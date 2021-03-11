«Каро» установила в барах кассы самообслуживания

«Каро» стала первой киносетью, установившей бесконтактные терминалы самообслуживания в кинобаре. В преддверии 8 марта в киноцентре «Октябрь» поставили новые киоски, на которых гости могут самостоятельно, с использованием штрих-кода на упаковке, оплатить продукцию, которую они взяли в баре формата u-choose. Результаты первых 4-х дней работы показали высокий потенциал проекта: около 75% гостей воспользовались услугой.

В ближайшее время планируется масштабирование проекта, и новый способ покупки продукции бара появится во всех кинотеатрах сети. Новое бизнес-решение «Каро» позволяет не только ускорить процесс приобретения продукции кинобара, но и позаботиться о здоровье своих гостей, минимизируя контакты, а также существенно сокращает расходы на персонал. Эксклюзивные терминалы самообслуживания для самостоятельной покупки товаров и услуг в инновационном кинобаре u-choose были созданы и введены в эксплуатацию в сотрудничестве с компанией «ТачПлат», создавшей решения для многих крупнейших компаний, таких как IKEA, «Перекресток» и «Спортмастер».

Сеть кинотеатров «Каро» была основана в 1997 году. На сегодняшний день она является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (262 зала). Кинотеатры «Каро» ежегодно посещает более 12 млн человек. «КАРО» также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров «КАРО» является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса.

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11.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО