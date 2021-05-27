Андрей Кончаловский, Ави Армоза и Роб Кеннелли станут участниками Key Buyers Event

В рамках бизнес-программы онлайн-форума KEY BUYERSEVENT:digital состоятся дискуссии с режиссером Андреем Кончаловским, израильским кино- и телепродюсером Ави Армозой, главой компании Armoza Formats – одного из мировых лидеров в области производства и дистрибуции ТВ-форматов, а также с известным ТВ- и киноагентом Робом Кеннелли, среди клиентов которого – режиссеры Йоргос Лантимос («Лобстер», «Убийство священного оленя»), Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек») и Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина», «Монстр»), сценарист Дэвид Э.Келли («Большая маленькая ложь»), а также российские режиссеры Кантемир Балагов, Федор Бондарчук, Кирилл Серебренников, Михаил Идов.



Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента KEY BUYERS EVENT: digital пройдет с 8 по 10 июня 2021 года.



Общение с известными гостями состоится в формате «In conversation with», где интервьюером выступит генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова. Диалог с каждым гостем затронет самые актуальные темы современной мировой индустрии контента.



В беседе с Андреем Кончаловским будет обсуждаться широкий спектр вопросов – от авторского кино и копродукции до секретов мастерства: как нужно снимать, чтобы стать одновременно универсально понятным и не потерять при этом национальный киноменталитет. Ави Армоза расскажет о том, как израильские ТВ-форматы стали популярными во всем мире, о вызовах, с которыми сталкивается мировая индустрия контента, новых трендах, опыте работы с Россией. Роб Кеннелли поделится подробностями и спецификой работы в индустрии киноагентов, опытом взаимодействия с российскими режиссерами.



Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова: «Для нас очень важен аспект двусторонней коммуникации: рассказать международной аудитории о российской индустрии и дать информацию российской аудитории о международных трендах. В прошлом году на KEY BUYERS EVENT мы впервые опробовали формат интервью «In Conversation with», пригласив Эрика Бармака, экс-вице-президента Netflix по международному оригинальному контенту. Данный формат оказался очень востребованным, видео посмотрели 27 тысяч пользователей, и на форуме этого года мы расширили программу индивидуальных интервью. Мы пригласили российского мэтра для международной аудитории, режиссера Андрея Кончаловского. Со стороны международных спикеров участвует продюсер Ави Армоза, чье интервью будет особенно актуально именно для российской аудитории: тема форматов, хоть и не так активно развивается, как сериальный сегмент в России, но очень интересна для нашего рынка. Что касается третьего спикера, известного киноагента Роба Кеннелли, он работает как с международными, так и российскими режиссерами, продюсерами и сценаристами, и может поделиться ценным опытом с российскими участниками, а также рассказать зарубежным партнерам об опыте работы с российскими талантами, что немаловажно на данном этапе развития отрасли. Участие этих спикеров в KEY BUYERS EVENT подчеркивает статус форума как глобальной бизнес-платформы и площадки для профессионального диалога».

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27.05.2021 Автор: Виолетта Палий