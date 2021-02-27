Новости


«КиноПоиск HD» рассказал о новинках марта

Пользователей ждут свежие сериалы, фильмы и оригинальные проекты

В марте в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» ожидается большое пополнение библиотеки. Видеосервис предложит своим пользователям новые сериальные проекты и продолжения уже полюбившихся, свежее кино и мультфильмы. Главной премьерой месяца здесь станет оригинальный комедийный сериал «Я не шучу», выход которого запланирован на 4 марта.

С 2 марта: «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). Продолжение 10 сезона. Доступно по подписке.

Сериал рассказывает историю жизни семьи шерифа после того, как зомбиэпидемия апокалиптических масштабов захлестнула земной шар. Небольшая группа выживших в поисках безопасного места для жизни. Но постоянный страх смерти каждый день приносит тяжелые потери, заставляя героев почувствовать глубины человеческой жестокости − и иногда сам этот страх опаснее бессмысленных мертвецов, бродящих по земле.

С 3 марта: «Новый Амстердам» (New Amsterdam), 3 сезон. Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Макс Гудвин − опытный и дальновидный специалист в области медицины, которого назначают на должность главврача старейшей государственной больницы США «Новый Амстердам». Его цель − восстановить престиж больницы, в которой сейчас не хватает персонала, оборудования и финансирования. Сотрудники госпиталя относятся к нему с недоверием: его предшественники рассуждали с тем же пылом, но обещаний своих так и не выполнили. Но Гудвин оказывается крепким орешком, которому нипочем чужой скепсис и нежелание идти навстречу. Он твердо намерен вернуть былую славу легендарному госпиталю, способному лечить под своей крышей и заболевших Эболой, и опасных заключенных, и президента США. 

С 4 марта: сериал «Я не шучу». Эксклюзив подпискиСериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Новый оригинальный сериал «КиноПоиск HD» от «Студии Свердловск» и продюсеров Сергея Светлакова и Александра Незлобина. Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким, как Лена рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик. А Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена − стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу. В главной роли − победительница шоу «Открытый микрофон» и резидент проекта Stand-Up Елена Новикова. 4 марта выйдут первые 2 серии, 8 марта − еще две, с 11 марта по одной серии в неделю.

С 4 марта: мультфильм ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕДоступен в подписке. Мультфильм также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Приключенческий мультфильм от сценариста ИСТОРИИ ИГРУШЕК и номинанта на премию «Оскар» Алека Соколова. Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе среди других рыб. Он мечтает служить в гвардии дельфинов и влюблен в Мию, приемную дочь мэра города осьминога Октавиана, но никто, кроме лучшего друга − рыбы-ангела Зеба, не воспринимает Дельфи всерьез. Однажды Дельфи и Зеб забираются в Затопленную крепость и находят в ней волшебную арку, проплыв сквозь которую, можно стать кем захочешь. Но об их открытии узнает армия коварных мурен, и теперь Дельфи предстоит спасти Подводный город от опасности. Персонажей мультфильма озвучили Алексей Воробьев, Филипп Киркоров и Полина Гагарина.

С 9 марта: сериал «Пенниуорт» (Pennyworth), продолжение 2 сезона. Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Сериал о безрассудной молодости будущего дворецкого Бэтмена возвращается с новыми сериями после зимнего перерыва. Спустя год после событий первого сезона в Англии бушует разрушительная гражданская война, развязанная могущественной неофашистской организацией «Общество Воронов». Северный Лондон − один из последних оплотов сопротивления. Именно здесь, в нейтральной зоне Уэст-Энда, зрителей ждет встреча с Альфредом Пенниуортом. Теперь он управляет «Дилэйни», подпольным ночным клубом в Сохо, где рады каждому, вне зависимости от политических взглядов. Альфред подумывает о переезде, пока Лондон, да и вся страна, не выжгли себя дотла. Его план − подзаработать денег и перебраться в Америку. 

С 18 марта: ВОЗДУШНЫЙ БОЙ (Shadow in the Cloud). Эксклюзив подпискиСериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

1943 год, Новая Зеландия. Молодая летчица Мод Гэррет (Хлоя Грейс Морец) садится в военный бомбардировщик, вылетающий на Самоа. При ней загадочный чемоданчик и документ от начальства о том, что она выполняет сверхсекретную миссию. Мужской коллектив воздушного судна не в восторге от появления женщины на борту, и на время полета Мод отправляют в тесный оружейный отсек. Пока экипаж на все лады упражняется в сексистских шуточках по радиосвязи, девушка замечает за окном нечто неладное. Чтобы спасти самолет и всех в нем находящихся от неминуемой гибели, Мод приходится засучить рукава и в очередной раз доказать, что женщин зря называют «слабым полом».

С 20 марта: мультфильм ТАЙНА КЕЛЛС (The Secret of Kells). Эксклюзив подписки. Проект также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Первая глава в «ирландской исторической трилогии» известного аниматора Томма Мура (ПЕСНЬ МОРЯ), основанная на истории появления Келлской книги − памятника кельтской культуры. Ирландия, IX век, юный Брендан живет под опекой у своего дяди, настоятеля старинного аббатства Келлс, и вместе с другими послушниками возводит стены аббатства для защиты от набегов викингов. Но когда у ворот Келлс появляется Эйдан, знаменитый иллюстратор и хранитель великой Книги, про которую известно лишь, что она призвана «нести свет в эти темные времена», жизнь Брендана круто меняется − художник берет его в подмастерья и посвящает в тайны профессии и открывает ему дивный мир за пределами аббатства. 

