Онлайн-кинотеатр IVI рассказал об обновлениях июня

C 1 июня: СУПЕРНОВА

Музыкант Сэм и писатель Таскер давно в отношениях. Ранняя деменция одного из героев заставляет пару отправиться путешествие, чтобы навестить родных и посетить памятные места. Возможно, это последняя возможность Таскера увидеть мир таким, какой он есть.

Со 2 июня: ОТЕЦ

Фильм-обладатель премии «Оскар» в номинациях «лучшая мужская роль» (Энтони Хопкинс) и «лучший адаптированный сценарий». Энтони уже в том почтенном возрасте, когда воспринимать мир объективно все труднее: его сознание стирается. Мужчина уверен, что отлично справляется один, но дочь настаивает на услугах сиделки.

С 3 июня: ИЗВЕРЖЕНИЕ

Южнокорейский боевик о масштабной катастрофе, вызванной извержением вулкана Пэктусан. Правительство разработало способ предотвращения природного бедствия, но для этого необходимо использовать ядерное оружие.

Фильм ЧЕРНОБЫЛЬ

В центре сюжета — история пожарного из Припяти, которого взрыв на Чернобыльской АЭС застал врасплох — накануне его отъезда из города и начала новой жизни с любимой девушкой. Мечты о светлом будущем рухнули вместе со зданием атомной станции.

С 5 июня: ВЕЛИКИЙ

Реальная история фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, чей репортаж обличил влиятельную химическую корпорацию и продажных органов власти. Экологическое преступление в японском Минамате: местные жители пострадали от выброса ртути в бухту. Благодаря доблести Смита об этом узнал весь мир.

С 6 июня: СОПРОТИВЛЕНИЕ

Известный французский актер-мим Марсель Марсо во время Второй мировой войны присоединился к Сопротивлению. Потеряв в Освенциме большинство родственников, артист начинает спасать еврейских детей.

С 7 июня: сериал «Родители года»

У Пола и Элли двое детей. Сериал о непредсказуемых буднях пары, которая пытается успеть все: дать чадам достойное воспитание, построить карьеру и не забыть про личную жизнь.

С 18 июня: ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

Футбольный матч заставил сотрудников банка прильнуть к экранам. Это отличная возможность для инженера Тома и спекулянта Уолтера опустошить самый надежный сейф в Испании и заполучить сокровище.

29.05.2021 Автор: Виолетта Палий