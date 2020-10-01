IVI представил список новинок, которые пополнят каталог в октябре

Крупнейший онлайн-кинотеатр России IVI поделился информацией о том, какие проекты станут доступны его пользователят в октябре. Каталог сервиса пополнится множеством свежих фильмов и сериалов разных жанров. Некоторые новинки будут доступны по подписке, некоторые − за дополнительную плату. Как обычно, не обойдется и без эксклюзивов. Одним из таких уже стала музыкальная криминальная мелодрама ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ, вышедшая на сервисе 25 сентября. Этот проект доступен по подписке.
Кроме того, пользователей онлайн-кинотеатра ждут следующие новинки:
1.10 − триллер ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (платная модель).
1.10 – отечественная комедия КРАСОТКА В УДАРЕ (по подписке).
1.10 – криминальная драма КОТЕЛ (эксклюзив подписки).
1.10 – мультфильм МЕГАМЕН (по подписке).
1.10 − мультфильм СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА (платная модель).
2.10 – фантастика 2067: ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ (платная модель).
2.10 − новые серии мультсериала «Говорящий Том» (просмотр с рекламой).
3.10 – триллер СОУЧАСТНИК (платная модель).
3.10 − детский проект «Прыг-скок. В поисках сокровищ» (платная модель).
3.10 − реалити-шоу «Модель XL», 2 сезон. (эксклюзив, раньше эфира на две недели, просмотр с рекламой).
3.10 − трансляция стритбольного турнира от Red Bull.
6.10 – фильм СПАСИ СЕБЯ САМ (платная модель).
6.10 − хоррор ТЕМНАЯ БЕЗДНА (платная модель).
7.10 – сериал «Королевы».
7.10 – фильм РЕКВИЕМ (платная модель).
7.10 – Пакет Picture Box: фильмы ПРОЧЬ, ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ, МУМИЯ и МУСТАНГ (по подписке).
11.10 – сериал от Fox «Неприлично богатые» (по подписке)
11.10 – спин-офф популярной серии фильмов от CARTOON NETWORKS «Бен 10 против Вселенной».
12.10 – боевик КУРАТОР (по подписке).
16.10 – мультсериал «Энчантималс» (просмотр с рекламой).
16.10 − мультсериал «Паровозик Томас и его друзья».
17.10 – хоррор АНТЕБЕЛЛУМ (платная модель).
19.10 – романтическая драма ГАЛЕРЕЯ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ (платная модель).
19.10 − фильм ДЕВУШКА-НЕВИДИМКА (платная модель).
20.10 – сериал Fox «Хелстром» (по подписке).
22.10 − блокбастер ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ (эксклюзивно по подписке).
24.10 – драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (по подписке).
26.10 – криминальная драма АФЕРА ВЕКА (платная модель).
28.10 – сериал «Next» (по подписке).
28.10 − новые серии мульсериала «Маша и медведь».
29.10 − триллер АНТИВИРУС (платная модель).
30.10 – триллер БЕККИ (по подписке).
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01.10.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: IVI
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