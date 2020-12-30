КАРО объявила о круглосуточной работе кинотеатров в новогодние праздники

Начиная с новогодней ночи 31 декабря 2020 года и по 10 января 2021 года избранные кинотеатры сети «КАРО» в Москве и Санкт-Петербурге будут работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба сети. Список мегаплексов, открытых 24/7, можно найти на сайте компании. В КАРО считают, что это решение станет отличным поводом для зрителей провести новогоднюю ночь и каникулы в компании друзей и близких вне домашней рутины, пока на другие развлечения действуют ограничения.

В киноетатрах будет доступен весь имеющийся сейчас актуальный новогодний кинорепертуар, а также специальные проекты в рамках КАРО.Арт, такие как цикл «Новый год с Вуди Алленом», юбилейный показ фильма ПРИВИДЕНИЕ и балет «Щелкунчик» на большом экране. В кинобарах u-choose гостей будет ждать широкий ассортимент попкорна, напитков, сладостей, закусок, снеков, а также сувениров и тематической продукции.

«И обновленный график «КАРО», и исключительный репертуар, и предложения кинобара помогут снять усталость, накопившуюся у людей за год, подарить новые впечатления и перезарядить батарейки, − говорит Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО». − Мы засиделись дома, а значит – самое время сменить привычную обстановку на магическую темноту кинозала».

В сети подчеркнули, что в кинотеатрах сети соблюдаются все меры безопасности, защищающие посетителей: социальная дистанция, ограничения по заполняемости залов (не более чем на 25% в Москве и Санкт-Петербурге и 50% в Московской области), регулярная санитарная обработка поверхностей, антисептики и обязательный масочно-перчаточный режим.

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30.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО