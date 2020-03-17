Новости


«Яндекс.Афиша» и «Кинопоиск HD» ответили на претензии АВК

И призвали к сотрудничеству

Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «Кинопоиск HD», ставший одним из адресантов открытого письма Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), ответил на претензии. Текст есть в распоряжении БК:

«Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказалась индустрия, частью которой мы являемся. «КиноПоиск» и «Яндекс.Афиша» через билетных агентов продают билеты в кино в 228 городах России. Также мы выступаем в роли прокатчика − в 2019 году мы выпускали в прокат СТОРОЖА Юрия Быкова, а в апреле мы планировали показать на киноэкранах новый фильм Анны Меликян ФЕЯ

Сейчас многие оказались дома, и активности всего рынка должны быть направлены на то, чтобы поддержать людей, находящихся в вынужденной изоляции.

Мы готовы участвовать в поиске решений в поддержку кинотеатров. «КиноПоиск HD» может предоставить платформу для проведения онлайн-сеансов кинотеатральных показов, с продажей на них билетов и структурой распределения выручки, максимально приближенной к кинотеатральному прокату. Мы понимаем, что все решения зависят от прокатчиков и кинотеатров, и открыты для диалога».

Напомним, вечером 16 марта АВК распространила открытое письмо, в котором она призывала онлайн-кинотеатры отказаться от маркетинговых активностей, основанных на действиях и призывах, ставящих под угрозу кинопрокатный бизнес. Ассоциация также пригрозила перестать продавать билеты на прощадки своих участников через связанные с онлайн-кинотеатрами сервисы, а также бойкотировать фильмы, к созданию которых имеют отношения онлайн-платформы.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

 

 

17.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопроиск

Новости по теме:

«КиноПоиск HD» готовит к выпуску оригинальный контент

«Яндекс» назвал фильмы, мультфильмы и сериалы, интересовавшие россиян в 2019 году

«Яндекс» вложился в «Смешариков»

«Яндекс.Студия» вступила в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения

«Яндекс» стал партнером фильма «Майор Гром: Чумной доктор»


Самое читаемое

Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо

Российские кинотеатры выразили протест против маркетинговых акций онлайн-кинотеатров

Подробнее
Новыми жертвами коронавируса стали проекты Paramount, Disney и Universal

Голливудские мейджоры отменяют и переносят релизы своих блокбастеров

Подробнее
Скорее всего, таким человеком станет Максим Ксензов

Названо имя того, кто может стать куратором кино в Минкультуры

Подробнее
Новости Disney, SPPR, UPI, ЦПШ, «Экспоненты» и других

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 9 по 15 марта

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 