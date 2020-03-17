«Яндекс.Афиша» и «Кинопоиск HD» ответили на претензии АВК

Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «Кинопоиск HD», ставший одним из адресантов открытого письма Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), ответил на претензии. Текст есть в распоряжении БК:
«Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказалась индустрия, частью которой мы являемся. «КиноПоиск» и «Яндекс.Афиша» через билетных агентов продают билеты в кино в 228 городах России. Также мы выступаем в роли прокатчика − в 2019 году мы выпускали в прокат СТОРОЖА Юрия Быкова, а в апреле мы планировали показать на киноэкранах новый фильм Анны Меликян ФЕЯ.
Сейчас многие оказались дома, и активности всего рынка должны быть направлены на то, чтобы поддержать людей, находящихся в вынужденной изоляции.
Мы готовы участвовать в поиске решений в поддержку кинотеатров. «КиноПоиск HD» может предоставить платформу для проведения онлайн-сеансов кинотеатральных показов, с продажей на них билетов и структурой распределения выручки, максимально приближенной к кинотеатральному прокату. Мы понимаем, что все решения зависят от прокатчиков и кинотеатров, и открыты для диалога».
Напомним, вечером 16 марта АВК распространила открытое письмо, в котором она призывала онлайн-кинотеатры отказаться от маркетинговых активностей, основанных на действиях и призывах, ставящих под угрозу кинопрокатный бизнес. Ассоциация также пригрозила перестать продавать билеты на прощадки своих участников через связанные с онлайн-кинотеатрами сервисы, а также бойкотировать фильмы, к созданию которых имеют отношения онлайн-платформы.
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17.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Кинопроиск
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