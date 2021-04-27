IVI эксклюзивно покажет мультсериал Олега Роя «Супер МЯУ»

Онлайн-кинотеатр IVI и компания «Рой Интертеймент» объявили об эксклюзивном сотрудничестве. Оно коснется нового мультсериала Олега Роя «Супер МЯУ», премьера которого на видеосервисе состоится уже 13 мая.

Мультсериал «Супер МЯУ» создан студией компьютерной анимации «Петербург» (входит в ГК «Рики»). В портфеле этой компании работы над такими известными проектами, как «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома», «Дракоша Тоша». Автором и генеральным продюсером мультсериала «Супер МЯУ» является известный писатель Олег Рой. К выпуску запланированы 52 серии.

Инвестором мультсериала «Супер МЯУ» выступила девелоперская компания «Ориентир». Напомним, что сумма вложений в производство и запуск составила 300 млн. рублей.

«Два года упорной работы, огромное количество профессионалов вокруг одного проекта «Супер МЯУ» − и мы наконец выходим на лучшем VOD-сервисе Рунета - на IVI, − говорит Олег Рой, генеральный продюсер проекта. − У сериала огромное будущее. Благодарю нашу команду за титаническую работу. Впереди ещё многолетняя, многоэтажная работа над суперсериалом «Супер МЯУ»».

«В мультсериал Олега Роя мы влюбились с первого взгляда: помимо очень высокого уровня анимации, нас привлек правильный посыл проекта о том, что со всем можно справиться, когда рядом верные друзья, − признается Эльвира Дмитриевская, директор по лицензированию IVI. − Обучение детей важным ценностям – очень тонкая и кропотливая работа, в которой нельзя перебарщивать с морализаторством. В «Супер Мяу» удалось соблюсти идеальный баланс между воспитательностью и увлекательностью. И мы в восторге от того, что миллионы наших маленьких зрителей не только услышат важные житейские мудрости, но и отлично проведут время вместе с обаятельными героями. Причем первыми в мире».

«Мультсериал «Супер МЯУ» – первый российский анимационный сериал про супергероев для мультигендерной аудитории возраста 4-6 лет, − рассказывает Дарья Давыдова, директор студии «Петербург». − Мы рады поучаствовать в создании проекта, в котором мы можем, не ограничиваясь, применять наши последние технологические наработки и международные достижения в области анимации».

Действие мультсериала «Супер МЯУ» разворачивается в вымышленной стране, населенной антропоморфными животными. Этот мир похож на наш: жители-звери живут в домах, ходят на работу и сталкиваются с проблемами, понятными зрителям. Каждый эпизод длительностью 7 минут расскажет о пяти совершенно разных котятах, которых приглашают обучаться в Школе Суперкотов.

Компания Gulliver&Co выступила консультантом по разработке ярких и стильных персонажей-супергероев: Нии, Али, Бао, Сони, Васи, Грейс, Леона и Арнольда.

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27.04.2021 Автор: Артур Чачелов