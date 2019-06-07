В Ivi инвестируют $40 млн

Российский онлайн-кинотеатр Ivi получит дополнительные деньги на развитие. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company (ОАЭ), а также Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital объявили об инвестировании в компанию $40 млн. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, сказанные в ходе встречи Владимира Путина с членами международного экспертного совета РФПИ.

Взамен фонды получат акции компании. Закрытие сделки ожидается до конца июля 2019 года.

В настоящее время ivi является недостижимым лидером рынка онлайн-кинотеатров с долей в 42%. За 2018 года компания заработала 3,9 млрд рублей, что на 62% больше, чем годом ранее. Эта цифра выше, чем цифра роста рынка в целом. Основную часть выручки составляют платежи пользователей (2,8 млрд рублей), причем, в основном, регулярные, за подписку (1,8 млрд рублей).

Инвестиции будут направлены на увеличение темпов роста бизнеса и дальнейшее укрепление положения компании на рынке онлайн-кинотеатров. Ранее представители компании заявляли, что намерены вкладываться в создание оригинального контента, в частности, собственных сериалов и кинофильмов.

В апреле 2019 года появилась информация о преговорах между Ivi и МТС. Телеком-гигант намеревался купить онлайн-кинотеатр, оценив его в 20 млрд рублей. Сделка сорвалась. По мнению экспертов, владельцы находящегося в стадии активного роста Ivi, будут ждать наиболее выгодного для себя предложения.

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07.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс