Фестиваль остросюжетного кино «Капля» состоится в октябре

С 21 по 25 октября в Москве состоится перенесенный из-за пандемии с марта юбилейный X Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля». Учредителем смотра является продюсерская компания Live Entertainment.

Конкурсная программа фестиваля премьерных фильмов ужасов, боевиков, детективов, фантастики и триллеров пройдет с 21 по 24 октября в режиме нон-стоп в кинотеатрах объединенной сети КиноОККО («СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино»). Зрители увидят участников конкурса из разных стран в «Формуле Кино ЕВРОПА», «Синема Парк Метрополис» и в электронном кинотеатре «Мир Искусства». В этом году победитель конкурсной программы помимо наградной статуэтки, диплома и ценных призов получит сертификат на телепрокат фильма.

На фестивале состоится мировая премьера остросюжетного триллера НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ от звезды Болливудских фильмов Кашмиры Шах, российская премьера МЕРТВЫЙ ДЕКАБРЬ от лучших режиссеров хоррор-фильмов разных стран, южноафриканский хоррор 8, венесуэльский фильм ИНФЕКЦИЯ, немецкий арт-хоррор НЕВИДИМАЯ МАМОЧКА, собравший призы фестивалей по всему миру, английский мистический триллер НЕЗНАКОМКА и целый ряд отечественных новинок жанра, включая фильмы ТВАРЬ, АТАКАН и остросюжетные сериалы от кинокомпании «Русское кино».

В этом году председателем жюри стал кинопродюсер и киноактер Ричард Каттинг (США). Также в состав жюри вошли киноактер Юрий Торсуев (Россия), кинорежиссер, продюсер, кинооператор и режиссер Андреа Марфори (Италия, фильм КОГТИ ЗЛА), сценарист и гример Паола Мингони (Италия), актриса, режиссер и продюсер Елена Корнилова (США/Россия), организатор и программный директор кинофестиваля в Турине ToHorror Film Festival Alessia Gasparella (Италия), президент берлинского кинофестиваля Obscura Film Festival David Ghane (Германия), а также режиссер и музыкант Родос Блонский (VOID).

Гостями фестиваля станут Крис МакДональд (ФАКУЛЬТЕТ, ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ, РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ, ДЕТИ ШПИОНОВ, АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ), Анна Сакич (СЕРБСКИЙ ФИЛЬМ), Хавьер Ботэ (МАМА, СЛЕНДЕРМЕН, ОНО 1-2, ЗАКЛЯТИЕ 2), Тьюздей Найт (КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ), Андреас Марфори (КОГТИ ЗЛА, КВЕСТ СТРАХА), Костас Мэндиллор (ПИЛА 1-6), а также главный подарок всем поклонникам страшных фильмов и сериалов – «русский след» каста сериала Netflix «Очень странные дела». В видеопосланиях с приветственным словом обратятся гости прошлых лет: Джонатан Брэк, Крис Ро, Филип Риду, Эрик Робертс, Джон Касссир, Джодель Ферланд, Лин Шей, Мик Гаррис, Лизль Алерс и многие другие знаменитости.

Почетными российскими гостями фестиваля станут Вилен Бабичев, Виталий Хаев, Клим Шипенко, Юрий Коробейников, Егор Абраменко, Алена Чехова, Алексей Панин, каст фильма ТВАРЬ и многие другие.

25 октября в 18:00 в кинотеатре «Формула Кино ЕВРОПА» состоится торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля, объединенная с мастер-классом от звездных гостей. На сцену поднимутся авторы лучших фильмов в жанре остросюжетного кино и триллера, а также видные деятели киноискусства. В шоу-программе примут участие Yordi Matos, Михаил Парфенов, Александр Савин, Саша Чугунова, шоу африканских танцев, экстрим-шоу от рекордсмена книги рекордов Гиннеса Сергея Садового, а также звездные дети-исполнители – участники проектов «Голос», «Детское Евровидение» и многих других.

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23.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Капля