». Вместе они отправляются к морю, а по пути покоряют Тик-Ток и учатся радоваться настоящей жизни.

С 9 июля:

Фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА

Режиссер: Майкл Чавес

В ролях: Патрик Уилсон, Вера Фармига, Руаири О’Коннор, Сара Кэтрин Хук

Из маленького мальчика Дэвида изгоняют демона. Мальчик выживает, но с парнем его сестры, Арнэ, начинают происходить странные вещи. Днем его обнаруживают посреди родного городка перепачканным в чужой крови. Арнэ утверждает, что не совершал убийства. С таким случаем демонологи Эд и Лоррейн Уоррен еще не сталкивались.

С 11 июля:

Мелодрама ДИКАЯ ПАРОЧКА с Джейми Дорнаном и Эмили Блант (в подписке IVI)

Режиссер: Джон Патрик Шенли

В ролях: Джейми Дорнан, Эмили Блант, Джон Хэмм, Кристофер Уокен

Розмари и Энтони всю жизнь прожили на соседних фермах, стали хорошими друзьями, и их дружба вот-вот превратится во что-то большее. Но пока что быть вместе им мешают распри родителей из-за прав на землю. Внезапно на ферму приезжает кузен Энтони, Адам. Теперь претендентов на сердце Розмари двое, да и статус Энтони как наследника фермы теперь под вопросом.

С 12 июля:

Боевик РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Режиссер: Андерс Томас Йенсен

В ролях: Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас, Ларс Брюгманн

Военный Маркус узнает, что его жена погибла в железнодорожной катастрофе. А вдруг эта трагедия — не случайность? В этой мрачной ситуации герой, одержимый мыслью о заговоре, вместе с товарищами-гиками решает мстить.

C 14 июля:

Фильм ПОСТУПЬ ХАОСА (в подписке IVI)

Режиссер: Даг Лайман

В ролях: Том Холланд, Дэйзи Ридли, Мадс Миккельсен, Демиан Бичир

Приключенческий боевик по мотивам фантастической антиутопии-бестселлера. Планета Новый мир. В войне с инопланетянами потеряны все женщины. Мужчины живут в Шуме — состоянии, когда все могут слышать мысли друг друга. Юный Тодд Хьюитт подозревает, что за всем происходящим скрывается нечто страшное. Внезапно он сталкивается с девушкой — и она готова помочь ему узнать правду. Хотя другие убеждают Тодда, что она шпионка.

С 15 июля:

Комедия ПАПА ЗАКОДИРОВАЛСЯ (в подписке IVI)

Режиссер: Павел Ходнев

В ролях: Евгений Сытый, Алла Юганова, Федор Семчев

Фильм в лучших традициях российских комедий и с национальным характером. Сотрудник ЖКХ Анатолий Снаров успешно проходит процедуру кодирования. Он попадает в дивный новый мир: оказывается, у него есть красавица-жена, трое крепких сыновей, значимая работа. Анатолий вдохновенно стремится к новым высотам, а тем временем у него появляются враги-заговорщики, которые ищут способы подрезать ему крылья.

C 21 июля:

Второй сезон сериала «Крестный отец Гарлема» (в подписке IVI)

Режиссер: Джон Ридли

В ролях: Форест Уитакер, Ильфенеш Хадера, Антуанетта Кроу-Легаси

После одиннадцати лет тюрьмы «король» преступного мира Бампи Джонсон возвращается в Гарлем. Расстановка сил изменилась, и теперь здесь заправляет преступная семья Дженовезе. Джонсона не устраивает такое положение дел, и он решает вернуть себе власть, заручившись поддержкой исламского активиста и радикального борца за права афроамериканцев Малкольма Икса.

С 22 июля:

Боевик-триллер ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИ с Пирсом Броснаном

Режиссер: Ренни Харлин

В ролях: Пирс Броснан, Рами Джабер, Гермиона Корфилд, Джейми Чон

Искусный вор Ричард Пейс, недавно вышедший из тюрьмы, присоединяется к банде современных благородных разбойников, которые отбирают грязные деньги у богачей и раздают их беднякам. Герои отправляются на ближний Восток, чтобы ограбить хранилище золотых слитков Уорнера Шольца, с которым у Пейса, как оказалось, есть и личные счеты.

Фильм ужасов ПИЛА. СПИРАЛЬ

Режиссер: Даррен Линн Боусман

В ролях: Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла, Марисоль Николс

Зик Бэнкс продолжает дело своего отца, расследуя преступления, но никак не может завоевать себе призвание. Ему и его напарнику Уильяму дают новое дело: в городе происходит череда изощренных убийств, и почерк преступника оказывается до жути знакомым. Игра продолжается.

С 23 июля:

Триллер ТРАФИК с Гари Олдманом и Арми Хаммером (в подписке IVI)

Режиссер: Николас Джареки

В ролях: Николас Джареки, Гари Олдман, Арми Хаммер

Опиоидная эпидемия. Университетский профессор Тайрон Брауэр должен протестировать новое лекарство крупной фармацевтической компании. Секретный агент Джейк под прикрытием разоблачает наркоторговцев. Архитектор Джейн переживает смерть сына от передозировки. Судьбы этих трех людей оказываются неожиданно связаны.

C 27 июля:

Документальный фильм МАРЖЕЛА: СВОИМИ СЛОВАМИ (в подписке IVI)

Режиссер: Рейнер Хольцемер

В ролях: Мартин Маржела, Карла Содзани, Пьер Ружье, Жан-Поль Готье

Документальный фильм об основателе французского дома моды Maison Margiela Мартина Маржелы. Новатор, провокационный и загадочный модельер, которого называют одним из влиятельнейших представителей деконструктивизма в моде. В фильме — его история.

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29.06.2021 Автор: Виолетта Палий