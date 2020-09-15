Милла Йовович представит «Охотника на монстров» на Comic Con Russia

Милла Йовович и режиссер Пол. У. С. Андерсон (ОБИТЕЛЬ ЗЛА, СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА) представят фильм ОХОТНИК НА МОНСТРОВ на фестивале поп-культуры Comic Con Russia 2020. Мероприятие в этом году впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября.

Актриса и режиссер подробно расскажут о проекте и ответят на вопросы фанатов. Фантастический экшн ОХОТНИК НА МОНСТРОВ снят по одноименной серии популярных видеоигр. фПо сюжету, лейтенант Артемис и ее солдаты с Земли случайно попадают в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закаленные бойцы оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти их может только загадочный Охотник, который как никто умеет убивать монстров.

Прокат ОХОТНИКА НА МОНСТРОВ запланирован на 2021 год. Comic Con Russia и ИгроМир 2020 традиционно пройдут в первые выходные октября и будут транслироваться в социальной сети VK в официальных группах фестиваля и выставки:

https://vk.com/comicconrussia

http://vk.com/igromir

15.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Comic Con Russia