С 21 марта: сериал «Саранча». Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Откровенный триллер от создателей сериалов «Метод» и «Фарца». На первый взгляд у Артема и Леры нет ничего общего: он − простой провинциальный работяга, она − столичная красавица из состоятельной семьи. И все же между ними вспыхивает роман, который развивается в разрушительную страсть, сносящую все на своем пути. Через некоторое время Лера выходит замуж за друга отца, Артем женится на даме постарше, но, не в силах преодолеть безумное влечение друг к другу, они продолжают встречаться и делают это вопреки здравому смыслу и грозящим им опасностям. Главные роли в сериале исполнили Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Паулина Андреева («Метод»), для которой съемки в этом проекте стали первой серьезной работой в кино.

В марте: сериал «Флэш» (The Flash), 7 сезон. Эксклюзив подписки. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

В детстве Барри Аллен стал свидетелем убийства матери: она погибла от рук человека со сверхспособностями, но обвинили в ее смерти отца Барри. Повзрослев и став судмедэкспертом, Барри не отбросил мыслей о сверхлюдях и продолжал искать доказательства их существования, что не лучшим образом сказывалось на его репутации и общении с коллегами. Пытаясь самостоятельно расследовать убийство матери, он случайно оказывается рядом с ускорителем частиц во время взрыва и сам обретает суперсилу. Теперь Барри Аллен − самый быстрый человек в мире. В новом седьмом сезоне Барри предстоит обрести еще одну сверхспособность и отыскать свою пропавшую в Мультивселенной жену Айрис.

В марте: сериал «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek), 1 сезон. Доступен по подписке. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Когда Джонни Роуз, баснословно богатый владелец сети видеопрокатов, теряет все свое состояние из-за мошенничества личного бухгалтера, вся его семья − эксцентричная жена-актриса, манерный сын-модник и легкомысленная дочьвертихвостка оказываются вынуждены переехать в титульный поселок в глубинке, купленный Джонни несколько лет назад ради шутки. Семейству предстоит не только смириться с провинциальными нравами и обычаями местных, но и завоевать их уважение (что будет непросто), а кое-кому − даже найти новую любовь. Проект придумали и воплотили в жизнь исполнители главных ролей, отец и сын Юджин и Дэн Леви. Сериал будет доступен с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе». Остальные сезоны добавятся в течение весны.

В марте: сериал «Это − Англия. Год 1986/1988/1990», 3 сезона. Доступен в подписке. Сериал также будет доступен зрителям в Казахстане.

Сериальное продолжение культового одноименного фильма Шэйна Медоуза о тесной компании британских скинхедов. В каждой последующей части герои переживают неизбежные испытания, связанные с процессом взросления и мировыми событиями − от последствий Фолклендской войны и глобальной безработицы до чемпионата мира по футболу. Из радикально настроенных взбалмошных подростков они превращаются в закаленных жизнью мужчин и женщин, обретают и теряют друзей и родных, борются с депрессией и долгами, обзаводятся семьями, детьми и бизнесами. Сериал будет доступен в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе» (18+).

В марте: сериал «Папик», 2 сезон. Доступен в подписке. Сериал также будет доступен зрителям в Беларуси и Казахстане.

Продолжение комедийного сериала от авторов «Слуги народа» и «Сватов», в 2019 году признанного лучшим сериалом на украинском ТВ. Устав от унылой жизни, пожилой актер (Станислав Боклан) хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную прическу и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» (Дарья Петрожицкая) принимает его за миллионера и решает его покорить. В новом сезоне Лизу и Деда (он же Папик) ждут новые приключения: он выйдет из тюрьмы, а она приоткроет завесу тайны о своей семье. 

В марте: сериалы от Disney. Доступны по подписке.

В марте в онлайн-кинотеатре появятся: все сезоны легендарной шпионской драмы «Родина» с Клэр Дэйнс в роли агента разведки с биполярным расстройством; все сезоны детективного триллера «Убийство»; новый сезон медицинской драмы «Анатомия страсти», в котором героям предстоит побороться с пандемией; мини-сериал о сложностях материнства «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун в главной роли; все сезоны криминальной драмы «Обмани меня» о гениальном психологе, способном распознать любую ложь. 

Также в марте подписчикам станут доступны: все сезоны приключенческого мультсериала «Футурама» о разносчике пиццы, попавшем в далекое будущее; анимационный ситком «Великий Север» о жизни отца-одиночки и его чудного семейства на Аляске; все сезоны комедийного мультсериала о политике «Американский папаша»; мультсериал «Закусочная Боба» о незадачливой семейке рестораторов и обновленные «Утиные истории» о приключениях миллионера Скруджа Макдака и его племянников.

Кроме того, в марте в подписку переходят следующие проекты:

За дополнительную плату станут доступны:

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

27.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

«Золотая коллекция» «Союзмультфильма» теперь бесплатно доступна на Яндексе

Фильм «Мажор» стал самым популярным проектом на «КиноПоиск HD» в январе

«Кинопоиск HD» рассказал о премьерах февраля

«Мажор. Фильм» установил рекорд по количеству просмотров на «КиноПоиск HD»

«КиноПоиск HD» рассказал о новинках января


Самое читаемое

За расширенный уикенд он может заработать более 550 млн рублей

Предварительная касса уикенда: «Конек-горбунок» вне конкуренции

Подробнее
«Родные» преодолевают 400-миллионную отметку

Предварительная касса расширенного уикенда: «Конек-горбунок» летит к 1 миллиарду рублей

Подробнее
Продолжаем подводить итоги ушедшего киногода

БК составил рейтинг главных российских кинопродюсеров 2020 года

Подробнее
Продолжаем публиковать топы кинопрофессионалов по итогам прошедшего года

БК составил рейтинг главных российских режиссеров 2020 года

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 