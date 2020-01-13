«Холоп» собирает лучше «Аватара»

Отечественный блокбастер ХОЛОП собирает кассу активнее, чем фильмы-рекордсмены АВАТАР и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Об этом свидетельствует динамика роста кассы российской комедии. Лента вышла в прокат 26 декабря 2019 года и за 18 дней присутствия в расписании кинотеатров, по предварительным данным, собрала 2,317 млрд рублей.

Самый кассовый российский фильм в истории современного проката, спортивная драма ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, также работавшая в новогодний период и после него, за свои первые 18 дней в прокате собрала 1,859 млрд. Это на 20% меньше, чем у ХОЛОПА.

Еще большее преимущество у российской комедии перед АВАТАРОМ. За первые 18 дней в прокате лента Джеймса Кэмерона получила 1,701 млрд. Таким образом, сейчас ХОЛОП опережает ее график сборов на 26%. АВАТАР, напомним, до сих пор является самым кассовым фильмом в истории современного российского проката. На его счету − 3,646 млрд рублей общих сборов. У ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, занимающего вторую строчку в этом рейтинге, 2,968 млрд рублей общих кассовых сборов.

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13.01.2020 Автор: БК