«Каро» предложила услугу бронирования кинозалов для геймеров

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«Каро» предложила услугу аренды кинозалов для геймеров, сообщают «Ведомости». Ожидается, что видеоигры на большом экране смогут привлечь заметную аудиторию.
Президент «Каро» Ольга Зинякова оценила потенциальную аудиторию новой услуги в 65 млн россиян. Именно столько играющих сегодня в видеоигры в соответствии с докладом института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Момент для запуска данного предложения Зинякова назвала более чем подходящим, поскольку сейчас у кинотеатров «нет избытка контента».
Оценить экономическую привлекательность новой инициативы пока затруднительно, но, по прогнозам Зиняковой, в перспективе трех лет «игровая» выручка может достичь 2−3% от валовых сборов киносети. Предпогается, что этому будет способствовать дальнейшее развитие игровой индустрии.
Первой в мире в начале февраля 2021 года арендовать свои кинозалы для проведения видеоигр на большом экране предложила южнокорейская киносеть CGV. Следом этот опыт переняли кинотеатры из США и Великобритании.
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15.03.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: «Ведомости»
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