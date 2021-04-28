IVI рассказал об основных новинках каталога в мае

Онлайн-кинотеатр IVI рассказал о главных новинках, которые будут доступны на сервисе в последний месяц весны. Среди них − сериалы и полнометражные проекты: анимация, комедии и драмы.

Список премьер IVI в мае:

С 1 мая: мини-сериал «Исповедь».

Старший инспектор полиции Стив Фалчер расследует загадочное убийство женщины. Чтобы разобраться в запутанном деле, мужчина готов пойти на все и сам преступает закон. Режиссер: Пол Эндрю Уильямс. В ролях: Мартин Фриман, Шиван Финнеран, Имелда Стонтон, Питер Уайт, Дерек Ридделл

С 3 мая: фильм В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ.

Череда неудач вгоняет Анну в депрессию. Подруга решает исправить ситуацию и помочь девушке необычным способом. Теперь героини снимают стресс в подпольном бойцовском клубе для женщин. Режиссер: Пол Лейден. В ролях: Малин Акерман, Алек Болдуин, Белла Торн, Дульсе Слоун.

С 7 мая: анимационный фильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.

Отважная дочь вождя Райя отправляется на поиски последнего дракона. Только с его помощью можно победить монстров, превращающих людей в камень. За силу дракона ведут соперничество разные страны − Райе любой ценой нужно оказаться первой.

С 7 мая: фильм РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН.

Осень 1943 года. Охотник Егор Чээрин прибывает на фронт, становится снайпером и сражается с немецкими захватчиками. Именно на него делает ставку майор Беляев, который подмечает в парне поразительную точность. Режиссер: Дмитрий Кольцов. В ролях: Айтал Степанов, Александр Казанцев, Даниил Журавлев, Дмитрий Кольцов.

С 8 мая: сериал «Засланец из космоса».

В центре сюжета − пришелец, который прибывает на Землю, чтобы уничтожить человеческую расу. Корабль инопланетянина терпит крушение в окрестностях маленького городка где-то в горах Колорадо. Действуя по обстоятельствам, он принимает облик врача-отшельника Гарри Вандершпигеля, но избежать контакта с местными не удается: шериф города привлекает его к расследованию убийства. Так самозванец попадает в мир людей, где каждый день грозит ему разоблачением.

С 11 мая: сериал «Жестокий Стамбул».

Один из самых влиятельных людей Турции Агях Караджай решает женить племянника, прикованного к инвалидному креслу. Для этих целей в их доме появляется молодая провинциалка, которая не догадывается о планах семейства.

С 13 мая: детский анимационный сериал «Супер МЯУ». Эксклюзив.

Анимационный проект Олега Роя расскажет о Школе Суперкотов. Цель проекта − в увлекательной форме обучить маленьких зрителей общеобразовательным предметам. Котята-ученики обладают волшебными способностями − им предстоит объединить усилия, чтобы справиться с директором Академии Суперзлодеев Арнольдом.

С 18 мая: фильм ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА.

Бэк-вокалистке Маше слегка за 30. Ее насильно отправляют на «пенсию» по очень странной причине… Но это не единственная насмешка судьбы: чтобы исправить незавидное положение, девушка вынуждена отправиться к подножию Эльбруса с бывшим. В ролях: Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Иван Колесников, Софья Лебедева, Ирина Демидкина.

С 18 мая: фильм ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА.

Николай работает в районной газете Подольска, но мечтает стать музыкантом и отправиться в Амстердам. По воле случая молодой человек оказывается в полицейском участке. Поразительно интеллигентные сотрудники помогают Коле разобраться в себе. Режиссер: Семён Серзин. В ролях: Вадик Королев, Виктория Исакова, Владимир Майзингер, Михаил Касапов, Илья Борисов

С 18 мая: фильм СПАЙС БОЙЗ.

Мальчишник в загородном доме для Светлого и его друзей может закончиться непредсказуемо. Компания вызвала стриптизершу, но на вечеринке внезапно появилась недовольная невеста Инна. К счастью, пара помирилась и продолжила совместное веселье. Для более острых ощущений парни в тайне от девушек начинают употреблять спайс. Режиссер: Владимир Зинкевич. В ролях: Маргарита Аброськина, Александр Головин, Александр Тарасов, Владимир Аверьянов, Анна Андрусенко

С 19 мая: сериал «Война миров». 2 сезон.

Новая версия бессмертной истории Герберта Уэллса, спродюсированная создателем «Отбросов» и обладателем премии BAFTA Говардом Оверманом, мрачная, атмосферная и сделанная с большой любовью к первоисточнику. В продолжении фантастической драмы герои отвоевывают Землю у пришельцев. Борьба за выживание отнимает все силы, а отчаяние толкает на предательство, заставляя жертвовать близкими. Наконец, выжившие сталкиваются с шокирующим открытием: у существ, напавших на планету, может быть человеческое происхождение.

С 27 мая: фильм СЛАДКАЯ ПАРОЧКА.

Супругов на грани развода может спасти только общее дело. Поездка для пары в Новый Орлеан закончилась подозрением в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, муж и жена должны забыть о конфликте и действовать сообща.

C 31 мая: фильм МИР ГРЯДУЩИЙ.

Консервативная Америка XIX века. Жители Нью-Йорка еще не живут в небоскрёбах, а ведут скромную сельскую жизнь. Соседями по ферме становятся две молодые семьи. Вскоре отношения между приятельницами перерастают в нечто большее. Режиссер: Мона Фастволд Лерче. В ролях: Кэтрин Уотерстон, Кейси Аффлек, Ванесса Кирби, Кристофер Эбботт, Карина Зиана Герасим.

С 31 мая: фильм СУПЕРНОВА.

Пронзительная история отношений Сэма и Таскера. Мужчины отправляются в долгожданное путешествие по Великобритании. Для одного из них это последний шанс запомнить красоту нашего мира: Таскер стремительно теряет память, и, возможно, это его единственная возможность насладиться моментом. Режиссер: Гарри Макквин. В ролях: Колин Фёрт, Стэнли Туччи, Пиппа Хэйвуд, Питер Маккуин, Нина Марлин.

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28.04.2021 Автор: Артур Чачелов