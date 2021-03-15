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«Каро» предложила услугу бронирования кинозалов для геймеров

Киносеть решила перенять зарубежный опыт

«Каро» предложила услугу аренды кинозалов для геймеров, сообщают «Ведомости». Ожидается, что видеоигры на большом экране смогут привлечь заметную аудиторию.

Президент «Каро» Ольга Зинякова оценила потенциальную аудиторию новой услуги в 65 млн россиян. Именно столько играющих сегодня в видеоигры в соответствии с докладом института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Момент для запуска данного предложения Зинякова назвала более чем подходящим, поскольку сейчас у кинотеатров «нет избытка контента».

Оценить экономическую привлекательность новой инициативы пока затруднительно, но, по прогнозам Зиняковой, в перспективе трех лет «игровая» выручка может достичь 2−3% от валовых сборов киносети. Предпогается, что этому будет способствовать дальнейшее развитие игровой индустрии.

Первой в мире в начале февраля 2021 года арендовать свои кинозалы для проведения видеоигр на большом экране предложила южнокорейская киносеть CGV. Следом этот опыт переняли кинотеатры из США и Великобритании.

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15.03.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: «Ведомости»

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