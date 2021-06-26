«КиноПоиск HD» и Московская школа кино объявляют конкурс на обучение по программе «Шоураннер»

Десять абитуриентов смогут пройти обучение в Московской школе кино, а затем продолжить сотрудничество с «КиноПоиск HD» и работать над реализацией проектов. Принять участие в конкурcном отборе могут все, кто уже имеет опыт работы или профильное образование в сфере кино, театра, культуры и искусства.

В течение одного учебного года студенты освоят навыки управления процессом создания сериала от идеи до выхода на экран. Им предстоит пройти все этапы разработки сценария, решить комплекс задач пре-продакшена, презентовать проект на питчинге, руководить процессом производства. На протяжении всей программы запланированы лекции и мастер-классы ведущих представителей индустрии.

Обучаться созданию сериальных проектов студенты смогут под руководством менторов: Александры Ремизовой («Топи», «Триггер», «Безумие») и Дмитрия Нелидова («Пищеблок», «Последний министр», «Проект “Анна Николаевна”») — шоураннеров Яндекс.Студии, производящей оригинальные сериалы и фильмы для «КиноПоиск HD».

Чтобы получить возможность бесплатного обучения, необходимо отправить сценарную заявку на сериал и пройти собеседование. Десять абитуриентов, прошедших конкурсный отбор, смогут обучаться под руководством шоураннеров Яндекс.Студии бесплатно, еще пять смогут присоединиться к группе на коммерческой основе.

Заявки на бесплатное обучение принимаются до 25 июля, а результаты будут объявлены 13 августа.

Обучение на программе «Шоураннер» начнется в ноябре.

Для участия в конкурсе необходимо:

Подать заявку на программу «Шоураннер» Московской школы кино;

Выбрать в качестве менторов Александру Ремизову и Дмитрия Нелидова от КиноПоиск HD;

Получить автоответ с дедлайном на почту, указанную при подаче заявки;

Выполнить вступительное задание до указанного в автоответе дедлайна;

Пройти собеседование с участием менторов и комиссии МШК в случае успешного прохождения предварительного отбора.

— Шоураннер — относительно новая для российского рынка профессия, но в Московской школе кино мы выпускаем уже не первый курс и видим, как растет запрос на профессионалов в этой области. Индустрия сериалов развивается ускоренными темпами. Именно поэтому нужны люди, способные создавать и вести проекты для ТВ и онлайн-платформ от начала и до конца. После обучения на программе «Шоураннер» выпускники продолжают работать над своими проектами вместе с менторами. Например, наши выпускники Сергей Пекин и Оксана Мафагел участвовали в создании сценария сериала КиноПоиск HD «Проект “Анна Николаевна”», Елена Красильникова стала автором сценария и креативным продюсером еще одной оригинальной комедии платформы — «Я не шучу». И мы невероятно гордимся таким блестящим результатом, — директор Московской школы кино Мария Ситковская.

— Программа «Шоураннер» в Московской школе кино — это новый подход к обучению будущих шоураннеров. Это возможность погрузиться в производство сериалов для видеосервисов, быть близко к платформе и перенимать актуальные знания и навыки. И, конечно, это шанс в будущем присоединиться к команде КиноПоиска, — шоураннер Яндекс.Студии Александра Ремизова.

— По мере развития стриминговых платформ ландшафт сериального производства заметно изменился: зрители стали требовательнее к актуальности тем и уровню драматургии. Поэтому нам интересны люди, которые мыслят нестандартно и смело, обладают мощным эмоциональным интеллектом. Шоураннер — это не только творец, но и бизнесмен, который должен понимать, какой продукт он делает, сколько этот продукт стоит и кому он его продает. Курс в МШК нацелен как раз на то, чтобы наши будущие коллеги не только развили свои таланты, но и научились соизмерять свои идеи с бизнес-аспектами кинопроизводства, — шоураннер Яндекс.Студии Дмитрий Нелидов.

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26.06.2021 Автор: Виолетта Палий