«КиноПоиск HD» рассказал о новинках марта

В марте в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» ожидается большое пополнение библиотеки. Видеосервис предложит своим пользователям новые сериальные проекты и продолжения уже полюбившихся, свежее кино и мультфильмы. Главной премьерой месяца здесь станет оригинальный комедийный сериал «Я не шучу», выход которого запланирован на 4 марта.

С 2 марта: «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). Продолжение 10 сезона. Доступно по подписке.

Сериал рассказывает историю жизни семьи шерифа после того, как зомбиэпидемия апокалиптических масштабов захлестнула земной шар. Небольшая группа выживших в поисках безопасного места для жизни. Но постоянный страх смерти каждый день приносит тяжелые потери, заставляя героев почувствовать глубины человеческой жестокости − и иногда сам этот страх опаснее бессмысленных мертвецов, бродящих по земле.

С 3 марта: «Новый Амстердам» (New Amsterdam), 3 сезон. Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Макс Гудвин − опытный и дальновидный специалист в области медицины, которого назначают на должность главврача старейшей государственной больницы США «Новый Амстердам». Его цель − восстановить престиж больницы, в которой сейчас не хватает персонала, оборудования и финансирования. Сотрудники госпиталя относятся к нему с недоверием: его предшественники рассуждали с тем же пылом, но обещаний своих так и не выполнили. Но Гудвин оказывается крепким орешком, которому нипочем чужой скепсис и нежелание идти навстречу. Он твердо намерен вернуть былую славу легендарному госпиталю, способному лечить под своей крышей и заболевших Эболой, и опасных заключенных, и президента США.

С 4 марта: сериал «Я не шучу». Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Новый оригинальный сериал «КиноПоиск HD» от «Студии Свердловск» и продюсеров Сергея Светлакова и Александра Незлобина. Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким, как Лена рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик. А Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена − стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу. В главной роли − победительница шоу «Открытый микрофон» и резидент проекта Stand-Up Елена Новикова. 4 марта выйдут первые 2 серии, 8 марта − еще две, с 11 марта по одной серии в неделю.

С 4 марта: мультфильм ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ. Доступен в подписке. Мультфильм также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Приключенческий мультфильм от сценариста ИСТОРИИ ИГРУШЕК и номинанта на премию «Оскар» Алека Соколова. Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе среди других рыб. Он мечтает служить в гвардии дельфинов и влюблен в Мию, приемную дочь мэра города осьминога Октавиана, но никто, кроме лучшего друга − рыбы-ангела Зеба, не воспринимает Дельфи всерьез. Однажды Дельфи и Зеб забираются в Затопленную крепость и находят в ней волшебную арку, проплыв сквозь которую, можно стать кем захочешь. Но об их открытии узнает армия коварных мурен, и теперь Дельфи предстоит спасти Подводный город от опасности. Персонажей мультфильма озвучили Алексей Воробьев, Филипп Киркоров и Полина Гагарина.

С 9 марта: сериал «Пенниуорт» (Pennyworth), продолжение 2 сезона. Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Сериал о безрассудной молодости будущего дворецкого Бэтмена возвращается с новыми сериями после зимнего перерыва. Спустя год после событий первого сезона в Англии бушует разрушительная гражданская война, развязанная могущественной неофашистской организацией «Общество Воронов». Северный Лондон − один из последних оплотов сопротивления. Именно здесь, в нейтральной зоне Уэст-Энда, зрителей ждет встреча с Альфредом Пенниуортом. Теперь он управляет «Дилэйни», подпольным ночным клубом в Сохо, где рады каждому, вне зависимости от политических взглядов. Альфред подумывает о переезде, пока Лондон, да и вся страна, не выжгли себя дотла. Его план − подзаработать денег и перебраться в Америку.

С 18 марта: ВОЗДУШНЫЙ БОЙ (Shadow in the Cloud). Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

1943 год, Новая Зеландия. Молодая летчица Мод Гэррет (Хлоя Грейс Морец) садится в военный бомбардировщик, вылетающий на Самоа. При ней загадочный чемоданчик и документ от начальства о том, что она выполняет сверхсекретную миссию. Мужской коллектив воздушного судна не в восторге от появления женщины на борту, и на время полета Мод отправляют в тесный оружейный отсек. Пока экипаж на все лады упражняется в сексистских шуточках по радиосвязи, девушка замечает за окном нечто неладное. Чтобы спасти самолет и всех в нем находящихся от неминуемой гибели, Мод приходится засучить рукава и в очередной раз доказать, что женщин зря называют «слабым полом».

С 20 марта: мультфильм ТАЙНА КЕЛЛС (The Secret of Kells). Эксклюзив подписки. Проект также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Первая глава в «ирландской исторической трилогии» известного аниматора Томма Мура (ПЕСНЬ МОРЯ), основанная на истории появления Келлской книги − памятника кельтской культуры. Ирландия, IX век, юный Брендан живет под опекой у своего дяди, настоятеля старинного аббатства Келлс, и вместе с другими послушниками возводит стены аббатства для защиты от набегов викингов. Но когда у ворот Келлс появляется Эйдан, знаменитый иллюстратор и хранитель великой Книги, про которую известно лишь, что она призвана «нести свет в эти темные времена», жизнь Брендана круто меняется − художник берет его в подмастерья и посвящает в тайны профессии и открывает ему дивный мир за пределами аббатства.

