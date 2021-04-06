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Ozon и «КАРО» запустили совместные продажи

Маркетплейс стал торговать сертификатами киносети

Сеть «КАРО» продолжает осваивать онлайн-рынок и первой из российских киносетей ввела свои сертификаты в ассортимент популярного маркетплейса Ozon. Гости «КАРО» cмогут приобрести подарочные сертификаты киносети вместе с другими привычными покупками в режиме онлайн.

В ассортимент онлайн-площадки вошли подарочные сертификаты на 2, 4 и 24 билета, которые обладатель может обменять на посещение показов в кинотеатрах Москвы и Московской области. После оплаты сертификата на указанный электронный адрес получателю будет доставлен шестнадцатизначный код, которым можно воспользоваться в момент приобретения билетов на сайте сети или через терминал в любом из кинотеатров сети.

«Обычный день жителя мегаполиса трудно представить без покупок в Интернете, и поэтому мы решили представить наши сертификаты в ассортименте интернет-площадки Ozon, − отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО». − Нам нравится прогрессивность этого маркетплейса и его ориентированность на клиента. Эти ценности близки и «КАРО»».

Ozon запустил собственный маркетплейс услуг в марте 2021 года. С появлением сертификатов кинотеатров сети «КАРО» ассортимент услуг на Ozon, доступных жителям Московского региона, стал еще шире. А покупка сертификата в кино будет происходить так же просто, как покупка любого другого товара на Ozon − пользователю нужно будет лишь добавить карточку с услугой в корзину и оплатить.

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06.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО

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