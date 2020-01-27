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«Холопа» продали в китайский онлайн

Права на показ купила платформа IQIYI

Российский кинохит ХОЛОП официпльно продан в Китай. Лента производства продюсерской студии Yellow, Black & White (YBW Films), кинокомпании МЕМ Cinema, Группы Компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг «Газпром-медиа»), при участии телеканала «Россия 1» (холдинг ВГТРК) и при поддержке телеканала «Супер» (холдинг «Газпром-медиа») появится в онлайн-кинотеатре IQIYI. Это один из крупных видеосервисов КНР.

Дата выхода фильма на этой платформе пока уточняется.

На сегодняшний день в российском прокате ХОЛОП заработал больше 2,830 млрд рублей, картину уже посмотрело более 10,6 млн зрителей. Международные сборы картины превысили $1,3 млн. В Германии в кинотеатральный прокат картину выпустил дистрибутор KinoKartina TV, в Сербии и странах бывшей Югославии – Stars Media. Также ХОЛОП появился на экранах в Израиле, Прибалтике и еще ряде европейских стран. 

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27.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Централ Партнершип

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