С 21 марта: сериал «Саранча». Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Откровенный триллер от создателей сериалов «Метод» и «Фарца». На первый взгляд у Артема и Леры нет ничего общего: он − простой провинциальный работяга, она − столичная красавица из состоятельной семьи. И все же между ними вспыхивает роман, который развивается в разрушительную страсть, сносящую все на своем пути. Через некоторое время Лера выходит замуж за друга отца, Артем женится на даме постарше, но, не в силах преодолеть безумное влечение друг к другу, они продолжают встречаться и делают это вопреки здравому смыслу и грозящим им опасностям. Главные роли в сериале исполнили Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Паулина Андреева («Метод»), для которой съемки в этом проекте стали первой серьезной работой в кино.

В марте: сериал «Флэш» (The Flash), 7 сезон. Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

В детстве Барри Аллен стал свидетелем убийства матери: она погибла от рук человека со сверхспособностями, но обвинили в ее смерти отца Барри. Повзрослев и став судмедэкспертом, Барри не отбросил мыслей о сверхлюдях и продолжал искать доказательства их существования, что не лучшим образом сказывалось на его репутации и общении с коллегами. Пытаясь самостоятельно расследовать убийство матери, он случайно оказывается рядом с ускорителем частиц во время взрыва и сам обретает суперсилу. Теперь Барри Аллен − самый быстрый человек в мире. В новом седьмом сезоне Барри предстоит обрести еще одну сверхспособность и отыскать свою пропавшую в Мультивселенной жену Айрис.

В марте: сериал «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek), 1 сезон. Доступен по подписке. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Когда Джонни Роуз, баснословно богатый владелец сети видеопрокатов, теряет все свое состояние из-за мошенничества личного бухгалтера, вся его семья − эксцентричная жена-актриса, манерный сын-модник и легкомысленная дочьвертихвостка оказываются вынуждены переехать в титульный поселок в глубинке, купленный Джонни несколько лет назад ради шутки. Семейству предстоит не только смириться с провинциальными нравами и обычаями местных, но и завоевать их уважение (что будет непросто), а кое-кому − даже найти новую любовь. Проект придумали и воплотили в жизнь исполнители главных ролей, отец и сын Юджин и Дэн Леви. Сериал будет доступен с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе». Остальные сезоны добавятся в течение весны.

В марте: сериал «Это − Англия. Год 1986/1988/1990», 3 сезона. Доступен в подписке. Сериал также будет доступен зрителям в Казахстане.

Сериальное продолжение культового одноименного фильма Шэйна Медоуза о тесной компании британских скинхедов. В каждой последующей части герои переживают неизбежные испытания, связанные с процессом взросления и мировыми событиями − от последствий Фолклендской войны и глобальной безработицы до чемпионата мира по футболу. Из радикально настроенных взбалмошных подростков они превращаются в закаленных жизнью мужчин и женщин, обретают и теряют друзей и родных, борются с депрессией и долгами, обзаводятся семьями, детьми и бизнесами. Сериал будет доступен в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе» (18+).

В марте: сериал «Папик», 2 сезон. Доступен в подписке. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Продолжение комедийного сериала от авторов «Слуги народа» и «Сватов», в 2019 году признанного лучшим сериалом на украинском ТВ. Устав от унылой жизни, пожилой актер (Станислав Боклан) хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную прическу и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» (Дарья Петрожицкая) принимает его за миллионера и решает его покорить. В новом сезоне Лизу и Деда (он же Папик) ждут новые приключения: он выйдет из тюрьмы, а она приоткроет завесу тайны о своей семье.

В марте: сериалы от Disney. Доступны по подписке.

В марте в онлайн-кинотеатре появятся: все сезоны легендарной шпионской драмы «Родина» с Клэр Дэйнс в роли агента разведки с биполярным расстройством; все сезоны детективного триллера «Убийство»; новый сезон медицинской драмы «Анатомия страсти», в котором героям предстоит побороться с пандемией; мини-сериал о сложностях материнства «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун в главной роли; все сезоны криминальной драмы «Обмани меня» о гениальном психологе, способном распознать любую ложь.

Также в марте подписчикам станут доступны: все сезоны приключенческого мультсериала «Футурама» о разносчике пиццы, попавшем в далекое будущее; анимационный ситком «Великий Север» о жизни отца-одиночки и его чудного семейства на Аляске; все сезоны комедийного мультсериала о политике «Американский папаша»; мультсериал «Закусочная Боба» о незадачливой семейке рестораторов и обновленные «Утиные истории» о приключениях миллионера Скруджа Макдака и его племянников.

Кроме того, в марте в подписку переходят следующие проекты:

ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (с 5 марта);

СТОРОЖКА (с 9 марта).

За дополнительную плату станут доступны:

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27.02.2021 Автор: Артур Чачелов